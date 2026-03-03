Der Krieg gegen Iran, die gesperrte Strasse von Hormus und die Frage, ob die Schweiz eine neue Benzinkrise erlebt – ein Blick auf die Gegenwart und das Trauma von 1973.

Es gibt Bilder, die sich in das kollektive Gedächtnis einer Nation einbrennen. In der Schweiz ist es jenes vom 25. November 1973: eine menschenleere Nationalstrasse bei Basel, zwei Kinder auf Rollschuhen mitten auf der Überholspur, im Hintergrund ein Polizist, der einen Radfahrer passieren lässt. Der erste autofreie Sonntag der Eidgenossenschaft war kein Notstand, er war ein Volksfest – und doch stand hinter diesem unbeschwerten Bild ein ernsthafter geopolitischer Schock, der die Nachkriegsprosperität des Westens mit einem Schlag beendete.

Nun, gut fünfzig Jahre später, stellt sich mit beklemmender Aktualität dieselbe Frage neu: Ist die Schweiz erneut in Gefahr, von einer Ölkrise getroffen zu werden? Am 28. Februar 2026 griffen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und Israels koordiniert iranische Ziele an. Teheran schlug mit Raketen- und Drohnenangriffen zurück. Der Krieg, der sich seit Monaten am Horizont abzeichnete, ist Wirklichkeit geworden. Und mit ihm ist das älteste Gespenst der modernen Wirtschaftsgeschichte zurückgekehrt: die Angst vor dem Ausbleiben des Öls.

Die Strasse von Hormus: Das engste Nadelöhr der Weltwirtschaft

Wer die Sprache der Geopolitik in reine Geographie übersetzen will, muss an einen Meeresarm denken, der an seiner engsten Stelle kaum 39 Kilometer misst. Die Strasse von Hormus, gelegen zwischen dem Iran im Norden und dem Sultanat Oman im Süden, ist mehr als ein kartographisches Detail. Sie ist die Kehle der globalen Energieversorgung.

Im Jahr 2025 passierten täglich rund 13 Millionen Barrel Rohöl diese Meerenge – das entspricht etwa einem Fünftel bis einem Viertel der gesamten weltweiten Ölversorgung. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Irak und der Iran selbst exportieren den Löwenanteil ihres Öls über diesen einzigen Ausweg Richtung Asien, Europa und den Rest der Welt. Eine vollständige oder auch nur partielle Blockade der Strasse von Hormus wäre nicht ein regionales Problem, sie wäre ein globales Systemversagen.

Genau diese Drohung hat der Iran seit Jahrzehnten als strategische Waffe gehalten, so wie andere Mächte Atomsprengköpfe oder Sanktionsregimes einsetzen. Bereits am Wochenende nach den ersten Angriffen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, der Iran habe die Meerenge faktisch gesperrt. Mehrere Tanker erhielten Warnungen, keines der Schiffe wagte es, die Passage zu erzwingen. Versicherungsgesellschaften kündigten Policen auf oder verlangten Kriegsrisikoaufschläge in zuvor unbekannter Höhe.

Der Ölmarkt reagierte mit einer Schockwelle. Der Preis für die Nordseesorte Brent, die massgebliche europäische Referenzmarke, stieg nach Wiedereröffnung der Märkte am Sonntagabend in der Spitze um elf Prozent. Analysten der britischen Grossbank Barclays warnten, Brent könnte die Marke von 100 US-Dollar je Barrel erreichen – ein Niveau, das seit Jahren nicht mehr gesehen worden war. Auch Erdgas reagierte scharf: Der europäische Terminkontrakt TTF machte in einem einzigen Tag den stärksten Preissprung seit August 2023.

Der Iran im globalen Ölgefüge: Weniger als man denkt, mehr als man möchte

Eine nüchterne Betrachtung der Fakten ist an dieser Stelle angebracht, um Hysterie von berechtigter Sorge zu trennen. Der Iran produziert rund 4,5 Prozent der globalen Ölversorgung und exportiert täglich etwa 1,6 Millionen Barrel, davon den weitaus grössten Teil nach China. Für Europa und die Schweiz ist iranisches Öl damit direkt kaum relevant: Die Eidgenossenschaft bezieht ihr Rohöl traditionell aus Libyen, Nigeria, Algerien und in geringerem Mass aus dem Mittleren Osten.

