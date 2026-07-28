Von Nico Stino

Michael Meyen forscht seit Jahrzehnten über Medien. Im Herbst 2024, für den Dokumentarfilm «Der Hype», sprach der Münchner Kommunikationswissenschaftler über einen Mythos, der sich hartnäckig hält: den vom Journalismus als Kontrollinstanz der Macht. Seine These ist unbequem – und sie trifft die Schweiz genauso wie Deutschland oder Österreich.

Ein Auftrag, der selten eingelöst wird

In der Bundesverfassung, Artikel 93, steht der Auftrag klar: Medien sollen Öffentlichkeit herstellen, alle Themen und alle Perspektiven sichtbar machen, ohne die Wertung gleich mitzuliefern. Meyen bestreitet nicht, dass viele Journalisten genau das versuchen – solange keine Machtinteressen im Spiel sind. Sein Punkt setzt dort an, wo es unbequem wird: Bei Themen, die ein «Machtkartell» aus Staat, Konzernen und Parteien betreffen, werde die Perspektive vorgegeben statt verhandelt.

Die Erzählung, die diesen Zustand verdeckt, besteht laut Meyen aus drei Teilen: dem Glauben an eine «vierte Gewalt», die die anderen drei kontrolliert; dem Anspruch auf Objektivität; und der Vorstellung eines Rundfunks, der wirklich der Öffentlichkeit gehört. In der Schweiz, sagt Meyen, entlarve sich das schon auf den ersten Blick – grosse Medienhäuser gehören Milliardärsfamilien, zwischen Redaktionen, Behörden und Parteien drehen sich Türen in beide Richtungen.

Wer wird Journalist – und warum

Ein Kernargument betrifft die Rekrutierung. Wer im Journalismus landet, kommt laut Meyen überwiegend aus aufstiegsorientierten Mittelschichtfamilien – demselben Milieu, aus dem sich auch Politik und Wirtschaft speisen. Gleiche Herkunft bedeutet gleiche Erfahrung, gleiche Weltsicht, wenig Kontakt zu anderen Lebensrealitäten. Wer mit den Händen arbeitet, sieht die Risse in diesem System eher – hat aber selten eine Redaktionsstelle.

Diese Beobachtung ist nicht neu, aber Meyen verknüpft sie mit einem zweiten Mechanismus: der plötzlichen Umwidmung von Wirtschafts- und Politikjournalisten zu Pandemie-Experten während Corona. Wissenschaftler, die «willfährig bereitstanden», wurden zu Alleinvertretern ihres Fachs erklärt; abweichende Stimmen wurden entweder gar nicht eingeladen oder diffamiert.

Die E-Mail, die vieles erklärt

Besonders konkret wird Meyen bei einem Fall aus der Schweizer Medienlandschaft: Ringier-Chef Marc Walder soll intern erklärt haben, sein Konzern werde in jedem Land, in dem er tätig ist, die jeweilige Regierung unterstützen – «damit wir alle gut durch die Krise kommen». Eine E-Mail an Chefredaktoren anderer Häuser habe zudem eine abgestimmte Sprachregelung mit dem Bundesrat offengelegt, samt vorbereitetem, «mediengerechtem» Text.

Für Meyen ist das kein Einzelfall, sondern ein Blick hinter einen Vorhang, der sonst geschlossen bleibt. Wenn die eigene Chefetage mit der Macht kooperiert, sei es für den einzelnen Redaktor schwer, überhaupt auf die Idee zu kommen, etwas könnte faul sein – zumal der Wechsel aus Redaktionen in Sprecherposten von Ministerien und Parteien ein gängiger Karriereweg sei.

