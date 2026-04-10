SWISSVOX INVESTIGATIV · 10. April 2026

41 Tote, 115 Verletzte, ein Hauptverdächtiger der beim Verhör fehlt — dafür aber auf dem Dach arbeitet. Eine Chronologie des Versagens: von der brennenden Decke bis zur blockierten Justiz.

Es ist 1:26 Uhr am 1. Januar 2026. Hunderte von Menschen feiern im Untergeschoss der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana den Jahreswechsel. Eine Kellnerin hält eine Champagnerflasche mit einer Sprühkerze in die Höhe. Die Funken erreichen die Decke — ausgekleidet mit brennbarem Schaumstoff. 78 Sekunden später ist der gesamte Raum im Flashover. Die Temperatur übersteigt 1000 Grad Celsius. 41 Menschen kommen ums Leben. Die jüngsten Opfer sind 16 Jahre alt.

Was folgte, war nicht nur eine Katastrophe — es war die Offenbarung eines systemischen Versagens: auf Ebene der Betreiber, der Gemeindebehörden, der Brandschutzkontrolle, und nun zunehmend auch der Justiz selbst. Dieser Artikel dokumentiert, was wir wissen — und was man offensichtlich nicht wissen lassen will.

Der Brand: Was in 90 Sekunden geschah

Die schallisolierenden Schaumstoffmatten an der Decke des Untergeschosses sind der Schlüssel zum Verständnis der Katastrophe. Das Material war hochentflammbar. Als die Wunderkerze die Decke berührte, brannte nicht ein Punkt — die gesamte Deckenfläche fing in Sekundenbruchteilen Feuer. Der Flashover folgte um 1:28 Uhr.

Die Bar warb auf der Website der Gemeinde mit einer Kapazität von 300 Personen. Das Untergeschoss — ein verzweigtes Labyrinth aus Hauptbar, der versteckten «Le Clandestin» und einem Raucherbereich — hatte faktisch nur einen einzigen nutzbaren Fluchtweg. Für die meisten Gäste gab es kein Entkommen.

Die Mutter eines Opfers berichtete, ihre Tochter — eine ehemalige Kellnerin, die den Notausgang kannte — sei genau vor dieser Tür gefunden worden. Die Tür war blockiert. Moretti selbst gab gegenüber den Ermittlern zu, eine Servicetür sei in der Brandnacht von innen abgesperrt gewesen. Er habe sie aufbrechen müssen, dahinter lagen mehrere Personen.

«Es waren Feuerwerkskerzen, die die Explosion verursachten. Innerhalb von Sekunden konnte man nicht mehr atmen. Alle Fenster waren schwarz vom Rauch.»

— Victoria, Überlebende

Die Opfer: Jugend, die nicht heimkam

Unter den 41 Todesopfern befanden sich Schweizer, Franzosen, Italiener, Rumänen, Belgier, Portugiesen und Türken. Die ersten acht identifizierten Opfer — vier Schweizerinnen im Alter von 16, 21, 22 und 24 Jahren sowie vier Schweizer im Alter von 16, 18 und 21 Jahren — wurden am 3. Januar ihren Familien übergeben.

Unter den Todesopfern war ein 16-jähriger italienischer Nachwuchsgolfer sowie eine 24-jährige Französin, die in der vergangenen Saison als Saisonarbeiterin in Crans-Montana gearbeitet hatte. Die Gemeinde Lutry östlich von Lausanne verlor mehrere ihrer Einwohner — dort fanden in den Tagen danach Gedenkfeiern statt.

Ein 15-jähriges Mädchen aus Italien lag 22 Tage im künstlichen Koma. Als es die Augen öffnete, erkannte es seine Eltern. Ihr Vater: «Früher war sie aufgewacht und hatte geweint.» Zum Zeitpunkt dieser Reportage ist rund ein Drittel der 115 Verletzten noch immer hospitalisiert. Nur acht Personen konnten den Brandort unverletzt verlassen.

