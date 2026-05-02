Von Nico Stino | Swissvox

Es war wieder so weit. Am 1. Mai 2026, pünktlich zur Primetime, versammelte sich die politische Klasse der Schweiz in der SRF-«Arena», um über das zu diskutieren, was längst keine Diskussion mehr verdient, sondern einen Aufschrei: explodierende Krankenkassenprämien, ein System am Rand der Bezahlbarkeit — und mittendrin das immer gleiche Mantra, das wie eine Beschwörungsformel durch die Sendung hallte.

Das beste Gesundheitssystem der Welt.

Wiederholt. Bekräftigt. Unangetastet. Als hätte jemand ein Skript verteilt.

Neurolinguistische Programmierung auf Staatskosten

Man muss kein Kommunikationsexperte sein, um zu erkennen, was hier passiert. Wer einen Mythos oft genug wiederholt, macht ihn zur Wahrheit — zumindest im Kopf der Zuschauenden. «Das beste Gesundheitssystem der Welt» ist nicht einfach eine Feststellung. Es ist eine Beruhigungspille, verabreicht just in dem Moment, in dem die Gesamtkosten des Schweizer Gesundheitswesens auf 97 Milliarden Franken gestiegen sind — und mehr als 60 Prozent davon von den Haushalten direkt oder über die Krankenkassenprämien finanziert werden. ￼

Die mittlere Monatsprämie beträgt 2026 bereits 393.30 Franken ￼ — für Erwachsene sogar 465.30 Franken. Pro Monat. Pro Person. Und das ist wohlgemerkt der Durchschnitt. In teuren Kantonen liegt man deutlich darüber.

Eine vierköpfige Familie zahlt damit jeden Monat gegen 1’400 bis 1’800 Franken Prämien — noch bevor sie die Franchise, den Selbstbehalt oder eine Zahnarztrechnung sieht. Und das für ein System, das man uns als das «beste der Welt» verkauft.

30 Jahre Prämienexplosion — und niemand ist schuld

In der «Arena» liess SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer immerhin eine nüchterne Zahl fallen: «In den letzten 30 Jahren haben sich die Krankenkassenprämien verdreifacht. Wir alle wissen: Die Löhne haben sich nicht verdreifacht.» ￼

Das ist der eigentliche Skandal — nicht in verklausulierten Parlamentsberichten versteckt, sondern in dieser einen Zahl: Dreimal so teuer. Löhne? Nicht annähernd. Der Mittelstand wird systematisch ausgepresst. Laut einer Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis empfinden 57 Prozent der Schweizer Erwachsenen einen Prämienanstieg von mehr als 4 Prozent als untragbar. ￼ Das ist kein Randphänomen. Das ist die Mehrheit.

Caritas warnt explizit: Steigende Krankenkassenprämien seien ein wichtiger Grund, weshalb Menschen in Armut geraten. ￼ In einem der reichsten Länder der Welt. Wegen eines Gesundheitssystems, das angeblich das beste der Welt ist.

«Medizinischer Fortschritt» als Universalausrede

Auf der anderen Seite des Podiums stand die inzwischen ritualisierte Gegenerklärung. GLP-Vizepräsident Patrick Hässig lieferte sie brav: «Die steigenden Kosten sind ein Spiegel des medizinischen Fortschritts.» ￼

Das klingt vernünftig. Es ist auch nicht völlig falsch. Aber es ist auch die bequemste aller Ausreden — weil sie jeden strukturellen Versager des Systems unsichtbar macht. Denn medizinischer Fortschritt erklärt nicht, warum die Systeme anderer OECD-Länder bei niedrigeren Kosten die gleichen oder sogar bessere Leistungen als die Schweiz erbringen ￼ — wie OECD und WHO bereits vor Jahren festhielten. Medizinischer Fortschritt gibt es überall. Die Ineffizienz ist schweizerisch.

Was die Daten wirklich sagen

Kommen wir zum zentralen Mythos. Ist die Schweiz tatsächlich das beste Gesundheitssystem der Welt?

Die ehrliche Antwort lautet: Nein — aber es hängt davon ab, was man misst.

Ja, die Schweiz hat kurze Wartezeiten. Ja, die Lebenserwartung ist hoch. Ja, die Patientenzufriedenheit liegt in Befragungen über dem OECD-Schnitt. Das ist unbestritten.