Die Trusted News Initiative

Ein weiterer Baustein von Meyens Analyse betrifft ein globales Bündnis: die Trusted News Initiative, 2019 unter Federführung der BBC gegründet, mit Reuters, AP, AFP, grossen Internetkonzernen und öffentlich-rechtlichen Sendern – auch der Europäischen Rundfunkunion, der ARD, ZDF und SRG angehören. Bereits im Sommer 2019 habe man zwei «Gefahren für die Demokratie» identifiziert: eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps und Impfskeptiker. Ab März 2020 habe man vereinbart, nichts zu verbreiten, was dem Corona-Narrativ widerspricht; ab Dezember 2020 nichts, was mRNA-Präparate kritisiert.

Die Folge, so Meyen: Selbst ein Redaktor mit kritischer Haltung kam kaum durch, weil die Reichweite über genau jene Plattformen läuft, die sich der Initiative angeschlossen haben. Woher die Kriterien für «Fake News» stammen? Aus denselben Quellen, auf die sich auch Regierungen berufen – etwa die CDC in den USA.

Ausgeschlossen von der eigenen Pressekonferenz

Konkret wird es auch bei den Bundeshaus-Pressekonferenzen: Ab einem bestimmten Zeitpunkt sei der Zugang nur noch mit 2G-Zertifikat möglich gewesen. Kritische Stimmen waren damit von vornherein nicht mehr im Raum. Wer als Journalist unbequeme Fragen stellte, riskierte laut Meyen den Ausschluss von Hintergrundgesprächen und exklusiven Informationen – ein wirksamer Hebel, weil genau diese Exklusivität über Reichweite und Karriere entscheidet.

Meyen selbst blieb davon nicht verschont: Ein Disziplinarverfahren an seiner Universität endete mit einer zehnprozentigen Gehaltskürzung, gegen die er sich juristisch wehrt. Pflichtvorlesungen darf er nicht mehr halten, Publikationen mit Kollegen sind schwieriger geworden. Er selbst sieht darin auch eine Öffnung: Die entstandene Isolation habe ihn mit neuen, spannenden Gesprächspartnern in Kontakt gebracht.

Die Logik der Plattformen

Ein Grund für die zunehmende Zuspitzung im Journalismus liegt laut Meyen nicht nur in Zensur, sondern in der Architektur der digitalen Plattformen selbst. Wer Reichweite will, braucht Follower; wer Follower binden will, muss eindeutig Position beziehen – Grautöne verkaufen sich schlecht in einer Logik aus Eins und Null. Das begünstigt Radikalisierung, weil sich klare Haltungen bei der eigenen Gefolgschaft besser verfangen als differenzierte Abwägung.

Und diese Plattformen, erinnert Meyen, sind kein neutraler Boden: Ihre Wurzeln liegen im US-Sicherheitsapparat, der ein Interesse an Kontrolle und Lenkung der Weltbevölkerung hatte und hat. Wer glaubt, mit NATO oder US-Geopolitik nichts zu tun zu haben, andiene sich diesen Strukturen dennoch jedes Mal, wenn er über eine dieser Plattformen publiziert.

Einordnung

Meyens Analyse ist steil, teils zugespitzt, gestützt auf eigene Erfahrung und selektive Beispiele. Sie verdient trotzdem Beachtung, weil sie strukturelle Mechanismen benennt, die sich unabhängig von Einzelfällen überprüfen lassen: Eigentumsverhältnisse an Medienhäusern, personelle Verflechtungen zwischen Redaktionen und Behörden, die Existenz der Trusted News Initiative, die Marc-Walder-Episode. Wer diese Fakten kennt, muss Meyens Schlussfolgerungen nicht teilen – sollte sie aber auch nicht vorschnell abtun.

Optimistisch bleibt der Medienwissenschaftler dennoch: Die Debatte über Journalismusqualität, sagt er, habe durch Corona erst richtig Fahrt aufgenommen. Eine wachsende alternative Medienlandschaft biete heute mehr Transparenz als noch vor fünf Jahren. Der Block, der sich über Jahrzehnte aufgebaut habe, werde sich nicht über Nacht auflösen – aber der Prozess habe begonnen.