Die Identifizierung der Todesopfer gestaltete sich schwierig — viele Körper waren durch die extreme Hitze schwer verbrannt. DNA-Abgleiche und Zahnstatus-Vergleiche mussten eingesetzt werden. Am 9. Januar 2026 wurde ein nationaler Trauertag ausgerufen. In der ganzen Schweiz läuteten die Kirchenglocken.

Jacques Moretti: Der Wirt, der nicht erscheint

Jacques Moretti, 49, Franzose korsischer Herkunft, betrieb die «Le Constellation» gemeinsam mit seiner Frau Jessica. Er sitzt im Zentrum der strafrechtlichen Ermittlungen — und im Zentrum einer wachsenden Kontroverse über den Umgang der Walliser Justiz mit dem Fall.

1. Januar 2026: Brand in der Nacht auf den Neujahrstag. Moretti gibt an, er habe eine Hintertür aufgebrochen und Verletzte dahinter gefunden.

Anfang Januar: Moretti wird nach einer ersten Befragung wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen. Seine Frau Jessica bleibt auf freiem Fuss.

12. Januar: Das Zwangsmassnahmengericht setzt eine Kaution von 200’000 Franken fest. Moretti kommt unter strikten Auflagen frei: tägliche Meldepflicht, Ausreiseverbot, Ausweisentzug.

24. Januar: Italien beordert seinen Botschafter Cornado aus Protest gegen Morettis Freilassung aus Bern zurück. Rom kritisiert: fehlende Autopsien, Freilassung des Beschuldigten, ausbleibende Entschädigung.

9. März: Die Staatsanwaltschaft weitet das Verfahren auf fünf weitere Personen aus, darunter Gemeindepräsident Nicolas Féraud. Neun Personen stehen nun unter Verdacht.

1. April: Ein italienisches TV-Team filmt Moretti, wie er auf dem Dach seines anderen Lokals «L’Euvue Chalet» arbeitet — an demselben Tag, an dem sein drittes Verhör geplant war.

7./8. April: Das Verhör fällt aus. Ein Arztzeugnis attestiert Moretti Vernehmungsunfähigkeit aufgrund posttraumatischer Belastungsstörung und Depression. Kein neuer Termin ist bekannt.

Das ärztliche Attest bescheinigt Moretti laut RTS einen «posttraumatischen Schock nach dem Brand und seiner anschliessenden Inhaftierung» sowie eine «Depression». In einem zweiten Attest wird beschrieben, Moretti schlafe zurzeit nur drei Stunden pro Nacht, was es «schwierig» mache, einem Verhör standzuhalten.

Dass Moretti zeitgleich auf dem Dach seines Lokals arbeitet, während sein Verhör aus gesundheitlichen Gründen abgesagt wird — diesen Widerspruch hat nun das italienische Fernsehen der Öffentlichkeit vor Augen geführt.

«Woher sollten sie eine Woche im Voraus wissen, dass er nicht kommen kann? Es ist mir nicht bekannt, dass ein externer Arzt die Echtheit der Atteste geprüft hat. Das ist eine Schande.»

— Opferanwalt, zitiert nach Blick, April 2026

Das Netz der Verbindungen

Besonders brisant ist ein Gerücht, das in den Walliser Medien kursiert: Der Arzt, der das Attest für Moretti ausstellte, soll derselbe sein wie der Hausarzt des Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud — und des Ehemanns der Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud.

Sollte sich diese Verbindung bestätigen, wäre das Bild beunruhigend: ein Netz aus persönlichen Verflechtungen, das im kleinen Kanton Wallis die Trennlinien zwischen Beschuldigten, Behörden und Justiz verschwimmen lässt.

Opferanwälte hatten bereits den Ausstand aller zuständigen Staatsanwältinnen beantragt. Das Walliser Kantonsgericht wies das Begehren am 8. April 2026 ab. Der Entscheid kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Generalstaatsanwältin Pilloud steht auch wegen mutmasslicher Nähe zu Gemeindepräsident Féraud unter Beobachtung. Féraud selbst hatte an der Medienkonferenz vom 6. Januar den wohl meistzitierten Satz der gesamten Tragödie gesprochen: «Die Gemeinde ist als Geschädigte am meisten betroffen, vor allen anderen.»