Die eigentliche Gefahr liegt jedoch nicht in dem, was Iran exportiert, sondern in dem, was durch seinen Golf fliesst. Sollte die Strasse von Hormus für eine verlängerte Periode ausfallen, würden nicht iranische, sondern saudiarabische, emiratische und irakische Liefermengen fehlen. Für Europa, das sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ohnehin in einer strukturellen Energieabhängigkeit befindet und die Diversifizierung seiner Bezugsquellen erst mühsam vorantreibt, wäre dies ein zweiter Schlag nach dem ersten.

Hinzu kommt ein subtiler Marktmechanismus, der seit 1973 nichts an seiner Brutalität verloren hat: Erwartungen bewegen Preise manchmal stärker als Tatsachen. Die blosse Möglichkeit einer Unterbrechung, das geopolitische Risiko, das in jeden Ölpreis eingerechnet wird, genügt, um die Märkte in Bewegung zu versetzen. Energiehändler reagieren in solchen Situationen vorsorglich mit höheren Preisen, da alternative Lieferquellen kurzfristig kaum verfügbar sind. Nicht erst die Schliessung des Seeweges, schon die plausible Drohung damit treibt die Kosten an der Zapfsäule.

1973: Als die Welt zum ersten Mal stillstand

Um zu verstehen, was eine ernsthafte Ölkrise bedeutet, lohnt der Blick zurück in den Herbst 1973 – in jene Wochen, die das wirtschaftliche Selbstverständnis des Westens für immer veränderten. Am 6. Oktober 1973, dem jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur, überfielen ägyptische und syrische Streitkräfte die von Israel besetzten Gebiete auf der Sinai-Halbinsel und den Golanhöhen. Der fünfte Nahostkrieg begann.

Israel schlug zurück, militärisch erfolgreich wie in den Konflikten zuvor. Doch diesmal antworteten die arabischen Staaten mit einer Waffe, gegen die Panzer und Kampfjets machtlos waren: dem Öl. Die arabischen Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC), zusammengeschlossen in der OAPEC, verkündeten am 17. Oktober 1973 ein Förderembargo. Wer als «feindlich» gegenüber der arabischen Sache galt – allen voran die USA und die Niederlande –, erhielt kein Öl mehr. Die «Neutralen», zu denen die Schweiz zählte, bekamen noch Restmengen. Die «Befreundeten» erhielten, was noch verfügbar war.

Die Preisreaktion war dramatisch. An jenem 17. Oktober stieg der Ölpreis von 3 auf über 5 Dollar pro Barrel – ein Sprung von mehr als sechzig Prozent innerhalb eines Tages. Im Verlauf des folgenden Jahres vervierfachte sich der Preis auf über 12 Dollar. Was heute wie eine harmlose Ziffer klingt, war damals eine wirtschaftliche Erschütterung ohne Vorbild in der Nachkriegsgeschichte.

Für die Industrieländer des Westens, die ihren Wohlstand auf billige Energie gebaut hatten – auf Plastik, Automobile, Zentralheizung, Flugwesen –, war dies mehr als ein ökonomischer Schock. Es war das Ende einer Epoche naiver Ressourcensorglosigkeit. Der Schweizer Gewerkschaftsbund hatte bereits 1964 in einem Aufruf zum 1. Mai auf die Verwundbarkeit der Energieversorgung hingewiesen. Aber Warnungen verhallen leise, wenn das Öl fliesst und die Wirtschaft wächst.

Die Schweiz 1973: Volksfest auf der Nationalstrasse

In Bern reagierte der Bundesrat mit erstaunlicher Entschlossenheit. Noch vor den eigentlichen Sonntagsfahrverboten wurde auf Autobahnen ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern eingeführt. Dann erliess die Regierung für drei Sonntage im November und Dezember 1973 ein striktes Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge – mit Ausnahmen für Taxis, Busse und Sonderfahrzeuge. Verstösse sollten mit Bussen von bis zu 40’000 Franken geahndet werden, ein damals enormer Betrag.

