Drei Millionen Steuerpflichtige ohne Ersparnisse – die Schweiz täuscht über ihre eigene Spaltung hinweg

Die Schweiz gilt weltweit als Inbegriff von Wohlstand, Stabilität und bürgerlicher Solidität. Bankgeheimnis, Franken-Stärke, Eigenverantwortung. Doch hinter dieser Fassade wächst eine Realität, die das Selbstbild der Eidgenossenschaft zunehmend herausfordert: Fast drei Millionen Steuerpflichtige im Land versteuern keinerlei oder nur ein minimales Vermögen. Das ist mehr als jeder Zweite. ￼ Eine Zahl, die erschreckt – und die man rasch wegerklärt, wenn man sie denn überhaupt zur Kenntnis nimmt.

Das Polster fehlt

Steigende Mieten, Krankenkassenprämien und unerwartete Ausgaben bringen viele Haushalte in der Schweiz unter Druck. Ein grosser Teil des Geldes wird für Fixkosten benötigt – vor allem Miete und Krankenkasse. Was übrig bleibt, reicht oft kaum für den Alltag. Rücklagen zu bilden, wird schwierig. Das zeigt auch eine Studie von Baloise: Weniger als die Hälfte der Bevölkerung konnte in den letzten Monaten überhaupt Geld zur Seite legen. ￼

Das ist keine abstrakte Statistik. Das ist die Realität von Tanja C., einer 36-jährigen Solothurnerin, deren Geschichte der «Blick» kürzlich publik machte. Mit einem Nettoeinkommen von 3560 Franken muss sie einen Kleinkredit von 15’000 Franken zurückzahlen. «Ich habe Angst, meinen Briefkasten zu öffnen», erzählt sie. ￼ Guter Job – und trotzdem steht einem das Wasser bis zum Hals. Das ist der Satz, den man sich in diesem Land eigentlich nicht erlauben sollte zu sagen. Aber er entspricht der Wahrheit für immer mehr Menschen.

Die strukturelle Logik der Verarmung

Man könnte meinen, es handle sich um persönliches Versagen – schlechte Haushaltsführung, mangelnde Disziplin, falsche Prioritäten. Doch Philipp Frei, Geschäftsführer des Dachverbands Budgetberatung Schweiz, widerspricht dieser Einschätzung: «Sprechen wir über verschuldete Menschen, ist für viele klar, dass die Situation selbstverschuldet ist. Meist ist die Ursache jedoch ein nicht planbares Ereignis.» ￼

Ein Unfall. Eine Krankheit. Eine Kündigung. Eine Trennung. In einem Land ohne ausreichende Reserven genügt ein einziger solcher Schlag, um aus der Mitte in die Schuldenspirale zu fallen. Das System toleriert keine Brüche.

Die Zahlen hinter den Einzelschicksalen sind eindeutig: Eine Leserumfrage mit über 7000 Teilnehmern zeigt, dass 13 Prozent nach Abzug der Fixkosten kein verbleibendes Monatsbudget mehr zur Verfügung haben. Bei 18 Prozent liegt das verfügbare Resteinkommen unter 500 Franken. Weitere 23 Prozent gaben an, monatlich nur 500 bis 1500 Franken zur freien Verfügung zu haben. ￼ Zusammengenommen betrifft das mehr als die Hälfte der Befragten – in einem der reichsten Länder der Welt.

Prämien, Mieten, Realitätsverlust

Die Kostentreiber sind bekannt, und sie sind politisch weitgehend ungelöst. Die Krankenkassenprämien stiegen 2026 um durchschnittlich 4,4 Prozent. Die mittlere Prämie für die obligatorische Grundversicherung beträgt seither 393.30 Franken, für Erwachsene ab 26 Jahren sogar 465.30 Franken monatlich. ￼ Jahr für Jahr dasselbe Muster: Der Bundesrat verkündet die neue Erhöhung, die Medien berichten empört, und dann zahlt man.

