Die Gleichzeitigkeit von Milliarden-Abschreibungen, geopolitischen Geiselnahmen und disruptiven Einzelkämpfern offenbart eine strukturelle Erschütterung der europäischen Wirtschaft. Es ist kein konjunkturelles Tief – es ist ein Paradigmenwechsel.

Es gibt Momente, in denen die Wirklichkeit schneller ist als die Strategie. In denen Konzerne, die sich noch vor wenigen Jahren mit kühnen Visionsdokumenten und milliardenschweren Transformationsplänen inszenierten, plötzlich feststellen müssen, dass die Welt sich nicht an ihre Roadmaps hält. Europa erlebt gerade einen solchen Moment – und er trifft mit bemerkenswerter Gleichzeitigkeit gleich mehrere Schlüsselindustrien.

Drei Fälle, die in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt haben, sind mehr als episodische Unternehmensdramen. Die Krise bei Stellantis, dem Automobilkonglomerat aus Turin, die strategische Sackgasse des Licht- und Sensorikspezialisten AMS Osram und der geopolitische Stellvertreterkrieg rund um den Halbleiterhersteller Nexperia sind Symptome eines tiefgreifenden Strukturwandels. Wer diese drei Fälle gemeinsam liest, erkennt die Konturen einer neuen wirtschaftlichen Ära – einer Ära, in der Grösse allein kein Schutzschild mehr ist, in der Abhängigkeiten zur Falle werden und in der die alte Logik der grenzenlosen Globalisierung an ihre Grenzen stösst.

Stellantis: Die Wette auf das Gestern

Es war eine der mutigsten Ankündigungen der europäischen Automobilindustrie. Stellantis, der unter dem früheren CEO Carlos Tavares zusammengefügte Riese aus Fiat, Chrysler, Peugeot, Opel, Citroën und Jeep, wollte den Wandel zur Elektromobilität nicht bloss mitmachen – er wollte ihn anführen. Milliarden flossen in Batterietechnologie, Fabrikneubauten und strategische Partnerschaften. Im kanadischen Windsor entstand in Kooperation mit dem koreanischen Batteriehersteller LG Energy Solution eine Produktionsstätte, in die allein 3,7 Milliarden US-Dollar investiert wurden. In Kaiserslautern und im süditalienischen Termoli waren Batteriewerke geplant, die Europa unabhängiger von asiatischen Lieferketten machen sollten.

Heute ist davon wenig übrig. Der neue CEO Antonio Filosa hat den Kurs um 180 Grad gedreht. Stellantis schreibt 22 Milliarden Euro an Investitionen ab – eine Zahl, die nicht nur buchhalterisch schmerzt, sondern das Scheitern einer ganzen Zukunftsvision dokumentiert. Die Beteiligung am kanadischen Batteriewerk wurde für einen symbolischen Betrag von hundert Dollar an LG Energy Solution zurückgegeben. Die geplanten Werke in Deutschland und Italien werden nicht gebaut. Europa, einst Kern der Elektrostrategie, wird zum Sanierungsfall.

Was ist passiert? Die Antwort ist komplexer als das einfache Narrativ vom gescheiterten Elektroauto. Stellantis litt nicht primär an der mangelnden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen – im Gegenteil: Der europäische Marktanteil dieser Technologie überstieg zuletzt 21 Prozent. Das Kernproblem lag anderswo: im schwächelnden US-Geschäft, das jahrelang die Gewinnmaschine des Konzerns war. Besonders die Marken Jeep und Ram, die auf dem nordamerikanischen Markt für fette Margen sorgten, verloren dramatisch an Boden. Während Rivalen wie Ford und General Motors ihre Modellpalette modernisierten, schleppte Stellantis veraltete Plattformen mit sich.

Die Folgen wurden sichtbar auf eine Weise, die in Unternehmenskreisen sonst selten zum öffentlichen Thema wird: Ein virales Video auf TikTok zeigte Tester des neuen elektrischen Jeep Recon, die das Interieur des 60.000-Dollar-Fahrzeugs buchstäblich mit blossen Händen demontieren konnten. Klappergeräusche, mürbe Verkleidungen, schlecht sitzende Bauteile – bei einem Fahrzeug, das Premiumpreise verlangt. Das Video wurde zum Symbol für das, was passiert, wenn ein Unternehmen gleichzeitig zu viel will und zu wenig kann: die Transformation forcieren, die Margen retten und die Qualitätskontrolle aufrechterhalten.