Was folgte, war kein Aufruhr, sondern ein Spektakel eigentümlicher Schweizer Gelassenheit. Die NZZ beschrieb die Stimmung damals nach «Gelassenheit», «Behagen» und «ein wenig Volksfeststimmung». Spaziergänger flanierten auf der Autobahn bei Basel, Rollschuhfahrer nutzten die Überholspur, in Zürich wartete ein Pony an einer Parkuhr auf seinen Reiter, und in Genf stoppten Jugendliche Taxis und forderten die Fahrer auf, zu Fuss weiterzugehen. Im Kanton Tessin wurden Autofahrer, die dennoch unterwegs waren, lautstark ausgebuht.

Doch hinter dem Volksfest verbarg sich eine ernstere Realität. Die Inflation stieg in der Folge auf bis zu zwölf Prozent, die Wirtschaft glitt in eine tiefe Rezession. Der Schweizer Aktienmarkt verlor erheblich an Wert. Und das, obwohl – was erst später eingestanden wurde – zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Mangellage in der Ölversorgung bestand. Tatsächlich wurden im Herbst 1973 sogar grössere Mengen an Benzin und Heizöl importiert als gewöhnlich. Der Bundesrat räumte später ein, die Fahrverbote wären nicht nötig gewesen. Es war primär ein psychologischer Schock gewesen – ein Schock, der dennoch reale wirtschaftliche Folgen hatte.

Die politischen Nachwirkungen hielten Jahrzehnte an. Die Erdölkrise war ein Katalysator für das wachsende ökologische Bewusstsein, das 1971 mit dem Umweltschutzartikel in der Bundesverfassung seinen ersten Ausdruck gefunden hatte und 1972 durch den Club of Rome-Bericht «Die Grenzen des Wachstums» intellektuelle Nahrung erhalten hatte. 1974 rief der Bundesrat die «Eidgenössische Kommission für die Gesamtenergiekonzeption» ins Leben. Und 1975 reichten Burgdorfer Technikumsstudenten eine Volksinitiative für zwölf motorfahrzeugfreie Sonntage pro Jahr ein – die 1978 mit rund 63 Prozent der Stimmen deutlich abgelehnt wurde. Das Volksgemüt hatte seinen Ausnahmezustand genossen, wollte ihn aber nicht zum Dauerzustand machen.

Die zweite Ölkrise 1979: Der Iran als Auslöser, diesmal wirklich

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich – das gilt nirgendwo deutlicher als in der Geopolitik des Öls. 1979 war es tatsächlich der Iran, der die zweite grosse Erdölkrise auslöste: Die Islamische Revolution unter Ajatollah Khomeini stürzte den Schah, unterbrach die iranische Ölproduktion massiv und schickte den Preis erneut in die Höhe. Innert Monaten stieg das Barrel Rohöl von rund 14 auf über 35 Dollar.

Der Bundesrat hatte aus 1973 gelernt: Statt Verboten setzte er diesmal auf freiwilliges Sparen. Keine Sonntagsfahrverbote, keine Tempolimits per Notrecht, nur Appelle an die Vernunft der Bevölkerung und der Industrie. Diese Haltung spiegelte eine wichtige Erkenntnis wider: Eine Gesellschaft, die ausreichend informiert ist und versteht, was auf dem Spiel steht, ist zu erheblichen freiwilligen Einschränkungen bereit.

Ebenfalls 1979 gründeten die 16 wichtigsten Industrienationen als direkte Antwort auf die Krisen von 1973 und 1979 die Internationale Energieagentur (IEA), die seither die Energiepolitik koordiniert und Notfallmechanismen bereitstellt. Die Schweiz ist Mitglied. Im Krisenfall können die Mitgliedstaaten gemeinsam strategische Reserven freigeben, um Preisschocks abzufedern – ein kollektives Sicherheitsnetz, das 1973 noch fehlte.