Aber: Im internationalen Effizienzvergleich der OECD steht die Schweiz auf Platz 7 — nicht auf Platz 1. Das bestplatziertere Cluster — Australien, Belgien, Frankreich, Kanada — erreicht höhere Effizienzwerte bei staatlich organisierter Grundversicherung und starker Hausarzt-Steuerungsfunktion. ￼

Und die entscheidende Schlussfolgerung der OECD-Analysten lautet unmissverständlich: «Es gibt kein eindeutig bestes Gesundheitssystem.» ￼

Das ist keine Kleinigkeit. Das ist die offizielle Entlarvung des Märchens.

Die Gesundheitskosten der Schweiz gehören — hinter den USA — zu den höchsten der Welt, und der Anteil, den private Haushalte selbst tragen müssen, ist im Vergleich zu anderen OECD-Ländern ausserordentlich hoch. ￼ Man zahlt Weltspitzenpreise — und erhält dafür nicht Weltspitzenleistung, sondern oberes Mittelfeld.

Private Ausgaben, Selbstbehalte und Zuzahlungen belasten Haushalte mit geringerem Einkommen überproportional schwer. ￼ Wer arm ist, zahlt relativ am meisten — für ein System, das sich «beste der Welt» nennt.

Und strukturell? Die Vergütungssysteme für Ärzte und Krankenhäuser bieten keine starken Anreize zur Kosteneffizienz — und trotz seiner geringen Bevölkerungsgrösse besteht das Schweizer Gesundheitssystem faktisch aus 26 halbautonomen Kantonal-steme. 26 Bürokratien. 26-fache Ineffizienz.

Der Novartis-CEO als Kronzeuge

Die Absurdität der Arena-Debatte vom 1. Mai gipfelte in einem Detail, das kaum besser hätte kommen können: Novartis-CEO Vas Narasimhan hatte kurz zuvor in der NZZ erklärt, die Medikamentenpreise in der Schweiz seien viel zu tief. ￼

Man lese das noch einmal. Der Chef eines Pharmakonzerns, der Milliarden verdient, beklagt sich, dass seine Preise in einem Land zu tief seien, in dem Familien die Prämien nicht mehr bezahlen können. Das ist nicht Kapitalismus — das ist Satire, die sich selbst schreibt.

SP-Co-Präsidentin Meyer und SVP-Nationalrat Wyssmann waren sich ausnahmsweise einig: «Wir haben in Bern zu viele Lobbyisten, die von diesem Selbstbedienungsladen profitieren.» ￼ Ein bemerkenswerter Moment parteiübergreifender Klarheit — der leider folgenlos versickern wird wie so vieles in diesem System.

Was wirklich fehlt

Die Politiker streiten über Spitalplanung, Grundversicherungskataloge und Prämienverbilligungen. Das sind alles legitime Fragen. Aber sie kratzen an der Oberfläche.

Was fehlt, ist die ehrliche Grundsatzdiskussion: Darf ein Gesundheitssystem, das sich als «obligatorische Versicherung» tarnt, faktisch ein Profitcenter für Krankenkassen, Pharmalobbys und überdimensionierte Spitalstrukturen sein?

Was fehlt, ist der Mut zu sagen: Das Kopfprämiensystem ist sozial ungerecht. SP-Nationalrätin Sarah Wyss brachte es auf den Punkt: «UBS-CEO Sergio Ermotti bezahlt heute genau gleich viel Prämie wie eine Putzfrau.» ￼ Das ist kein Versehen. Das ist ein Systemfehler, der politisch gewollt ist.

Und was vor allem fehlt: die Bereitschaft, das Märchen zu begraben.

Schluss mit dem Märchen

Das «beste Gesundheitssystem der Welt» ist eine Aussage, die politische Funktion hat: Sie soll das Volk beschwichtigen, Reformdruck dämpfen und die Prämienerhöhungen als Preis für Exzellenz erscheinen lassen.

Doch wer jeden Monat 465 Franken Prämie zahlt, wer die Franchise drückt, weil er sich den Arztbesuch nicht leisten kann, wer im Mittelstand langsam aber sicher finanziell erodiert — der kauft dieses Märchen nicht mehr.

Der Bundesrat will erst Ende 2026 erstmals Kostenziele für das Gesundheitswesen festlegen ￼ — und diese gelten dann ab 2028. Während die Prämien jährlich steigen, arbeitet Bern an Zielen für übermorgen.

Man kann das «Schweizer Qualität» nennen. Man kann es auch nennen, was es ist: kollektives Versagen auf Raten — verkleidet als das beste Gesundheitssystem der Welt.