Filosas Kurskorrektur setzt nun auf Hybridantriebe und den nordamerikanischen Markt. Neue Motoren wie der GME C4 Evo sollen den Verbrennungsmotor für die kommende Dekade attraktiv halten. Europa hingegen – und damit die Werke in Neapel, Saragossa und Eisenach – rückt in den Hintergrund. Die Kurzarbeit in diesen Standorten ist nicht bloss ein temporäres Problem; sie ist das Echo einer strategischen Entscheidung, die in Detroit getroffen wurde und in Deutschland, Spanien und Italien ihre sozialen Konsequenzen zeitigt.

Die tiefere Lehre aus dem Fall Stellantis lautet: Eine bipolare Strategie, die gleichzeitig Brüsseler Elektrovorgaben erfüllen und Detroiter Geschmacksvorlieben bedienen will, ist keine Strategie, sondern ein Dilemma in Permanenz. Konzerne, die versuchen, zwei inkompatible Zukunftsvisionen parallel zu verfolgen, riskieren nicht bloss Fehlallokationen von Kapital – sie zementieren technologische Rückstände, weil sie nirgendwo mit ganzer Kraft investieren.

AMS Osram: Wenn Erfolg zur Falle wird

Die Geschichte von AMS Osram beginnt wie eine Parabel über europäische Ingenieurskunst und ihre internationale Anerkennung. Der steirische Spezialist für optische Sensorik hatte mit seiner Entwicklung der Face-ID-Technologie für Apples iPhone X einen Durchbruch gelandet, der ihn in eine andere Liga katapultierte. Zeitweise stammten rund 50 Prozent des Umsatzes von einem einzigen Kunden: Apple. Für einen mittelgrossen europäischen Technologiekonzern ist das eine bemerkenswerte Leistung – und ein gefährliches Signal.

Im Jahr 2020 folgte der nächste grosse Schritt: die Übernahme des Münchner Traditionsunternehmens Osram für 4,6 Milliarden Euro. Damit wollte AMS seine Abhängigkeit von einem Kunden reduzieren und gleichzeitig zum globalen Lichtkonzern aufsteigen. Osram, mit seinen Wurzeln in der Glühlampentechnologie des frühen 20. Jahrhunderts und seiner Neuausrichtung auf LED und Lichtsysteme, schien der ideale Partner.

Was folgte, war ein Lehrstück über die Tücken grosser Übernahmen unter ungünstigen Vorzeichen. Die Integration zweier sehr unterschiedlicher Unternehmenskulturen erwies sich als schwieriger als erwartet. Die Schuldenlast wog schwer. Und dann, als habe das Schicksal auf seinen Auftritt gewartet, reduzierte Apple seine Bestellungen erheblich. Der Segen aus Cupertino verwandelte sich in eine Hypothek.

Das sichtbarste Denkmal dieser Entwicklung steht in Malaysia. Dort hatte AMS Osram für mehr als eine Milliarde Euro eine hochmoderne LED-Fabrik errichtet, die an der Spitze der Branche hätte stehen sollen. Heute gilt das Gebäude als Geisterhaus – technisch brillant ausgestattet, wirtschaftlich still. Trotz intensiver Bemühungen findet sich kein Käufer für das Werk.

Unter dem aktuellen CEO Aldo Kamper läuft nun ein Sanierungsprogramm, das mit jener Nüchternheit durchgeführt wird, die schmerzhaften Einschnitten eigen ist. Rund 3000 Stellen werden gestrichen. Standorte wie Schwabmünchen in Bayern werden geschlossen. Und das margenstarke Sensorikgeschäft am Stammsitz Premstätten in der Steiermark – ausgerechnet jener Teil des Unternehmens, der mit der ursprünglichen Apple-Kooperation nichts zu tun hatte, aber zum Kernvermögen von AMS gehörte – wird an Infineon verkauft.

Die Ironie dieser Transaktion ist schwer zu übersehen: Der Verkauf erfolgt, obwohl der Standort Premstätten erst kürzlich 230 Millionen Euro an Fördergeldern aus dem European Chips Act erhalten hatte – jenem ambitionierten europäischen Investitionsprogramm, das die technologische Eigenständigkeit des Kontinents in der Halbleiterfertigung stärken sollte. Das Geld war vergeben worden, um europäische Kapazitäten aufzubauen. Nun wandert ein zentraler Teil davon in die Bücher eines anderen Konzerns.

Der Fall AMS Osram illustriert ein Grundprinzip unternehmerischer Risikokontrolle, das in Zeiten des Booms allzu leicht in Vergessenheit gerät: Technologischer Erfolg ohne breite Kundenbasis ist ein finanzielles Kartenhaus. Wer die Hälfte seines Umsatzes von einem einzigen Abnehmer abhängt, hat keine Strategie – er hat ein Exposure. Die Diversifizierung mag kurzfristig Rendite kosten, sie ist aber die einzige dauerhaft wirksame Versicherung gegen den Cupertino-Fluch.