Die Schweiz 2026: Wieviel Schutz bieten die Pflichtlager?

Wer heute von einer bevorstehenden Benzinkrise in der Schweiz spricht, muss einen nüchternen Blick auf die institutionellen Schutzschilde werfen, die seit 1973 errichtet wurden. Die Eidgenossenschaft hat aus der Krise von damals eine strukturelle Konsequenz gezogen, die sie heute in einer deutlich komfortableren Lage positioniert als vor fünfzig Jahren.

Das Herzstück dieser Vorsorge ist die Pflichtlagerhaltung, geregelt im Landesversorgungsgesetz. Für Benzin, Dieselöl und Heizöl schreibt das Gesetz einen Mindestvorrat von viereinhalb Monaten vor, gemessen am Durchschnittsverbrauch der letzten drei Jahre. Für Flugpetrol gilt eine Mindestreserve von drei Monaten. Verantwortlich für die Verwaltung dieser Lager ist die Carbura, die Pflichtlagerorganisation der schweizerischen Mineralölwirtschaft. Gesamtschweizerisch stehen dem Handel für alle Produkte mehr als sieben Millionen Kubikmeter zur Verfügung, verteilt auf rund sechzig Tankanlagen im ganzen Land, mit der grössten Konzentration im Raum Basel nahe den Rheinhäfen sowie bei der Raffinerie in Cressier.

Diese Reserven sind kein theoretisches Konstrukt. Im Herbst 2022, als der Ukraine-Krieg und rekordtiefe Rheinpegel gleichzeitig die Nachschubwege störten, griff der Bundesrat tatsächlich auf die Pflichtlager zurück und liess den vorgeschriebenen Mindestbestand vorübergehend unterschreiten. Das System funktionierte. Die Versorgung blieb gesichert, die Zapfsäulen liefen weiter.

Was bedeutet das für die aktuelle Lage? Selbst wenn die Strasse von Hormus vollständig und dauerhaft gesperrt bliebe – was politisch und militärisch kaum aufrechtzuerhalten wäre –, könnte die Schweiz aus ihren Pflichtlagern für viereinhalb Monate den gesamten Eigenbedarf decken. Dazu kommen die IEA-Mechanismen und die Möglichkeit, Lieferquellen aus Westafrika, der Nordsee und den Vereinigten Staaten rasch umzuleiten. Eine unmittelbare physische Knappheit à la 1973 ist unter diesen Bedingungen unwahrscheinlich.

Der Preis ist das Problem, nicht die Verfügbarkeit

Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen der Krise von 1973 und der potenziellen Krise von 2026: Damals drohte echte physische Knappheit, zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Heute ist die Gefahr primär eine des Preises. Benzin und Diesel werden verfügbar bleiben – aber sie werden teurer, unter Umständen erheblich teurer.

Analysten von Barclays rechnen damit, dass Brent die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel erreichen könnte, falls der Konflikt eskaliert und die Strasse von Hormus blockiert bleibt. Gegenüber dem Niveau vor dem Konflikt – rund 70 Dollar – wäre das ein Anstieg von mehr als vierzig Prozent. Die Auswirkungen an der Zapfsäule wären spürbar, aber nicht unmittelbar dramatisch: Bei einem Rohölpreis von 100 Dollar je Barrel sind Benzinpreise von 2,20 bis 2,50 Franken pro Liter realistisch – unangenehm, aber kein Notstandsszenario.

Schwerwiegender sind die indirekten Folgen. Energie ist ein Produktionsfaktor, der in jeden Preis einfliesst: Transportkosten, Heizkosten, Herstellungskosten für nahezu alle Güter. Ein dauerhafter Anstieg des Ölpreises um vierzig Prozent würde die Inflation neu entfachen – zu einem Zeitpunkt, da die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank gerade begonnen hatten, sich nach den Inflationsjahren 2022/23 wieder zu beruhigen. Ökonomen warnen vor neuen Inflationsrisiken und möglichen Verzögerungen bei weiteren Zinssenkungen.

