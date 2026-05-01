Wer in der Schweiz vor Gericht zieht, braucht nicht nur Gerechtigkeit auf seiner Seite – sondern vor allem tiefe Taschen. Eine neue Umfrage belegt, was viele schon lange ahnen: Der Rechtsstaat ist ein Privileg der Wohlhabenden.

Es gibt Sätze, die sich wie Verfassungsversprechen anfühlen – und es auch sind. Artikel 29a der Bundesverfassung garantiert jeder Person bei Rechtsstreitigkeiten den Zugang zu einem Gericht. Klar, deutlich, unverhandelbar. Und doch: «Einen Prozess kann sich heute nur leisten, wer entweder nichts hat und daher in den Genuss der unentgeltlichen Rechtspflege kommt, oder aber wer sehr viel hat und daher auch das nötige Geld für einen Prozess» ￼ – so formulierte es Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor dem Ständerat bei der Revision der Zivilprozessordnung. Eine erschütternde Aussage. Nicht wegen ihrer Kühnheit, sondern wegen ihrer Banalität: Alle wissen es, niemand ändert es.

Jetzt hat das Gerechtigkeitsbarometer 2026 des Beobachters der Scheinheiligkeit Zahlen gegeben. Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung empfindet die gesellschaftlichen Verhältnisse hierzulande als ungerecht – ein Befund aus einer repräsentativen Umfrage, welche GFS Bern mit rund 2000 Befragten durchführte. ￼ Besonders brisant: Eine grosse Mehrheit der Befragten empfindet auch die Justiz als ungerecht. 81 Prozent beurteilen die hohen Prozess- und Anwaltskosten als unfair – denn die Kosten seien mitentscheidend dafür, ob jemand überhaupt vor Gericht gehen könne oder nicht. ￼

Die Dreiklassengesellschaft vor Gericht

Vor dem Schweizer Zivilgericht herrscht faktisch eine Art Dreiklassengesellschaft: Es gibt die Reichen, die es sich leisten können zu klagen. Es gibt die Armen, die unter Umständen auf unentgeltliche Rechtspflege hoffen dürfen. Und dazwischen sitzt der Mittelstand – und kommt schlicht nicht zum Zug. ￼

Das ist kein politisches Pamphlet, sondern gelebte Praxis. Bei Stundenansätzen von 200 bis 400 Franken und mehr, die Anwälte berechnen, wird es für die unterlegene Partei sehr schnell sehr kostspielig. ￼ Wer in einem Haftpflichtfall um 1,5 Millionen Franken klagt, muss bis und mit Bundesgericht mit Prozesskosten zwischen 283’000 und 476’000 Franken rechnen – davon allein 87’000 bis 124’000 Franken Gerichtsgebühren. ￼

Auch wer formal auf unentgeltliche Rechtspflege Anspruch hat, ist nicht aus dem Schneider: Im Falle einer Niederlage muss die mittellose Partei der Gegenpartei eine Parteientschädigung zahlen – und diese ist von der unentgeltlichen Rechtspflege nicht erfasst. Als Resultat kann die mittellose Partei betrieben und gepfändet werden. Sobald sie finanziell dazu in der Lage ist, ist sie zur Nachzahlung verpflichtet. ￼ Die Klage auf Recht kann also direkt in den finanziellen Ruin führen.

Der Vorschuss als erste Hürde

Bevor überhaupt verhandelt wird, verlangt das Schweizer System bereits eine Art Eintrittsgeld: Wer vor Gericht klagt, kann seit 2011 verpflichtet werden, einen Kostenvorschuss zu leisten – was es Klägern mit tiefem Einkommen erheblich erschwert, zu ihrem Recht zu kommen. ￼ Für viele scheitert das Vorhaben bereits an diesem ersten Franken-Hindernis – noch bevor ein Richter auch nur einen Blick auf den Fall geworfen hat.

Die Juristin Linda Weber kommt in ihrer Masterarbeit zum Schluss, dass «die zum Teil schwindelerregend hohen Kosten eines Zivilprozesses in der Schweiz breite Bevölkerungsschichten faktisch vom Zugang zum Gericht und damit von der Wahrnehmung ihrer Rechte ausschliessen können». ￼ Das ist kein linker Alarmismus, sondern nüchterne Rechtsrealität.

Das Portemonnaie bestimmt das Gerechtigkeitsempfinden

Meinungsforscherin Cloé Jans vom Institut GFS Bern bringt es auf den Punkt: Letzten Endes laufe alles darauf hinaus, wer profitiere und wer die Last trage. Die Kostenfrage stehe derzeit über fast allem – bei der Miete, den Krankenkassenprämien, der AHV. ￼ Und eben auch vor Gericht.

Immer weniger Menschen glauben daran, dass Leistung auch Wohlstand mit sich bringt. Der Graben zwischen den sozialen Schichten hat sich seit der letzten Befragung vor zwei Jahren weiter vertieft. ￼ Das Recht – eigentlich das egalitärste aller Versprechen der modernen Demokratie – ist zu einem weiteren Schauplatz dieser Spaltung geworden.

Ein Rechtsstaat, der seinen Namen kaum verdient

Eigentlich müsste in einem Rechtsstaat wie der Schweiz dafür gesorgt sein, dass jeder ein Gericht anrufen kann, wenn er es braucht. Skandalöserweise ist das nicht immer der Fall – trotz der ausdrücklich in der Bundesverfassung verankerten Rechtsweggarantie. ￼

Die Ironie ist schwer zu ertragen: Ausgerechnet in einem Land, das sich mit seinem Milizwesen, seiner direkten Demokratie und seiner bürgernahen Justiz brüstet, hat die Gerechtigkeit einen Marktpreis. Und dieser Preis schliesst die grosse Mehrheit aus.

Für ein KMU oder für einen Mittelständler muss es möglich sein, ohne übertriebene Entbehrungen eine Klage einzureichen. Wenn die breite Bevölkerung die Gerichte aus finanziellen Gründen nicht in Anspruch nehmen kann, kommt der Rechtsstaat seiner Aufgabe nicht nach. ￼

Dem ist nichts hinzuzufügen – ausser vielleicht die bittere Beobachtung, dass diese Erkenntnis in der Schweiz bereits seit Jahrzehnten kursiert. Und nichts Wesentliches passiert ist.

Das käufliche Recht ist kein Systemversagen. Es ist das System.

Nico Stino / Swissvox