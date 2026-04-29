5’132 Milliarden Franken – und trotzdem können sich viele das Leben nicht mehr leisten

Die SNB hat gesprochen, und die Schweizer Medien jubelten pflichtbewusst im Chor: Das Reinvermögen der Schweizer Privathaushalte ist auf 5132 Milliarden Franken gestiegen, ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. ￼ Die Schlagzeilen schrieben sich fast von allein. «Die Schweiz wird reicher.» «Haushalte knacken die 5-Billionen-Grenze.» Ein Land im Goldrausch.

Doch was steckt hinter dieser Zahl? Wer genauer hinschaut, entdeckt eine gekonnte statistische Mogelpackung – und eine Propagandaformel, die verschleiert, was im Alltag von Millionen Menschen tatsächlich passiert.

Immobilien und Börse: Wessen Vermögen steigt da eigentlich?

Der Vermögenszuwachs ist kein Lohnzuwachs. Er ist kein Ergebnis gesteigerter Produktivität breiter Bevölkerungsschichten. Getragen wird der Anstieg vom höheren Immobilienvermögen sowie von Kapitalgewinnen durch gestiegene Börsenkurse. Das Immobilienvermögen erhöhte sich auf 2924 Milliarden Franken, ein Plus von 5,0 Prozent. ￼

Das klingt zunächst demokratisch. Doch die entscheidende Frage lautet: Wem gehören diese Immobilien? Wem gehören diese Aktien? Die Antwort ist ernüchternd. Rund ein Viertel der Schweizer Haushalte verfügt über kein Vermögen. Weitere 30 Prozent besitzen weniger als 50’000 Franken. Auf der anderen Seite gehören den reichsten ein Prozent der Bevölkerung rund 40 Prozent des Gesamtvermögens. ￼

Das statistisch errechnete Durchschnittsvermögen ist damit eine Zahl, hinter der sich ein fundamentales Ungleichgewicht verbirgt. Zwar besitzt die durchschnittliche erwachsene Person in der Schweiz laut UBS-Daten rund 687’000 Dollar – der Medianwert aber fällt mit 182’250 Franken deutlich tiefer aus. Die andere Hälfte besitzt demzufolge noch weniger. ￼ Der Mittelwert wird nach oben verzerrt durch eine kleine Elite mit astronomischen Vermögen. Wer das nicht mitdenkt, wenn er die SNB-Meldung liest, betreibt keine Information, sondern Desinformation.

Der Gini verrät, was die Schlagzeile verschweigt

Die Schweiz gilt international als eines der reichsten Länder der Welt. Sie ist auch eines der ungleichsten. Die reichsten zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzen rund 64 Prozent des gesamten Vermögens. Der Gini-Koeffizient für die Vermögensverteilung liegt bei 0,78 – ein Wert, der die Schweiz im europäischen Vergleich in eine Spitzengruppe der Ungleichheit katapultiert. ￼

Zum Vergleich: Frankreich, Italien, die Slowakei – all diese Länder weisen eine deutlich gleichmässigere Vermögensverteilung auf. Die oft beschworene Solidität der Schweiz ist Solidität für jene, die bereits haben.

Während die Vermögen auf dem Papier wachsen, schrumpft das Portemonnaie

Gleichzeitig mit den jubelnden Vermögensmeldungen zeichnet sich im Alltag ein ganz anderes Bild. Die Reallöhne sind zwischen 2021 und 2023 um 3,1 Prozent gesunken; 2024 gab es nur einen leichten Anstieg von 1,8 Prozent. ￼ Das bedeutet: Wer arbeitet, wird im Verhältnis ärmer.

Die Haupttreiber dieser stillen Verarmung kennt jede Familie in der Schweiz aus dem eigenen Kontoauszug. Der Krankenversicherungsprämien-Index stieg für 2025 um 4,2 Prozent auf den historischen Höchststand von 222,9 Punkten (Basis 1999 = 100). Die Grundversicherungsprämien legten sogar um 5,7 Prozent zu. ￼ In 25 Jahren haben sich die Prämien mehr als verdoppelt, während die allgemeine Teuerung bei rund 17 Prozent blieb.

Was das im Leben einer Durchschnittsfamilie bedeutet, hat Travail.Suisse einmal nüchtern durchgerechnet: Der gesamte Reallohnzuwachs der letzten 20 Jahre einer vierköpfigen Familie beläuft sich auf 483 Franken monatlich. Allein der Anstieg der Krankenkassenprämien für dieselbe Familie beträgt 420 Franken. Was nach Miete und Prämien übrig bleibt: nahezu nichts. ￼

Das Versprechen aus dem Jahr 1996, als das Krankenversicherungsgesetz eingeführt wurde – dass niemand mehr als acht Prozent des steuerbaren Einkommens für Prämien bezahlen müsse –, wird heute systematisch gebrochen. Zwischen 2014 und 2024 haben rund die Hälfte der Kantone ihre Prämienverbilligungen real gekürzt, zehn Kantone sogar in absoluten Franken-Beträgen. ￼

Das Gefühl trügt nicht – es lügt die Statistik

Die Bevölkerung spürt, was die SNB-Mitteilung übertüncht. In einer repräsentativen Umfrage gaben über 52 Prozent der Befragten an, ihre Kaufkraft habe in den letzten fünf Jahren abgenommen. Fast ein Drittel sprach sogar von einem starken Rückgang. 89 Prozent bezeichneten die Krankenkassenprämien als die schmerzhafteste Kostenerhöhung. ￼

Das ist kein gefühltes Elend. Das ist politisch produzierte Realität. Die steigenden Immobilienvermögen kommen denjenigen zugute, die bereits Eigentümer sind – und machen gleichzeitig denjenigen das Leben schwerer, die Miete zahlen. Steigende Börsenkurse bereichern jene, die Aktien halten. Rund 30 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren sind nicht erwerbstätig. Pensionierte erhalten zwar etwas mehr AHV, aber dies reicht nicht, um den Verlust der Kaufkraft wettzumachen. ￼

Der Statistik-Trick der SNB

Die SNB-Meldung ist technisch korrekt und politisch irreführend. Sie addiert das Vermögen aller Haushalte und teilt es durch deren Anzahl – oder präsentiert schlicht die Gesamtsumme, ohne den entscheidenden Verteilungshinweis beizufügen. Das ist, als würde man melden, die Schweiz sei im Durchschnitt bei 30 Grad, weil man die Füsse im Kühlschrank und den Kopf im Ofen hat.

Fünf Billionen Franken Haushaltsvermögen – das ist die Zahl, die Redaktionen füllt, Bundesräte beruhigt und Lobbyisten zufriedenstellt. Dahinter steht die stille, systematische Umverteilung von unten nach oben: durch Mietpreisexplosionen, Prämienanstiege und stagnierende Reallöhne.

Die Schweiz wird reicher. Aber nicht alle Schweizer werden es.