Der Fall Solvay/Spinetta Marengo zeigt, wie Konzerne Umweltvergehen in Straflosigkeit verwandeln. Die Schweiz schaut zu — und hat dabei ihr eigenes PFAS-Problem noch nicht im Griff.

Von Nico Stino

Vor dem Tribunal — und vor der Vernichtung

Am 25. Juni entscheidet sich in Alessandria (Piemont), ob das zweite Strafverfahren gegen den Chemiekonzern Solvay — heute unter dem Namen Syensqo firmierend — in einem geordneten Prozess endet oder im juristischen Nichts verschwindet. Vor der Untersuchungsrichterin Arianna Ciavattini steht die Frage, ob der zweite Prozess wegen PFAS-Vergiftung im Werk Spinetta Marengo weitergeführt wird oder ob das Verfahren im Sande verläuft. ￼

Der Tatvorwurf: jahrzehntelange, wissentliche Verseuchung des Grundwassers und des Bodens rund um das Produktionswerk mit PFAS — per- und polyfluorierten Alkylverbindungen, sogenannten Ewigkeitschemikalien. Substanzen, die sich weder im Boden noch im menschlichen Körper abbauen, die Leber schädigen, das Immunsystem schwächen, das Krebsrisiko erhöhen und in Tierversuchen die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Herabstufung als juristische Waffe

Am 4. Juni haben die Anwälte des Unternehmens versucht, den Vorwurf des fahrlässigen Umweltdesasters — mit einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren — auf fahrlässige Umweltverschmutzung herabzustufen, eine Kategorie mit deutlich milderen Folgen. ￼ Die Staatsanwaltschaft wies diesen Versuch umgehend zurück. Die Bürgerkomitees, seit Jahren an der Front, fordern nicht Fahrlässigkeit, sondern den Nachweis von Vorsatz — mit einem Strafrahmen von über 15 Jahren.

Doch die eigentliche Gefahr liegt woanders. Das Gespenst, das über dem Verfahren schwebt, ist ein Patteggiamento oder ein abgekürztes Verfahren — rechtliche Instrumente, die für Bagatelldelikte gedacht sind, die aber auf ein Umwelt- und Gesundheitsdesaster dieser Grössenordnung angewendet einen Strafnachlass von einem Drittel oder mehr bedeuten würden: de facto eine blosse Geldbusse. ￼

Deja-vu aus dem Jahr 2015

Der Verdacht, das Drehbuch könne sich wiederholen, ist berechtigt. Bereits im ersten historischen Verfahren von 2015 hatte das Gericht trotz umfangreicher Akten mit Abhörprotokollen und Beweisen für eine vorsätzliche Wasservergiftung den Vorsatz in Fahrlässigkeit umgedeutet und die Sache mit kosmetischen Verurteilungen dreier Werksleiter beendet. ￼

Was besonders schwer wiegt: Der Kassationshof hatte 2020 unmissverständlich geurteilt, das Werk müsste gestoppt werden, um die weitere Vergiftung des Grundwassers zu verhindern — doch die PFAS-Produktion lief nicht nur weiter, sie wurde sogar ausgebaut. ￼ Die ARPA-Messstationen registrieren heute noch Verbindungen wie cC6O4, ADV und sogar das längst verbotene PFOA in Luft und Wasser.

Die Bürgerkomitees halten mit einer offensiven Zivilklagestrategie dagegen: Sowohl eine Schadensersatzklage als auch eine Unterlassungsklage — mit dem Ziel, die PFAS-Produktion am Standort Spinetta Marengo zu stoppen — stehen bereit zur Einreichung, mit öffentlich bekanntzugebenden Bedingungen für den Beitritt. ￼

Solvay und der Neckar — das nahe Echo

Der Fall Spinetta Marengo ist kein isolierter Ausrutscher. Das Unternehmen Solvay ist auch in Deutschland in PFAS-Kontroversen verwickelt. Jahrzehntelang leitete Solvay am Standort Bad Wimpfen in Baden-Württemberg täglich bis zu 300 Liter TFA-haltiges Abwasser in den Neckar — ohne dass die zuständigen Behörden davon Kenntnis hatten. TFA (Trifluoressigsäure) ist eine der kleinsten PFAS-Verbindungen und gilt als besonders mobil und praktisch unzerstörbar. ￼

Mittlerweile darf Solvay dort täglich noch 24 Kilogramm TFA in den Neckar einleiten — ein Kompromiss, den Anwohner und Wasserversorger als völlig ungenügend bezeichnen. Technisch sei es «praktisch nicht möglich», TFA aus Wasser herauszufiltern, wie der Verband der Wasserwerke Bodensee-Rhein festhält. ￼ TFA gelangt so bis in den Bodensee und von dort in den Rhein — dessen Wasser auch die Schweiz trinkt.

