Die Wirtschaft sollte im Grunde eine dienende Funktion haben und für uns alle nützlich sein. Doch die Realität unserer modernen Gesellschaft zeichnet ein anderes Bild: Die weltweite Kaufkraft sinkt, gravierende Umweltprobleme belasten den Planeten und zunehmend macht uns das vorherrschende Wirtschaftssystem krank. Stress, Depressionen und Aufmerksamkeitsstörungen sind an der Tagesordnung. Professor Christian Kreiß, der sieben Jahre als Investmentbanker tätig war und die Wirtschaft von innen kennengelernt hat, lehrt heute an einer Hochschule im bayerischen Aalen und beleuchtet die tiefgreifenden Fehlentwicklungen unseres Systems.

In seinen Analysen beruft sich Kreiß auf das sogenannte „Mephisto-Prinzip“ – eine Metapher für zerstörerische, lebensfeindliche Strukturen in unserer Gesellschaft, die weitreichende Konsequenzen für unsere Gesundheit, unsere Bildung und unser Finanzsystem haben.

Die Abkehr vom Menschen: Gewinnmaximierung um jeden Preis

Seit den 1980er Jahren hat sich die Wirtschaft drastisch gewandelt: Sie dient nicht mehr dem Menschen, sondern ist beinahe ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Es geht den Unternehmen nicht mehr primär darum, die besten Produkte für ihre Kunden herzustellen; vielmehr gilt die Devise: „Wir wollen dein Bestes, wir wollen dein Geld“. Dieses unstillbare Verlangen nach Geld führt auf allen Ebenen zu gravierenden Missständen.

Zwei Branchen veranschaulichen diese perverse Ausrichtung besonders deutlich:

Die Illusion der Pharmaindustrie

* Wir glauben oft fälschlicherweise, dass Pharmakonzerne uns heilen wollen und die besten Medikamente herstellen.

* In Wahrheit ist es eine große Lüge, dass diese Industrie unsere Gesundheit im Sinn hat.

* Das Schlimmste, was den großen Pharmakonzernen passieren könnte, wäre eine Gesellschaft, in der alle Menschen gesund sind und keine Angst vor Krankheiten haben.

* Wenn wir alle gesund wären, müssten die Konzerne ihre Türen schließen, da sie sich selbst arbeitslos machen würden.

* Es gibt seitens der Industrie überhaupt kein Interesse daran, uns gesund zu erhalten.

Die Zerstörung der Jugend durch die Tech-Industrie

* Ein weiterer Auswuchs der Gewinnmaximierung zeigt sich beim Bildschirmkonsum der Jugend.

* Laut unabhängigen Studien und Untersuchungen der deutschen Bundesregierung verbringen 16-Jährige in Mitteleuropa heute unglaubliche fünf bis sieben Stunden pro Tag vor Bildschirmen.

* Große Technologiekonzerne wie Facebook entwickeln extra geniale Algorithmen, um Kinder und Jugendliche so stark wie möglich anzulocken und süchtig zu machen.

* Dieser stundenlange Medienkonsum verringert nicht nur die Denkfähigkeit, sondern auch die „Herzensfähigkeiten“.

* Die junge Generation wird von der Natur, der Umwelt und ihren Mitmenschen abgeschnitten, was sie asozial und antisozial macht.

* Die Folge ist eine deutliche statistische Zunahme von Unruhe, Nervosität und psychischen Krankheitsfällen bei Jugendlichen.

Die Gehirnwäsche an den Universitäten: Egoismus als Lehrplan

Ein fundamentales Problem liegt in der Art und Weise, wie heute Wissen vermittelt wird. Christian Kreiß kritisiert als Ökonom und Hochschullehrer scharf, was an den Hochschulen in Deutschland und der gesamten westlichen Welt unterrichtet wird.

Die Grundbotschaft der modernen Ökonomie-Vorlesungen ab der ersten Stunde lautet: „Seid egoistisch, holt raus, was geht“. Gewinnmaximierung bedeutet in der Praxis, Mitarbeiter zu drücken, die Umwelt zu missachten und Kunden schlecht zu behandeln, um den maximalen Profit zu erzielen. Statistische Studien belegen, dass dieses „Mindset“ dazu führt, dass Ökonomiestudenten im Laufe ihres Studiums tatsächlich immer egoistischer werden. Die Idee, dass die „unsichtbare Hand“ des Marktes (nach Adam Smith) diesen Egoismus in Altruismus verwandelt, bezeichnet Kreiß als vollkommenen Nonsens.

Das Mephistophelische Prinzip in der Wissenschaft

Das Streben nach Gewinn- und Nutzenmaximierung ist laut Kreiß ein lebenszerstörendes und perverses System, da der Mensch von Natur aus kein „Nutzenmaximierer“ ist, sondern Wesen, die füreinander da sein, sich austauschen und vertrauen sollten. Doch die gesamte Wissenschafts-Community predigt exakt das Gegenteil. Kreiß vergleicht diese Regeln mit Mephistopheles aus Goethes Faust: Hätte Mephisto die Leitplanken unserer Wirtschaft aufgestellt, hätte er sie genau so positioniert, wie sie heute stehen. Wenn man die Ökonomie, Ökologie und das soziale Miteinander betrachtet, erkennt man, dass wir grausamen, mephistophelischen Prinzipien folgen.