Hinzu kommen Effekte auf die Lieferketten, die bereits durch die Post-Covid-Jahre geschwächt wurden. Luftraumsperrungen in der Golfregion zwingen Airlines zu Umwegen, erhöhen Treibstoffkosten und verknappen Frachtkapazitäten. Branchen wie Elektronik, Pharma und Ersatzteilversorgung, die auf schnelle Luftfracht angewiesen sind, würden verzögerte Lieferungen spüren. Die globalisierte Arbeitsteilung, die den Wohlstand der letzten Jahrzehnte mitbegründete, ist anfälliger geworden – nicht weil ihre Grundlogik falsch ist, sondern weil sie an jedem Knotenpunkt von Geopolitik abhängt.

Was China macht, entscheidet mehr als alles andere

Eine Variable, die in der öffentlichen Diskussion zu wenig Beachtung findet, ist die Rolle Chinas. Der Iran exportiert seine rund 1,6 Millionen Barrel täglich fast ausschliesslich nach China, das im Gegenzug Peking mit günstigen Konditionen beliefert und damit de facto unter dem Schirm amerikanischer Sanktionen agiert. Fällt diese iranische Liefermenge aus, muss China sich anderweitig versorgen – was auf Märkte drückt, die bisher für Europa und die USA verfügbar waren.

Gleichzeitig verfügt China über umfangreiche strategische Ölreserven von bis zu 1,5 Milliarden Barrel und könnte einen Teil des Ausfalls durch höhere Importe aus Russland kompensieren. Wie Beijing reagiert, ist damit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine hochpolitische Frage: ob China die Krise absorbiert oder sie verstärkt, hängt von Entscheidungen im Zhongnanhai ab, die kaum vorhersehbar sind.

Die OPEC+ und das Dilemma der freien Kapazitäten

Die arabischen OPEC+-Mitglieder, allen voran Saudi-Arabien, befinden sich in einer komplexen Zwickmühle. Einerseits könnten sie von höheren Ölpreisen profitieren. Andererseits haben sie ein strategisches Interesse daran, den Westen nicht zu stark zu belasten und ihre eigene Stellung als verlässliche Lieferanten zu unterstreichen – zumal Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in einem komplexen Spannungsfeld zwischen Iran und den USA stehen.

Am Wochenende nach den Angriffen trafen sich OPEC+-Vertreter, um über eine mögliche Produktionserhöhung zu beraten. Freie Förderkapazitäten innerhalb des Kartells sind begrenzt: Saudi-Arabien und die VAE könnten zusammen vielleicht zwei bis drei Millionen Barrel täglich zusätzlich fördern, aber nicht von einem Tag auf den anderen. Pipelines müssen hochgefahren, Terminals müssen vorbereitet werden. Ein vollständiger Ausfall der Hormus-Lieferungen könnte selbst mit maximaler Kompensation nicht sofort ausgeglichen werden.

Parallelen und Unterschiede: 1973 und 2026

Ein direkter Vergleich der beiden Krisen zeigt sowohl erschreckende Parallelen als auch wichtige strukturelle Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten sind offensichtlich: Ein militärischer Konflikt im Nahen Osten, eine plötzliche Bedrohung der globalen Ölversorgung, ein sofortiger Preisschock, eine verunsicherte Weltbevölkerung.

Die Unterschiede sind bedeutsam. Erstens: Die Welt von 2026 ist in ihrer Energieversorgung breiter diversifiziert als jene von 1973. Die Erschliessung der Nordsee, nordafrikanischer Felder und – entscheidend – die amerikanische Schieferöl-Revolution haben die OPEC-Mächtigkeit fundamental geschwächt. Die USA sind heute Nettoproduzent und können in einem globalen Engpass ausgleichend wirken. Zweitens: Die IEA-Mechanismen und nationalen Pflichtlager bieten einen Puffer, den es 1973 nicht gab. Drittens: Der Anteil der Elektromobilität im Schweizer Fahrzeugpark hat zugenommen, was die Abhängigkeit von Benzin leicht reduziert.

