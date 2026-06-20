Willkommen in der Schweiz – bitte zuerst das Gesuch einreichen

von Nico Stino

Es gibt Länder, in denen man einfach lebt. Man baut ein Haus, pflanzt einen Baum, macht ein Feuer, grilliert ein Steak – und niemand fragt nach einem Dokument in dreifacher Ausfertigung. Die Schweiz ist nicht dieses Land.

Die Schweiz ist ein Land, das Ordnung liebt. Nicht irgendeine Ordnung – eine dokumentierte, amtlich bestätigte, mit Gebührenmarke versehene Ordnung. Und weil Ordnung nun mal ein teures Gut ist, hat der Schweizer Staat über die Jahrhunderte ein beeindruckendes System errichtet: das Bewilligungswesen. Ein stilles, bürokratisches Meisterwerk, das jeden Lebensbereich erfasst – vom Kellerfenster bis zur Katze.

Die Hecke, die zu viel wollte

Beginnen wir mit einem Klassiker der helvetischen Nachbarschaftsdramaturgie: der Hecke. Wer in der Schweiz eine Hecke pflanzen möchte – oder gar zu stutzen gedenkt –, betritt juristisches Minenfeld. Die kantonalen Abstands- und Höhenvorschriften variieren von Gemeinde zu Gemeinde, und wer glaubt, er könne einfach einen Liguster einpflanzen, ohne beim Bauamt vorstellig zu werden, hat die Rechnung ohne den Gemeindeschreiber gemacht.

Im Kanton Zürich etwa ist die Pflanzabstandsregelung ein eigenes Kapitel im Privatrecht. Wer zu nah an die Grundstücksgrenze pflanzt, riskiert eine Klage. Wer zu hoch wächst – nicht die Person, die Hecke –, riskiert eine amtliche Rückschnittsverfügung. Und wer eine Hecke an einem Hang pflanzt, der als Landwirtschaftszone klassifiziert ist? Bitte zuerst beim kantonalen Amt für Raumentwicklung anfragen. Antwortzeit: sechs bis acht Wochen.

Das Lagerfeuer, das niemand sehen durfte

Stellen wir uns vor: Ein warmer Sommerabend. Der Garten. Freunde. Und der Wunsch nach einem kleinen, romantischen Lagerfeuer. In der Schweiz ist dieser Wunsch nicht verboten – er ist nur genehmigungspflichtig. Je nach Gemeinde und Witterungslage kann ein Feuer im Freien bewilligungsfrei, meldepflichtig, verboten oder «nur nach Rücksprache mit der Feuerwehr» erlaubt sein.

Im Kanton Bern etwa gelten bei erhöhter Waldbrandgefahr generelle Feuerverbote – auch im eigenen Garten, auch für das Grillanzünden mit Holz. Wer ein Abbrennverbot missachtet, riskiert eine Ordnungsbusse. Wer ein Feuer ohne Bewilligung im Wald macht, dem droht eine Anzeige. Romantik auf Schweizer Art: Formular zuerst, Flamme danach.

Die Klimaanlage, die ans Stadtbild stiess

Die Hitzewellen der letzten Jahre haben den Schweizerinnen und Schweizern eine unangenehme Wahrheit beschert: Die Altbauwohnungen, die so malerisch in den Ortsbildschutz eingebettet sind, werden im August zu Backöfen. Die Lösung wäre einfach – eine Klimaanlage. Doch wer in einer Schutzzone oder einem denkmalgeschützten Gebäude wohnt, darf das Gerät nicht einfach montieren lassen.

Das Aussengerät einer Klimaanlage gilt in vielen Gemeinden als «Fassadenveränderung» und erfordert eine Baubewilligung. Das Baugesuch muss beim Gemeindeamt eingereicht werden, inklusive Situationsplan, Fassadenfotos und Beschreibung des Geräts. Die Nachbarn haben Einsprachefrist. Der Gemeinderat muss beschliessen. Und dann, nach etwa vier Monaten, kommt die Bewilligung – pünktlich auf den Oktober, wenn man die Klimaanlage längst nicht mehr braucht.