Obwohl Politiker stets fordern, die Welt besser zu machen – mehr Umweltschutz, mehr Gerechtigkeit, gesündere Kinder –, tritt auf fast allen gesellschaftlichen Ebenen genau das Gegenteil ein. Dies liegt daran, dass das System auf falschen, neoliberalen Axiomen basiert, wie unbegrenztem Vermögen, Zinseszins und absoluter Eigentumsrechten, bei denen ein Vermögen von 100 Milliarden Euro genauso unangetastet bleibt (etwa durch fehlende Erbschafts- oder Vermögenssteuern) wie eine einfache Zahnbürste.

Die Unterdrückung pluraler Ökonomie

* Alternative wirtschaftliche Denkansätze haben an deutschen Hochschulen keine Chance mehr und werden nicht in den wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen.

* Konzepte von Denkern wie Karl Marx, Silvio Gesell, Rudolf Steiner (Dreigliederung) oder Christian Felber (Gemeinwohlökonomie) werden von den Studierenden ferngehalten.

* Versuche, solche Alternativen an Universitäten zu etablieren, scheitern; selbst Bachelorarbeiten oder Dissertationen zu diesen Themen werden oft nicht angenommen.

* Stattdessen werden Wirtschaftsnobelpreisträger wie Gary Becker (1992) gefeiert, der die Nutzenmaximierung radikal propagierte.

Kreiß sieht den Kern dieses Übels im staatlichen Hochschulsystem. Der Staat verbietet faktisch die freie Lehre, da Universitäten und Studiengänge nur mit einem staatlichen Akkreditierungsstempel gegründet werden dürfen. Dieser Stempel wird jedoch von Kollegen vergeben, die selbst fest an die Gewinn- und Nutzenmaximierung glauben. Dieser Staatszwang führt zu einer Verengung des Denkkorridors und zu einer Radikalisierung, ähnlich wie man es in Systemen der DDR, Russlands oder Chinas beobachten konnte. Die Lösung wären Bildungsgutscheine und freie Universitäten, die sich auf dem Boden der Verfassung und der Menschenrechte gründen.

Die Illusion des Reichtums und die globale Schuldenfalle

Das derzeitige System steht kurz davor, sich selbst zu delegitimieren, da es vor einem gigantischen Problem steht, das es nicht lösen kann: der Entschuldung. Die Schuldenstände weltweit sind auf einem historisch einzigartigen Niveau.

* Die Entwicklung der Schulden: In den 1950er und 1970er Jahren lag das Verhältnis von weltweiten Schulden (von Staaten, Firmen und Haushalten) zum Sozialprodukt bei etwa 1 zu 1.

* Die Finanzkrise 2007/2008: Bis 2007 stiegen die Schulden auf knapp 2 Dollar pro 1 Dollar Sozialprodukt (knapp 200 Prozent des BIP). Diese extrem hohe Verschuldung führte zu Abstürzen in Ländern wie Griechenland und Spanien sowie einem wirtschaftlichen Schrumpfen in Deutschland um 5 Prozent.

* Die Situation heute: Anstatt das Problem zu lösen, wurden die Schulden von 2008 mit noch mehr Schulden bekämpft. Heute liegen die weltweiten Schulden bei 240 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für jeden erarbeiteten Euro oder Franken gibt es weltweit 2,40 Euro/Franken Schulden.

Laut Kreiß, der selbst in drei Banken gearbeitet hat, können diese Schulden niemals zurückgezahlt werden. Um 2,40 Dollar Schulden pro 1 Dollar Wertschöpfung abzubauen, müssten die Menschen 2,4 Jahre ohne Lohn arbeiten, was bedeuten würde, dass die große Masse verhungern würde.

Hinzu kommt, dass Notenbanken wie die US-amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) über 15 Jahre lang die Zinsen auf nahezu null gepresst und die Geldmenge versechsfacht haben. Es wurde Geld gedruckt wie noch nie zuvor in der Geschichte. Wir stehen vor einem nie dagewesenen Geld- und Schuldenberg.

Viele Menschen leben in der großen Illusion, dass ihre Aktien- oder Immobilienportfolios noch den Wert haben, den sie vorgeben. Diese Werte sind jedoch längst nicht mehr real unterlegt wie noch in den 1970er Jahren. Wenn diese Illusion kippt – und erste Nervositäten an den Aktien- und Bondmärkten der Wall Street deuten darauf hin –, droht ein gewaltiger Korrekturbedarf und eine Schuldenkrise, die die Dimensionen von 2008 locker übertreffen könnte. Historisch gesehen war Krieg oft eine traditionelle Methode, um solche massiven Schulden durch Vermögensvernichtung und Umverteilung zu „lösen“.