Kontrollversagen: Eine Gemeinde ohne Gedächtnis

Der ehemalige Sicherheitsbeauftragte hatte die Bar «Le Constellation» zuletzt im Juni 2019 kontrolliert. Seine Empfehlungen — unter anderem die Kapazitätsbegrenzung auf 100 Personen pro Etage — wurden vom Betreiber ignoriert. Danach: nichts. Keine Nachkontrolle, keine Sanktionen.

Als die Behörden erklären sollten, warum die letzte Kontrolle sechs Jahre zurücklag, verwiesen sie auf einen IT-Zusammenbruch: Ein einzelner, selbständiger IT-Spezialist hatte das System betrieben. Als dieses abgestürzt sei, hätten die Behörden keinen Zugang mehr zu den Unterlagen gehabt. Inspektionsprotokolle mussten rückwirkend manuell rekonstruiert werden. Anfragen nach zusätzlichem Personal wurden abgewiesen.

Das Ergebnis: Nicht nur «Le Constellation», sondern Hotels, Restaurants, Schulen und öffentliche Gebäude in Crans-Montana wurden teils nie oder zuletzt 2018 kontrolliert. Eine ganze Gemeinde lebte im Brandschutz-Blindflug.

Diplomatische Krise und internationale Ermittlungen

Sechs der 41 Todesopfer und elf der 115 Verletzten sind italienische Staatsbürger. Die Reaktion Roms war deutlich: Botschafter Cornado wurde zurückbeordert — ein seltener diplomatischer Schritt unter befreundeten Staaten.

Im Februar 2026 einigten sich Italien und die Schweiz auf verstärkte Justizkooperation, inklusive eines gemeinsamen Ermittlungsteams. Die Staatsanwaltschaft in Rom führt ein paralleles Verfahren wegen fahrlässiger Tötung. Auch Frankreich erhielt ein Rechtshilfeersuchen: Vier französische Staatsbürger sollen verhört werden, darunter der Kellner, der eine verletzte Kollegin aus dem Inferno trug.

Der italienische Botschafter ist seit dem 7. April wieder in Bern — auf Wunsch der Opferfamilien selbst, um die Zusammenarbeit direkt begleiten zu können.

Entschädigung: Ein Tropfen auf den heissen Stein

Die Versicherungssumme der gemeinsamen Haftpflichtversicherung bei Axa — für die Gemeinde und die Bar — beläuft sich auf rund 30 Millionen Franken. Das reicht bei weitem nicht. Die Gemeinde Crans-Montana verfügte Ende 2024 über ein Eigenkapital von rund 160 Millionen Franken — theoretisch verfügbar, wenn die Gemeinde zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen wird.

74 Anwälte vertreten die Opfer und deren Familien. Ein Verfahren, das nach Einschätzung der Moretti-Verteidiger «mindestens fünf Jahre» dauern wird.

Was bleibt

Was in Crans-Montana geschehen ist, lässt sich nicht auf eine einzelne Ursache reduzieren. Es ist die Summe: brennbares Material, das nie hätte eingebaut werden dürfen. Notausgänge, die versperrt waren. Kapazitäten, die systematisch überschritten wurden. Minderjährige in einer Bar nach 22 Uhr. Ein Sicherheitsbeauftragter, der sechs Jahre lang nicht mehr erschien. Eine Gemeinde, die ihr eigenes IT-Versagen als Entschuldigung präsentiert. Und nun ein Hauptbeschuldigter, der zum Verhör nicht erscheint — stattdessen auf dem Dach arbeitet.

41 Menschen sind tot. Die meisten davon jung. Die meisten davon am falschen Ort zur falschen Zeit — in einem Keller, dessen Ausgang jemand abgesperrt hatte.

Die Schweiz hat einen nationalen Trauertag abgehalten. Die Kirchenglocken haben geläutet. Mehr als eine Viertelmillion digitale Kerzen wurden gespendet. Und Jacques Moretti arbeitet an seinem Dach.

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