Die Schweiz: überall belastet, nirgends geregelt

Dass das Thema PFAS die Schweiz unmittelbar betrifft, zeigt die nationale Datenlage in aller Klarheit. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat in sämtlichen 550 untersuchten Grundwasserproben schweizweit Trifluoressigsäure (TFA) nachgewiesen. Die höchsten Werte wurden im Ackerbaugebiet des Mittellands gemessen, wo TFA als Abbauprodukt aus Herbiziden und Fungiziden ins Grundwasser ausgewaschen wird. ￼

Eine neue Auswertung von ZHAW und ETH Zürich im Auftrag des BAFU, basierend auf über 1000 Bodenmessungen, zeigt: PFAS sind in mehr als 99 Prozent aller Schweizer Bodenproben nachweisbar. Besonders erhöhte Werte finden sich auf Flächen, wo in der Vergangenheit PFAS-haltiger Löschschaum eingesetzt oder kontaminierter Klärschlamm ausgebracht wurde. ￼

Neue Biomonitoring-Daten aus der Schweiz belegen: Bei 41 Prozent der gebärfähigen Frauen liegt die PFAS-Konzentration im Blut über dem gesundheitlich bedenklichen Schwellenwert. ￼

Kantone im Einzelgang, Bund im Wartesaal

Das Bild, das sich aus den kantonalen Erhebungen ergibt, ist beunruhigend. Im Wallis wurden an fünf Standorten Grenzwerte überschritten; beim ehemaligen Brandübungsplatz der Lonza in Evionnaz wurden zwischen 2020 und 2022 rund 41’200 Kubikmeter verseuchtes Material ausgehoben — die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf 25 Millionen Franken. ￼ Im Kanton Aargau übersteigen beim Trinkwasser in den Gemeinden Stein und Muri bereits die EU-Grenzwerte für PFAS — der damals geltende, höhere Schweizer Grenzwert war formal eingehalten. ￼ Im Kanton St. Gallen musste der Verkauf von Fleischprodukten aus sechs Gemeinden verboten werden.

Das strukturelle Problem dahinter benennt der Kanton Aargau selbst: In der Schweizer Altlasten-Verordnung, der Abfallverordnung und der Gewässerschutzverordnung fehlen bislang allgemeingültige PFAS-Grenzwerte. Jeder Kanton muss sie für jeden belasteten Standort einzeln festlegen. ￼ Gesamtschweizerisch sind noch keine verbindlichen Richtlinien festgelegt — obwohl sie für Gemeinden, Industrie, Feuerwehr und Kläranlagen von entscheidender Bedeutung wären. ￼

Erst am 27. Mai 2026 schickte der Bundesrat eine Motion in die Vernehmlassung, die PFAS-belasteten Landwirtschaftsbetrieben mehr Zeit für eine Produktionsumstellung gewähren soll. ￼ Eine grosszügige Geste gegenüber einer Industrie, die jahrzehntelang von unzureichenden Regulierungen profitiert hat.

Das Muster hinter dem Muster

Was der Fall Solvay/Spinetta Marengo exemplarisch vorführt, gilt als systemisches Muster: Ein Konzern produziert über Jahrzehnte Substanzen, von denen er weiss oder wissen muss, dass sie gefährlich sind. Er lagert das Risiko in die Umgebung aus — in Böden, Gewässer, Körper. Wenn das Recht ihn schliesslich einholt, zieht er alle juristischen Register, um aus dem Vorsatz eine Nachlässigkeit zu machen, aus einem Verbrechen eine Verwaltungssache, aus einem Desaster eine Geldbusse.

Dass TFA noch immer täglich legal in die Umwelt eingeleitet werden darf, weil es keinen rechtlich verbindlichen Grenzwert, sondern nur einen folgenlos überschreitbaren Leitwert gibt ￼, ist nicht das Versagen einer einzelnen Behörde. Es ist das Resultat eines Regulierungssystems, das Industrieinteressen systematisch schützt — auf Kosten der Bevölkerung und künftiger Generationen.

Einordnung

Die Schweiz ist nicht Spinetta Marengo. Noch nicht. Aber die Frage, die der Fall Solvay aufwirft, ist auch eine helvetische: Was passiert, wenn der Verursacher einer Umweltvergiftung grösser ist als das Recht, das ihn verfolgen soll? Solange die Schweiz weder verbindliche PFAS-Grenzwerte im Boden- und Gewässerrecht kennt noch ein Strafrecht besitzt, das Konzernverantwortliche für vorsätzliche Umweltzerstörung ernsthaft belangen kann, bleibt die Antwort unbefriedigend. Die Ewigkeitschemikalien vergehen nicht. Das Recht sollte es ihnen gleichtun.