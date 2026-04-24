Das Kind, das nicht sprechen durfte

Manchmal widerfährt einem im Leben derart Schreckliches, dass man nicht darüber reden, sondern nur in dunklen Farben davon malen kann. Heute ist Christina Krüsi und ihre Bilder werden immer farbiger. Das ist ein glückliches Baby, das bin ich.Als zweitältestes Kind von sechs Kindern bin ich in Bolivien, in Südamerika, aufgewachsen. Meine Eltern haben dort die Bibel übersetzt und als Missionare dort gearbeitet. Ich bin ganz natürlich im Urwald aufgewachsen, ohne Werbung, Fernsehen oder so.Ich war den ganzen Tag draussen. Aber leider war das glückliche Kind in dieser Zeit nicht immer glücklich. Ja, das ... Ich weiss nicht, warum ich das so gemalt habe.Mit sechs ging meine Hölle los. Ich war von verschiedenen Männern, bis ich elf war, vergewaltigt worden. Und das regelmässig.Sie haben das alles im Namen Gottes gemacht. Ich fand keinen anderen Weg, um meiner Seele Erleichterung zu geben. Malen war der einzige Weg, um mit mir zu sprechen.Sie darf nicht sprechen, sie ist im Gefängnis. Es ist geschlossen, aber sie spricht trotzdem. Sie malt einfach.