Das Märchen von den nützlichen Börsen

Kreiß entlarvt auch das Narrativ, dass Börsen dazu da seien, Kapital für junge Unternehmen einzusammeln. Aus seiner Erfahrung als Ex-Investmentbanker weiß er, dass Börsendeals ein schädliches Prinzip verfolgen. Tatsächlich sind Börsen dazu da, Milliardenbeträge an jene auszuschütten, die "nur die Hand aufhaben". Das Verhältnis zwischen dem, was Börsen ausschütten, und dem, was sie für junge Unternehmen einnehmen, liegt nicht bei 1 zu 10, sondern bei 1 zu 30 oder 1 zu 50. Es findet eine gewaltige Umverteilung von Vielen zu Wenigen statt.

Diese Ungleichheit wird auch an folgendem Beispiel deutlich: Die drei reichsten Menschen der Welt könnten über Nacht die gesamten Staatsschulden des Kontinents Afrika begleichen. Selbst nach dieser gigantischen Entschuldung, die eine beispiellose Befreiungswelle und Zuversicht in der Welt auslösen würde, hätten diese drei Personen noch jeweils 40 Milliarden Dollar übrig. Sie könnten bis an ihr Lebensende täglich 5 Millionen Dollar ausgeben. Obwohl dies ein massives ethisches Problem darstellt, tun sie es nicht, und wir sind derzeit nicht in der Lage, sie dazu zu bringen.

Wege aus der Krise: Praktische Alternativen im Außen

Trotz der erdrückenden Faktenlage gibt es konkrete Alternativen zur zerstörerischen Gewinnmaximierung, die auf gesellschaftlicher Ebene gefördert werden können.

* Genossenschaften: Es gibt zahlreiche Beispiele für erfolgreiches Wirtschaften ohne primäre Gewinnmaximierung. In der Schweiz ist das Genossenschaftswesen sehr stark ausgeprägt. In Deutschland sind etwa 20 Millionen Menschen Mitglied in Genossenschaften wie Volks- und Raiffeisenbanken. Auch in Spanien zeigt die riesige Genossenschaft Mondragon, dass dieses Modell sehr erfolgreich sein kann.

* Stiftungen und öffentlich-rechtliche Institute: Neben Sparkassen existieren große gemeinwohlorientierte Stiftungen. In Deutschland sind beispielsweise drei der weltgrößten Automobilzulieferer (Bosch, ZF Friedrichshafen, Mahle) Stiftungen, die nicht dem Zwang der Gewinnmaximierung unterliegen.

* Der ehrliche Mittelstand: Ordentliche, anständige Handwerker und kleine bis mittelständische Unternehmen wollen in erster Linie gute Arbeit leisten – sei es das Dach gut zu decken, gutes Fleisch zu verkaufen oder gute Brezeln zu backen. Sie sind keine Gewinnmaximierer.

Kreiß appelliert daran, diese alternativen Unternehmensformen aufzubauen und auszubauen, um sich von den großen Konzernen und schädlichen Börsen abzuwenden. Zudem kann jeder Einzelne im Kleinen mitsteuern, indem er bewusst entscheidet, wo er sein Geld ausgibt, auch wenn sich dadurch die Welt nicht sofort radikal verändert. Aufklärung, wie durch das Lesen des Buches „Das Mephisto-Prinzip“, hilft dabei, die laufenden Strukturen zu erkennen.

Der innere Weg: Selbsterkenntnis und spirituelle Kraft

Neben den äußeren, ökonomischen Problemen, die sich durch Kriege (wie in der Ukraine, im Iran oder in Gaza) und wirtschaftliche Krisen immer weiter zuzuspitzen scheinen, betont Kreiß die Wichtigkeit der inneren Arbeit.

Was können wir innerlich gegen diese schlimmen Zustände tun? Die Antwort liegt in der Selbsterkenntnis. Schon am griechischen Apollotempel stand der Leitspruch: „Erkenne dich selbst“ – denn wer sich selbst erkennt, erkennt auch die Welt.

Es gibt verschiedene Schulungswege, um sich innerlich zu kräftigen:

* Der anthroposophische Weg, den Kreiß selbst seit fast 28 Jahren praktiziert.

* Schamanische oder buddhistische Schulungswege.

* Die Tradition der europäischen, christlichen Mystik, aufgebaut von Figuren wie Meister Eckhart oder Meister Tauler, die seit Jahrhunderten existiert.

Dieser Pfad der inneren Erkenntnis ist oftmals schwer, da er erfordert, sich mit den eigenen Schattenseiten auseinanderzusetzen, die man sich ungern eingesteht. Doch wer diesen Weg konsequent geht, wird mit einer Kraft, einem Mut, einer Zuversicht und einer Freude belohnt, die in dieser Tiefe unvergleichlich sind und eine starke Basis bieten, um den Krisen der äußeren Welt standzuhalten.