Dazu kommen die Mieten. Der Quadratmeter Wohnfläche bei Einfamilienhäusern kostet aktuell 8018 Franken, bei Eigentumswohnungen 9422 Franken. ￼ Eigentumsbildung ist für Durchschnittsverdienende längst illusorisch. Der tatsächliche Erwerb von Wohneigentum bleibt aufgrund der hohen Immobilienpreise und der strengen Kreditvergabe für viele Haushalte ausser Reichweite. ￼

Und selbst wer zur Miete wohnt, spürt den Druck: Über 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung ist auf Mietwohnungen angewiesen, und die Preise folgen ihrem eigenen Gesetz, unabhängig von Lohnentwicklung oder persönlicher Situation.

Der Mittelstand – eine Fiktion?

Was den politischen Diskurs besonders verfehlt macht, ist die Beharrlichkeit, mit der das Problem auf «sozial Schwache» reduziert wird. Es betrifft nicht nur Geringverdiener, sondern auch Personen mit mittleren Einkommen. Steigende Kosten für Miete, Krankenkasse und andere Lebenshaltungskosten führen dazu, dass viele Haushalte kaum noch Geld zum Sparen haben. ￼

Der Schweizer Mittelstand, der sich noch immer als Garant von Stabilität und Eigenverantwortung versteht, ist unter Druck geraten – nicht weil er schlecht wirtschaftet, sondern weil das Umfeld ihn sukzessive ausdünnt. Die Fixkosten fressen, was früher als Spielraum galt.

Besonders trügerisch ist dabei das Bild hoher Bruttolöhne. Das durchschnittliche Brutto-Haushaltseinkommen mag auf dem Papier imposant wirken – doch der tatsächliche Kaufkraftvorteil relativiert sich, sobald Fixkosten wie Miete, Krankenkassenbeiträge oder lokale Abgaben berücksichtigt werden. ￼

Der Staat: Flickwerk statt Lösung

Die politische Reaktion auf diese Entwicklung ist symptomatisch für das schweizerische System: Man verwaltet, anstatt zu gestalten. Prämienverbilligungen werden ausgebaut, Beiträge geringfügig erhöht, Ausnahmen eingeführt. Im Kanton Zürich stellt der Regierungsrat für die Prämienverbilligung rund 1,36 Milliarden Franken bereit. ￼ Ein beachtlicher Betrag – der dennoch lediglich Symptome lindert, ohne die strukturellen Ursachen zu beheben.

Das eigentliche Problem liegt tiefer: Ein Gesundheitssystem, das seine Kosten kopfsteuerartig auf alle verteilt, benachteiligt strukturell diejenigen, die am wenigsten verdienen. Gemäss Berechnungen wendeten bereits vor Jahren 40 Prozent der Bevölkerung mehr als 10 Prozent ihres Einkommens für Prämien auf – trotz Prämienverbilligungen. ￼ An dieser Grundkonstruktion hat sich seither nichts geändert.

Betreibungen auf Rekordhöhe

Ein weiterer Indikator, den man nicht wegdiskutieren kann: Die Zahl der Betreibungen erreicht Rekordwerte. ￼ Betreibungen sind kein persönliches Drama – sie sind ein makroökonomisches Signal. Sie zeigen, dass das System mehr Haushalte produziert, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen können, als je zuvor. In einem Land, das stolz auf seine Zahlungsmoral und seine finanziellen Reserven ist, sollte das aufhorchen lassen.

Einordnung

Die Schweiz ist reich – das stimmt. Aber dieser Reichtum ist konzentriert, und er wächst dort, wo er ohnehin schon vorhanden ist. Das breite Mittelfeld – die Krankenpflegerin, der Techniker, die alleinerziehende Lehrerin – zahlt die Prämien der Versicherungsgesellschaften, die Mieten der institutionellen Investoren und die Sparpakete des Bundesrats. Und es spart sich dabei immer öfter selbst weg.

Die Frage, die sich stellt, ist keine sozialpolitische Marginalie: Sie ist eine Frage an das gesellschaftliche Selbstverständnis der Eidgenossenschaft. Was nützt Wohlstand als Narrativ, wenn er für die Mehrheit zur Fiktion wird?

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.