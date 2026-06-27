Von Nico Stino | 28. Juni 2026

Es sollte eigentlich ein Abschluss werden. Nach jahrelangen Ermittlungen, nach Hausdurchsuchungen, nach dem mühsamen Aufarbeiten von Akten und Stellungnahmen stand die Wettbewerbskommission (Weko) kurz davor, das Verfahren gegen mutmassliche Submissionsabreden im Bündner Tal Moesa zu schliessen. Doch dann reichte eines der betroffenen Unternehmen neue Informationen ein — und die ganze Sache begann von vorne. Nur grösser.

Die Weko hat ihre Untersuchung gegen mutmassliche Submissionsabreden im Baubereich in der Region Moesa erneut ausgeweitet. Das Verfahren, das 2020 gegen drei Bauunternehmen eröffnet worden war, wurde 2021 auf sechs Unternehmen ausgedehnt. Nachdem die Untersuchung eigentlich im Herbst 2025 abgeschlossen werden sollte, erhielt die Weko von einem Unternehmen neue Informationen — und nahm die Ermittlungen erneut auf. Das Verfahren umfasst nun insgesamt neun Unternehmen. cash

Eine Region, ein Muster, ein Jahrzehnt Absprachen

Die Region Moesa im südlichen Graubünden, wo Rätoromanisch und Italienisch aufeinandertreffen, ist seit Jahren eine Art Versuchslabor für das, was in der Schweizer Baubranche strukturell schiefläuft. Hinweise auf Submissionsabreden in Moesa gingen ursprünglich vom Kanton Graubünden selbst an die Weko. Luzerner Zeitung Das ist bemerkenswert: Der Kanton, dessen Verwaltung gemäss einer Parlamentarischen Untersuchungskommission die Absprachen zumindest hätte bemerken müssen, war es, der den Stein ins Rollen brachte.

Denn die Geschichte des Bündner Baukartells ist lang und beschämend. In einem früheren Grosskartell waren 40 Unternehmen an Absprachen bei rund 1160 Bauprojekten beteiligt gewesen. Die Weko verhängte damals Bussen von insgesamt 11 Millionen Franken. Wegen der Dimensionen dieser Machenschaften wurde im Kanton gar eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) eingesetzt, die unter anderem die Rolle von Verwaltung und Politik beleuchtete. Sie kam zum Schluss, dass Mitglieder der kantonalen Verwaltung Graubündens bis in die Regierung hinauf die Preisabsprachen zumindest vermutet, aber wenig dagegen unternommen hatten. Blick

Die Moesa-Untersuchung ist mithin kein isolierter Einzelfall, sondern eine weitere Etappe in einem systemischen Versagen.

Der Mechanismus der Submissionsabrede

Wer mit dem Begriff wenig anfangen kann: Submissionsabreden sind kartellrechtlich verbotene Absprachen unter Wettbewerbern bei Ausschreibungen, bei denen Preise, Konditionen oder Auftragsempfänger untereinander abgemacht werden. cash In der Praxis bedeutet das: Statt dass Bauunternehmen unabhängig voneinander Offerten einreichen und der günstigste Anbieter zum Zug kommt, teilen sie die Aufträge untereinander auf. Einer reicht ein bewusst überhöhtes Angebot ein, ein anderer erhält den Zuschlag zu einem Preis, der ohne echten Wettbewerb zustande kommt. Der Steuerzahler zahlt mehr. Infrastruktur wird teurer. Und Innovation bleibt aus.

Ein Verfahren, das immer neue Kreise zieht

Besonders aufschlussreich ist der Verlauf des aktuellen Falls. Das Sekretariat der Weko hatte den betroffenen Unternehmen im Frühling 2025 sein umfassendes Untersuchungsergebnis zugestellt, woraufhin diese Stellung nahmen. Im Herbst 2025 lagen der Weko die Stellungnahmen vor — das Verfahren schien reif für den Abschluss. Dann reichte jedoch eines der beteiligten Unternehmen neue Informationen ein. Das Sekretariat zog das Verfahren wieder an sich und nahm die Ermittlungen erneut auf. LAW.CH®

Neu in die Ermittlungen einbezogen wurden drei Unternehmen mit Sitz im oberen Teil der Moesa-Region. Das Verfahren wird sich voraussichtlich um ein Jahr verlängern. Baublatt

Was steckt hinter diesen «neuen Informationen»? Das gibt die Weko nicht preis. Denkbar ist, dass ein Unternehmen im Rahmen eines Kronzeugengeständnisses weitere Abreden offenbarte — ein Mechanismus, den die Weko kennt und der in der Vergangenheit zur Aufdeckung grösserer Kartelle geführt hat. Sicher ist: Wer im Begriff ist, selbst sanktioniert zu werden, hat einen Anreiz, mit Informationen über andere zu handeln.

Die Weko gräbt tief — und findet immer mehr

Das eigentlich Alarmierende an diesem Fall ist nicht das einzelne Verfahren, sondern das Muster dahinter. Die Weko zeigt seit Jahren, dass die Schweizer Baubranche mit illegalen Absprachen durchsetzt ist. Jedes Mal, wenn ein Verfahren abgeschlossen werden soll, tauchen neue Akteure auf. Jede Hausdurchsuchung bringt neue Hinweise. Jede Stellungnahme öffnet neue Türen.

Das ist kein Zeichen für eine Branche, die ein punktuelles Problem hat. Das ist das Bild einer Branche, in der Submissionsabreden über Jahrzehnte zur Normalität gehörten — und in der die Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen ist.

Für die betroffene Bevölkerung in der Moesa-Region bedeutet dies: Jede Strasse, jede Brücke, jedes Gebäude, das in den fraglichen Jahren errichtet wurde, könnte zu einem überhöhten Preis entstanden sein. Es ist öffentliches Geld, das in die Taschen von Unternehmen geflossen ist, die sich den Wettbewerb schlicht abgesprochen hatten.

Unschuldsvermutung gilt — aber der Verdacht wiegt schwer

Die Weko betont, dass die Unschuldsvermutung für alle beteiligten Unternehmen gilt. Das ist richtig und wichtig. Ein Verfahren ist kein Urteil. Doch wer die Weko kennt, weiss auch, dass die Behörde nur dann aktiv wird, wenn die Verdachtsmomente belastbar sind. Allein im Kanton Graubünden hat die Weko bereits zehn Untersuchungen zu Submissionsabsprachen im Baubereich durchgeführt. Baublatt Zehn. In einem einzigen Kanton.

Das ist keine Häufung von Zufällen. Das ist ein strukturelles Problem — und es verdient mehr politische Aufmerksamkeit, als es derzeit erhält.

Bilanz

Das Moesa-Baukartell ist eine Lehrstunde in institutioneller Trägheit und wirtschaftlicher Selbstbedienung. Ein Verfahren, das 2020 hätte abgeschlossen sein sollen, zieht sich nun bis mindestens 2027. Und mit jedem neuen Unternehmen, das ins Visier gerät, wächst die Frage: Wie gross ist das Kartell wirklich? Die Antwort darauf liegt noch in den Akten der Weko — und vielleicht auch in den Archiven von Baufirmen, die noch nicht ins Rampenlicht gerückt sind.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.