Nexperia: Geopolitik in Cent-Stücken

Wenn Grosskonzerne über strategische Abhängigkeiten sprechen, denken sie zumeist an teure Komponenten, an seltene Erden, an Halbleiter der neuesten Generation. Selten geraten dabei die kleinen, unscheinbaren Chips in den Blick – jene Standardbauteile, die oft weniger als einen Cent kosten und die trotzdem, wenn sie fehlen, ganze Industrieanlagen zum Stillstand bringen können.

Der Niederländer Nexperia produziert genau diese Art von Chips. Transistoren, Dioden, Logikbausteine – Massenwaren der Elektronik, unverzichtbar in Automobilen, Haushaltsgeräten, Industriesteuerungen. Seit seiner Abspaltung vom Philips-Konzern gehört Nexperia zum chinesischen Mischkonzern Wingtech. Diese Eigentümerstruktur war lange unproblematisch. Seit einigen Monaten ist sie es nicht mehr.

Was in der Öffentlichkeit zunächst als interner Unternehmenskonflikt erschien, entpuppte sich als geopolitisches Schauspiel von erheblicher wirtschaftlicher Sprengkraft. Die europäischen Interims-Geschäftsführer des Unternehmens, Stefan Tilger und Ruben Lemberg, erhoben schwere Vorwürfe gegen den von der chinesischen Eigentümerseite eingesetzten Geschäftsführer Zhang Zheng. Konkret ging es um den Verdacht, dass durch systematisch überhöhte Rechnungen – dreifach überhöht, lauteten die Vorwürfe – Mittel von Nexperia zur maroden Mutter Wingtech abgeführt wurden. Daneben stand der Verdacht des gezielten Know-how-Abzugs.

Ein niederländisches Gericht entmachtete Zhang Zheng vorübergehend. Peking reagierte auf seine Art: mit einem Exportstopp für bestimmte verpackte Chips, die Nexperia in China fertigt. Die Folgen liessen nicht auf sich warten. Honda meldete eine Minderproduktion von 110.000 Fahrzeugen. Nissan verlor 2.300 Einheiten. Bosch, Volkswagen, Mercedes-Benz und der Zulieferer Aumovio meldeten Kurzarbeit und drohende Produktionsstopps in der Elektronikfertigung.

Was diese Zahlen sichtbar machen, ist die systemische Verletzlichkeit moderner Wertschöpfungsketten. Nicht die Abhängigkeit von exotischen Rohstoffen oder hochspezialisierten Komponenten hat Europas Automobilindustrie ins Straucheln gebracht – es war ein Eincentchip, den niemand sonderlich ernst genommen hatte, weil er so banal und so günstig schien.

Als Reaktion auf den Engpass entwickelte die Industrie eine Lösung, die ihre ganze Absurdität in einem Begriff zusammenfasst: die Umweg-Globalisierung. Abnehmer kaufen Vorprodukte in Hamburg, organisieren selbst den Transport nach China, wo die Endmontage der Chips erfolgt, und holen die fertigen Teile anschliessend wieder ab. Ein logistisches Spektakel, das Effizienzgewinne einer Dekade globaler Arbeitsteilung in wenigen Wochen zunichtemacht.

Der Nexperia-Fall zeigt exemplarisch, was Ökonomen seit Jahren als blinden Fleck der Globalisierungsdebatte bezeichnen: Die Optimierung einzelner Glieder einer Wertschöpfungskette kann die Resilienz der gesamten Kette untergraben. Wer stets beim günstigsten Anbieter kauft und dabei Fragen der politischen Kontrolle ausblendet, läuft Gefahr, sich in Abhängigkeiten zu manövrieren, die in ruhigen Zeiten unsichtbar sind und in unruhigen Zeiten katastrophale Folgen haben.

Der Kontrast: Ein Mann, ein Werkzeug, eine neue Logik

Während die etablierte Industrie mit den Schäden vergangener Fehlentscheidungen ringt, entsteht an einem anderen Ort eine andere Art von Wirtschaftsgeschichte. Sie spielt sich nicht in Aufsichtsratssitzungen oder an Fabrikbändern ab, sondern in einem Homeoffice in Wien.