50 Jahre SVP im Bundeshaus — und die Prämien stiegen trotzdem

Rémy Wyssmann sass also in der Arena. SVP-Nationalrat, Kanton Solothurn, rhetorisch aufgeladen, moralisch empört. Er sprach von «Lobbyisten», die in Bern den «Selbstbedienungsladen» plündern. Er sprach von der «staatlichen Zwangsversicherung», die alles kaputt gemacht habe. Er klang kämpferisch. Er klang überzeugend. Er klang — wie die SVP seit Jahrzehnten klingt.

Und dann geht die Sendung zu Ende. Das Licht erlischt. Die Politiker fahren nach Hause. Und die Prämien steigen weiter.

Das war schon so, als Wyssmanns Vorgänger dasselbe sagten. Und deren Vorgänger. Und deren Vorgänger.

Die Partei, die immer da ist — und nie etwas ändert

Die SVP ist seit Jahrzehnten im Bundeshaus präsent. Sie ist die wählerstärkste Partei der Schweiz. Sie stellt Bundesräte, Nationalräte, Ständeräte. Sie hat Volksinitiativen lanciert, Referenden ergriffen, Abstimmungen gewonnen. Sie ist, mit anderen Worten, keine marginale Oppositionskraft, die man überstimmt und ignoriert.

Und trotzdem: In den letzten 30 Jahren haben sich die Krankenkassenprämien verdreifacht. ￼

Man lasse diese Zahl einen Moment wirken. Verdreifacht. In dreissig Jahren, in denen die SVP stets eine der dominanten Kräfte im Bundeshaus war. In dreissig Jahren Arena-Sendungen, Parlamentsdebatten, Parteiprogrammen und Wahlkampagnen. Dreissig Jahre «Wir kämpfen für den kleinen Mann» — und der kleine Mann zahlt dreimal so viel.

Das ist keine Pechsträhne. Das ist ein Systemversagen, an dem die SVP aktiv beteiligt ist — ob durch Taten oder durch das bequeme Schweigen der Macht.

Was Wyssmann in der Arena sagte — und was er verschwieg

Rémy Wyssmann lieferte in der Arena eine klassische SVP-Diagnose: Vor der Einführung der «staatlichen Zwangsversicherung» habe es gut funktioniert. Das Krankenversicherungsgesetz führe zu einer Politisierung der Leistungen. ￼

Das ist die alte Melodie: Früher war alles besser, der Staat ist schuld, der Markt würde es richten. Klingt nach Prinzip. Ist in Wahrheit Ausrede.

Denn das KVG, das Wyssmann beklagt, trat 1996 in Kraft. Seither sind fast 30 Jahre vergangen. Die SVP hatte dreissig Jahre Zeit, dieses Gesetz zu reformieren, zu ersetzen, zu verbessern. Sie hatte dreissig Jahre Zeit, Volksinitiativen zu lancieren, die das System grundlegend verändern. Sie hat es nicht getan.

Was sie stattdessen tat: oppositionnelle Rhetorik in Wahljahren, gefolgt von konstruktiver Mitarbeit im System, das sie öffentlich verteufelt. Beklagen und mitmachen. Mitmachen und beklagen.

Die SVP und die Krankenkassen: Eine unausgesprochene Komplizenschaft

Man muss die Frage stellen, die in der Arena nie gestellt wird: Cui bono? Wem nützt es, dass das System so bleibt, wie es ist?

Den Krankenkassen, die Verwaltungskosten in Milliardenhöhe verbuchen. Den Pharmaunternehmen, die Listenpreise diktieren. Den überdimensionierten Spitalstrukturen, die aus 26 halbautonomen kantonalen Untersystemen bestehen und keine starken Anreize zur Kosteneffizienz kennen. ￼ Den Lobbyisten, die — und hier war sich Wyssmann selbst mit der SP einig — «von diesem Selbstbedienungsladen profitieren.» ￼

Die SVP ist die Partei des Freisinns, des Marktes, der Eigenverantwortung. Sie ist auch die Partei, die seit Jahrzehnten eng mit Wirtschaftsverbänden und Brancheninteressen verwoben ist. Man beisst nicht die Hand, die einen füttert — auch nicht, wenn diese Hand monatlich 465 Franken Prämie aus der Brieftasche des Normalbürgers zieht.

Die Volksinitiative als Alibi

Die SVP liebt Volksinitiativen. Sie hat sie zu Migration, Kriminalität, Asyl und Bürokratieabbau lanciert. Das sind wichtige Themen — aber sie sind auch Themen, bei denen die SVP ihre Stammwählerschaft mobilisiert, ohne systemische Wirtschaftsinteressen zu tangieren.