Die Hühner, die Quartierfrieden störten

Wer in der Schweiz Hühner halten möchte – etwa drei, vier Tiere für Frischei und Gartenphilosophie –, begegnet einer verblüffenden Regulierungsdichte. Zunächst: Ist die Parzelle zonenkonform für Tierhaltung? Dann: Wie viele Tiere gelten als «Hobbytierhaltung» und wann wird es zur bewilligungspflichtigen «landwirtschaftlichen Nutzung»? Und dann – der Hahn.

Der Hahn ist in Schweizer Wohnzonen oft das Ende aller Träume. Er gilt als Lärmquelle, und der frühmorgendliche Kräher stösst regelmässig auf Widerstand der Nachbarschaft. In mehreren Schweizer Gemeinden wurden Hähne per Gemeinderatsbeschluss aus dem Wohngebiet verbannt. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Bürger ein Gesuch für einen Hahn einreichten – und eine Verweigerung erhielten. Der Hahn: das gefährlichste Tier der Schweiz.

Das Transparent, das zu laut war

Ein Plakat an der eigenen Hausfassade? Werbung für das eigene Gewerbe? Ein politisches Banner im Wahlkampf? Alles möglich – mit Bewilligung. Das Plakatieren im öffentlichen Raum ist in der Schweiz streng reguliert, und selbst auf privatem Grund können Aufschriften, Leuchtreklamen oder Fahnen bewilligungspflichtig sein.

Besonders beliebt: die Kontrolle von Wahlkampfplakaten. Wer in der falschen Gemeinde das falsche Format wählt oder das Plakat zu früh aufhängt, dem droht eine amtliche Abmahnung – und die Entfernung auf eigene Kosten. Die direkte Demokratie in der Schweiz ist ein hohes Gut. Aber bitte auf dem vorgeschriebenen Plakatsockel, in der bewilligten Grösse, innerhalb der definierten Frist.

Die Sitzbank, die stadtplanerisch wirkte

Ein älterer Herr in einem Berner Vorort baute vor einigen Jahren eine kleine Holzbank in seinem Vorgarten – ein freundlicher Sitzplatz für Passanten und Nachbarn. Wenig später erhielt er Post vom Gemeindebauamt: Die Bank stehe im Grenzabstandsbereich und erfordere eine baurechtliche Prüfung. Das Verfahren dauerte mehrere Monate. Die Bank durfte bleiben – nach leichter Versetzung um 40 Zentimeter.

Die Schweiz ist ein grosszügiges Land. Sie lässt zu, dass man eine Bank baut. Man muss nur zuerst fragen.

Die Drohne, die den Luftraum betrat

Seit einigen Jahren begeistern sich Hobby-Piloten für Drohnen. In der Schweiz ist dieser Spass reguliert wie kaum anderswo. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat eine eigene Drohnenverordnung, die je nach Gewicht, Fluggebiet und Verwendungszweck unterschiedliche Bewilligungen erfordert. Über Menschenansammlungen fliegen? Bewilligung. Ausserhalb der Sichtweite? Bewilligung. In der Nähe eines Flugplatzes? Bewilligung plus Sicherheitsabstand plus Meldung.

Wer mit einer kleinen Kameradrohne über seinen Garten fliegt, könnte bereits das Persönlichkeitsrecht der Nachbarn verletzen und sich dem Datenschutzgesetz gegenübersehen. Die Schweiz liebt Datenschutz. Auch in der Luft.

Schlussbetrachtung: Das Formular als Nationalsymbol

Man könnte meinen, all diese Bewilligungen seien Ausdruck eines misstrauischen Staates, der seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht traut. Das wäre zu einfach. In Wahrheit sind sie Ausdruck einer tief verwurzelten helvetischen Überzeugung: dass jede menschliche Handlung potenzielle Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat – und dass diese Auswirkungen dokumentiert, geprüft und genehmigt gehören.

Es ist eine Philosophie mit durchaus edlem Kern. Das Problem ist nur, dass sie irgendwo zwischen dem dritten Regierungsgebäude und dem siebten Amtsschalter die Verbindung zum gesunden Menschenverstand verloren hat.

Der Schweizer Bürger lebt deshalb in einem stillen Spannungsverhältnis: Er ist Indirekt frei. Tief, verfassungsmässig, indirekt-demokratisch frei. Er darf scheinbar mitbestimmen oder wählen, abstimmen, das Referendum ergreifen.

Er darf nur ohne Bewilligung keine Hecke pflanzen.

Nico Stino ist Redaktor und Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.