Der österreichische Softwareentwickler Peter Steinberger hat mit seinem Projekt OpenClaw ein Werkzeug entwickelt, das in der Fachwelt als frühe Manifestation der zweiten Phase der Künstlichen Intelligenz gilt. Während die erste Phase – Chatbots, Sprachmodelle, Texterzeugung – das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit verändert hat, geht es in der zweiten Phase um etwas Praktischeres und in mancher Hinsicht Radikaleres: um KI-Agenten, die nicht bloss antworten, sondern handeln. Die Software steuert Anwendungen, schreibt E-Mails, gleicht Daten in Unternehmenssystemen autonom ab.

OpenAI-Chef Sam Altman soll Steinberger – so berichtet die Financial Times – persönlich angeworben haben. Der Wiener hatte zuvor bereits mit dem Softwareunternehmen PSPDFKit kommerziellen Erfolg vorzuweisen. OpenClaw läuft lokal, ohne Cloud-Zwang, und positioniert sich explizit als europäische Alternative zu den geschlossenen Systemen des Silicon Valley.

Das Kontrastprogramm zu Stellantis, AMS Osram und Nexperia könnte kaum schärfer ausfallen. Dort: Milliarden, Gremien, träge Entscheidungsstrukturen, jahrelange Fehlallokationen. Hier: ein Programmierer, eine Idee, eine globale Resonanz. Die Produktivitätswelle, auf die viele Ökonomen warten, wird nach dieser Lesart nicht durch neue Fabriken ausgelöst werden, sondern durch autonome digitale Prozesse, die in Büros und Dispositionszentralen die Arbeit übernehmen, die bislang menschliche Routinetätigkeit war.

Eine neue Ära – oder die schmerzhafte Rückkehr des Realismus?

Was verbindet diese vier Geschichten? Auf den ersten Blick sehr wenig: ein Automobilkonzern in der Transformationskrise, ein Sensorikkonzern mit einer Übernahme-Hypothek, ein Halbleiterhersteller im geopolitischen Schraubstock, ein Einzelentwickler mit globaler Wirkung. Auf den zweiten Blick teilen sie jedoch eine gemeinsame Botschaft.

Die Ära der unbegrenzten Expansion – jene Phase, in der Grösse automatisch Stärke bedeutete, in der Globalisierung gleichbedeutend war mit Effizienz, und in der strategische Abhängigkeiten als Optimierungsinstrument galten – diese Ära ist an ihr Ende gekommen. Was folgt, ist noch ohne eindeutigen Namen. Manche sprechen von strategischer Autonomie, andere von resilientem Kapitalismus, wieder andere von deglobalisierter Wertschöpfung.

Sicher ist: Die Unternehmen, die diese Transition überstehen werden, sind nicht die grössten und nicht die mutigsten – zumindest nicht im alten Sinne dieser Worte. Es sind jene, die gelernt haben, dass Abhängigkeiten Verwundbarkeiten sind, dass Klumpenrisiken keine Wachstumsstrategie ersetzen und dass Kontrolle über die eigene Wertschöpfungskette wichtiger ist als der nächste Zehntel-Punkt beim Einkaufspreis.

Für die europäische Wirtschaftspolitik stellen sich dabei Fragen, die unbequemer sind als die bisherige Debatte. Der European Chips Act, der Milliardenförderungen in Aussicht stellt, schützt nicht automatisch vor dem Abfluss der geförderten Kapazitäten – wie der Fall AMS Osram zeigt. Und die EU-Elektromobilitätsstrategie, die Verbrennungsmotoren aus dem Markt drängen soll, kann nicht verhindern, dass die grössten Empfänger dieser Transformation – Konzerne wie Stellantis – ihre Europastrategie plötzlich aufgeben, wenn der amerikanische Markt ruft.

Peter Steinbergers OpenClaw wiederum zeigt, dass die produktivsten Antworten auf die Krisen der Gegenwart nicht immer aus den grossen Institutionen kommen. Manchmal kommen sie aus einem Wiener Homeoffice. Das ist keine romantische Verklärung des Einzelkämpfers; es ist ein Hinweis darauf, dass in einer Welt, die schneller wird, Agilität und Nähe zur Technologie eine neue Art von Wettbewerbsvorteil darstellen.

Das Beben, das die europäische Industrie gerade erschüttert, ist real und schmerzhaft. Ob es auch produktiv ist – ob es jene Kräfte freisetzt, die eine erneuerte Wirtschaftsstruktur möglich machen –, das wird die entscheidende Frage der kommenden Jahre sein. Die Geschichte gibt dafür keine Garantie. Aber sie kennt auch keinen Beleg dafür, dass Giganten, die wanken, zwingend fallen müssen. Manchmal lernen sie, bescheidener zu gehen.

Dieser Artikel basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensberichten, Gerichtsunterlagen und Medienberichten der Wirtschaftspresse.