Eine echte Volksinitiative zur radikalen Reform des Krankenkassensystems? Eine Initiative, die Verwaltungskosten deckelt, Lobbyismus im Gesundheitswesen verbietet, oder das Kopfprämiensystem durch ein gerechteres Modell ersetzt? Die SVP hat sie nie lanciert. Stattdessen bekämpfte die Partei SP-Initiativen für einkommensabhängige Prämien — also die einzigen konkreten Vorschläge, die den unteren Mittelstand spürbar entlastet hätten.

SP-Nationalrätin Sarah Wyss kritisiert: «UBS-CEO Sergio Ermotti bezahlt heute genau gleich viel Prämie wie eine Putzfrau.» ￼ Das ist ein sozialer Skandal. Die SVP nennt das «Eigenverantwortung».

Zahlen, die nicht lügen

2024 stiegen die Prämien um 8.7 Prozent. 2025 um 6 Prozent. 2026 um 4.4 Prozent — was Bundesrätin Baume-Schneider als «moderater» bezeichnete. ￼ Moderat. Als ob ein Anstieg von 4.4 Prozent auf einem bereits unerträglichen Niveau ein Kompliment wäre.

57 Prozent der Schweizer Erwachsenen empfinden einen Anstieg von mehr als 4 Prozent als untragbar. ￼ Die Mehrheit der Bevölkerung. Und trotzdem sitzt die SVP in der Arena, klingt empört — und ändert nichts.

Caritas warnt: Steigende Prämien sind ein zentraler Grund, weshalb Menschen in der Schweiz in Armut geraten. ￼ In einem der reichsten Länder der Erde. Unter den Augen einer Partei, die behauptet, die Interessen des Volkes zu vertreten.

Das Muster: Oppositionsperformance als Geschäftsmodell

Was die SVP im Gesundheitsbereich betreibt, hat einen Namen: institutionalisierte Opposition. Man regiert mit, kassiert die Macht, geniesst die Pfründe — und gibt gleichzeitig in Talkshows den Rebellen, der gegen «das System» kämpft.

Es ist ein perfektes Geschäftsmodell. Die eigenen Wähler fühlen sich vertreten. Die eigenen Sponsoren aus der Wirtschaft sind beruhigt. Und das System, das man öffentlich anklagt, bleibt intakt.

Rémy Wyssmann wird nächstes Jahr wieder in einer Arena-Sendung sitzen. Er wird wieder von Lobbyisten und Selbstbedienungsläden sprechen. Er wird wieder kämpferisch klingen. Und die Prämien werden wieder gestiegen sein.

Was echte Opposition bedeuten würde

Wenn die SVP es ernst meinte, würde sie nicht in der Arena über Lobbyisten schimpfen. Sie würde im Parlament Gesetze einbringen, die Lobbyismus im Gesundheitswesen konkret einschränken. Sie würde eine Volksinitiative lancieren, die Krankenkassenverwaltungskosten auf ein Maximum deckelt. Sie würde den Mut aufbringen, Pharmapreise als politisches Druckmittel zu behandeln — so wie andere Länder es tun, und dabei bessere Effizienzwerte erzielen als die Schweiz. ￼

Echte Opposition kostet politisch. Sie bringt mächtige Feinde. Sie erfordert, dass man Wirtschaftslobbyisten, Krankenkassenverbänden und Pharmariesen wirklich auf die Füsse tritt — nicht nur in der Sendung, sondern in der Abstimmungskabine.

Das ist der Test. Und die SVP besteht ihn seit Jahrzehnten nicht.

Fazit: Reden ist billig — Prämien nicht

Rémy Wyssmann ist kein schlechter Mensch. Er ist vermutlich sogar ein überzeugter Politiker. Aber er ist Teil einer Partei, die das politische System der Schweiz seit einem halben Jahrhundert mitgestaltet — und in dieser Zeit zugesehen hat, wie die Krankenkassenprämien jedes Jahr gestiegen sind, ohne je einen systemischen Bruch herbeigeführt zu haben.

Das ist das eigentliche Urteil.

Nicht was die SVP sagt. Was sie nicht getan hat.

Und solange das so bleibt, ist jeder empörte Auftritt in der Arena nichts weiter als politisches Theater — aufgeführt für ein Publikum, das sich die Eintrittskarte schon längst nicht mehr leisten kann.

Nico Stino ist Gründer von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal für Geopolitik, Medienkritik und direkte Demokratie.