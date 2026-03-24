Wirtschaft & Technologie

Künstliche Intelligenz sollte alles einfacher machen. Jetzt erklärt ein Mann im grauen Anzug, warum das komplizierter ist als gedacht — und schickt dafür eine Rechnung.

Von unserer Wirtschaftsredaktion24. März 2026Lesedauer: 4 Min.

Es war einer jener Momente, der die Unternehmensgeschichte prägt. Ein mittelgroßes Industrieunternehmen im Ruhrgebiet hatte beschlossen, Künstliche Intelligenz einzuführen — um Kosten zu senken, Prozesse zu automatisieren, Menschen zu entlasten. Was danach geschah, hätte niemand vorhersagen können. Außer vielleicht einer Unternehmensberatung.

Denn die KI kam. Und mit ihr kamen die Berater. Nicht weniger, sondern mehr. Deutlich mehr.

„Wir dachten, wir kaufen eine Technologie. Stattdessen haben wir eine neue Abhängigkeit bekommen — mit besserer Präsentationsästhetik.”

Laut einer aktuellen Studie von McKinsey — einer Beratungsfirma, wohlgemerkt — ist die Nachfrage nach Unternehmensberatung im Zusammenhang mit KI-Implementierungen im vergangenen Jahr um 34 Prozent gestiegen. Die Ironie dieses Befundes schien den Verfassern der Studie nicht besonders aufzufallen.

Das Grundprinzip ist dabei von bestechender Eleganz: Unternehmen möchten KI einsetzen, verstehen aber nicht, wie. Also beauftragen sie Berater, die erklären, welche KI sie einsetzen sollen — und diese Beratungsleistung ist selbst so komplex, dass dafür ebenfalls spezielle KI-Tools eingesetzt werden, deren Nutzung man wiederum erklären lassen muss. Ein schöner, perfekt geschlossener Kreislauf.

„KI ist ein Transformationsthema”, erläutert Dr. Hendrik Strauss, Partner bei einer der großen Unternehmensberatungen, im Gespräch. Er sitzt in einem Konferenzraum mit Blick auf Frankfurt, trinkt Wasser aus einer Flasche ohne Etikett und erklärt, warum die digitale Revolution erstaunlich arbeitsintensiv ist — zumindest für Berater. „Es geht nicht nur um die Technologie. Es geht um Change Management, um Kulturwandel, um die strategische Neuausrichtung des gesamten Geschäftsmodells.” Er macht eine Pause. „Und natürlich ums Prompting.”

„Die KI macht zwar die Arbeit. Aber jemand muss ihr sagen, was sie zu tun hat. Und jemand muss dem jemand sagen, was er der KI zu sagen hat.”

Besonders gefragt sind derzeit Berater, die dabei helfen, sogenannte KI-Readiness-Assessments durchzuführen — also herauszufinden, ob ein Unternehmen überhaupt bereit ist, KI einzuführen. Das Ergebnis solcher Assessments lautet zuverlässig: noch nicht ganz, aber mit der richtigen Begleitung schon. Die richtige Begleitung kostet dann zwischen 800 und 2.400 Euro pro Tag, je nach Seniorität des Beraters und Schriftgröße der PowerPoint-Folien.

Hinzu kommt ein psychologischer Faktor, den Beobachter gerne übersehen: KI verunsichert. Vorstände, die jahrzehntelang mit Instinkt und Excel-Tabellen gute Entscheidungen getroffen haben, stehen plötzlich vor Systemen, die mehr Daten verarbeiten als ihr gesamtes Unternehmen je produziert hat — und fühlen sich dabei nicht sonderlich wohl. Die Unternehmensberatung bietet in dieser Situation etwas an, das keine KI liefern kann: ein menschliches Gegenüber, das nickt, zuhört und am Ende eine Folie mit einem Drei-Phasen-Modell präsentiert, das die Welt wieder übersichtlich macht.

„Vertrauen ist das eigentliche Produkt”, sagt eine Beraterin, die ihren Namen nicht nennen möchte, weil sie gerade dabei ist, eine KI-gestützte Beratungsplattform aufzubauen. „Die Unternehmen wollen nicht einfach eine Lösung. Sie wollen das gute Gefühl, die richtige Lösung zu haben.” Sie lächelt. „Das kann keine Maschine geben.”

Das mag stimmen. Und vielleicht ist es ja auch gut so, dass die menschliche Beratungsleistung in einer Welt zunehmend maschineller Entscheidungen nicht verschwindet, sondern wächst. Man möchte es fast tröstlich finden — wären da nicht die Tagessätze.