Auf der anderen Seite hat sich die Verwundbarkeit in anderen Bereichen vergrössert: Die Digitalisierung der Wirtschaft hat den Energiebedarf für Rechenzentren und Datentransporte massiv erhöht. Die Lieferketten sind komplexer und anfälliger geworden. Und die geopolitische Lage ist multidimensional instabiler: Russland, China, Iran und zahlreiche andere Akteure operieren in einem Geflecht gegenseitiger Abhängigkeiten und Feindschaften, das 1973 in dieser Form nicht existierte.

Was der Bundesrat tun kann und sollte

Die wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz ist auf solche Szenarien vorbereitet, und der Bundesrat verfügt über erprobte Instrumente. In einem ersten Schritt würde er die Pflichtlager freigeben und den Mindestbestand vorübergehend unterschreiten lassen, um Versorgungsengpässe zu überbrücken. In einem zweiten Schritt stünden Massnahmen zur Nachfragesenkung zur Verfügung: Tempolimits, Appelle zum freiwilligen Sparen, steuerliche Anreize für die Reduktion des Energieverbrauchs.

Was der Bundesrat wahrscheinlich nicht mehr tun wird: Sonntagsfahrverbote verhängen. Die Lektion von 1973 – dass diese Massnahme unnötig war, weil keine echte Mangellage bestand – sitzt tief. Und die Gesellschaft von 2026 ist medial und politisch zu fragmentiert, um ein solches Symbol einfach zu akzeptieren. Freiwilliges Sparen, gesteuert durch Preissignale und begleitet von gezielten sozialpolitischen Abfederungen für einkommensschwächere Haushalte, dürfte das Mittel der Wahl sein.

Wichtiger als kurzfristige Krisenreaktionen ist die mittelfristige Schlussfolgerung, die nach 1973 halb gezogen und dann wieder vergessen wurde: Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist nicht nur ein Klimaproblem, sie ist ein Sicherheitsproblem. Jede Kilowattstunde, die in der Schweiz aus einheimischer Wasserkraft, Solarpanelen oder Geothermie produziert wird, ist ein Barrel, das nicht durch die Strasse von Hormus muss.

Fazit: Kein 1973, aber ein Warnsignal

Wird es bald eine Benzinkrise oder Knappheit in der Schweiz geben? Die nüchterne Antwort lautet: Eine physische Knappheit an Tankstellen, wie sie 1973 zumindest gefühlt wurde, ist unwahrscheinlich. Die institutionellen Schutzschilde – Pflichtlager für viereinhalb Monate, IEA-Koordination, diversifizierte Bezugsquellen – sind solide. Wer tanken will, wird tanken können.

Aber teurer wird es. Erheblich teurer, falls der Krieg eskaliert und die Strasse von Hormus länger gesperrt bleibt. Und dieser Preisanstieg wird sich – wie 1973 – durch die gesamte Wirtschaft fressen: Inflation, höhere Produktionskosten, gedämpftes Wachstum. Der psychologische Schock von damals, der eine Rezession mitauslöste, obwohl die Benzinreserven eigentlich ausreichten, zeigt, wie stark Erwartungen und Vertrauen in die Wirtschaft eingreifen. Ein anhaltender Krieg am Persischen Golf würde das Vertrauen in die Stabilität der globalen Lieferketten nachhaltig beschädigen.

Die leere Autobahn bei Basel anno 1973 war ein harmloses Bild. Das wirkliche Erbe jener Krise ist ein anderes: die Erkenntnis, dass moderner Wohlstand auf Ressourcen beruht, die irgendwo unter fremdem Boden lagern und durch geopolitisch instabile Gewässer transportiert werden. Diese Erkenntnis ist 2026 so aktuell wie an jenem November-Sonntag vor mehr als fünfzig Jahren.

Quellen und Kontext

Dieser Artikel stützt sich auf aktuelle Berichte von ZDF, Euronews, Blick, Business Insider, Morningstar und Barclays Research (März 2026) sowie auf historische Quellen von NZZ, SRF, SWI swissinfo.ch, Sozialarchiv und Avenergy zur Ölkrise 1973 und zur schweizerischen Pflichtlagerhaltung.