Wenn Tempo 80 auf der Autobahn gilt, wird das Velo zur Konkurrenz

Es war ein stiller Triumph, der sich dieser Tage auf der A1 zwischen Zürich und Bern abspielte. Ein Mann auf einem E-Bike, Jahrgang 1967, Helm leicht schief, überholte um 7:43 Uhr morgens im Geiste gleich mehrere SUVs — nicht auf der Autobahn, versteht sich, aber auf der Parallelroute. Und er kam früher an. Willkommen in der Schweiz des Jahres 2026, wo die Grünen Tempo 80 auf der Autobahn fordern und das Benzin teurer wird als Bordeaux.

Lisa Mazzone, Präsidentin der Grünen und offensichtlich mit einem E-Bike-Aktienpaket in der Hinterhand, reagierte auf die aktuelle Ölkrise mit einem Forderungskatalog, der in seiner Vollständigkeit beeindruckt: günstigerer öffentlicher Verkehr, Temporeduktion auf den Autobahnen und ein Verbot von Ölheizungen. Die bürgerliche Mehrheit habe versagt, die Schweiz krisenresistent zu machen, lässt sie verlauten. ￼ Dass die Schweiz seit 1973 — also seit der letzten grossen Ölkrise — Autobahnen mit Tempo 100 befahren darf und seither einfach so weitergemacht hat, als ob nichts gewesen wäre: geschenkt.

Die Physik des Staus

Man muss der Idee gegenüber fair sein. Das ASTRA testet seit einigen Jahren ein Tempolimit von 80 km/h auf bestimmten Autobahnabschnitten — mit klarem Fazit: Der Verkehr fliesst bei 80 tatsächlich besser. ￼ Das klingt zunächst paradox, ist aber physikalisch erklärbar: Wer langsamer fährt, bremst weniger abrupt, und weniger abruptes Bremsen bedeutet weniger Stau. Es ist, in gewisser Weise, die Entdeckung des Rades — rund 50 Jahre nachdem man dasselbe schon einmal entdeckt hatte.

1973 führte die Ölkrise die erste Begrenzung auf Schweizer Autobahnen ein. Die Behörden beobachteten danach einen Rückgang der Unfälle um 50 Prozent. ￼ Das Volk hat das zur Kenntnis genommen, gelächelt und seither lustig weitergerast.

Das E-Bike lacht

Doch zurück zu unserem Helden auf zwei Rädern. Bei Tempo 80 auf der Autobahn und aktuellem Benzinpreis nähert sich die Kosten-Nutzen-Rechnung des Autos jener eines Mittelstreckenrakete an: teuer, laut und kommt trotzdem nicht pünktlich an. Das E-Bike hingegen kostet pro Kilometer deutlich weniger, braucht keine Vignette — die inzwischen 40 Franken kostet und seit 2025 auch als E-Vignette ans Nummernschild gebunden erhältlich ist ￼ — und kennt keinen Stau, weil es diesen schlicht umfährt.

Die grosse Ironie: Ausgerechnet der US-Angriff auf den Iran, den man in Bundesbern sonst eher unter «ferner liefen» verbucht, hat energiepolitische Schockwellen bis an den Zürichsee gesendet. Der Ölpreis steigt, die Grünen sehen ihre Stunde gekommen, und der Herr im SUV sucht zum ersten Mal seit Jahren nach dem Schlüssel seines alten Velos.

Die SVP gibt Gas

Natürlich bleibt die politische Rechte nicht stumm. Die SVP preschte mit einer befristeten Senkung des Benzinpreises vor, konkret mit dem Vorstoss von Nationalrat Thomas Knutti ￼, der findet, Autofahrer sollten nicht «über Gebühr» für Investitionen belastet werden, die noch gar nicht geplant sind. Das ist der politische Äquivalent zum Nachschütten von Wein in ein Glas, das man gerade zu leeren versucht.

Selbst der TCS — jene Institution, die das Auto ungefähr so liebt wie die SRG das Rundfunkmonopol — bremst den Enthusiasmus seiner natürlichen Verbündeten. TCS-Zentralpräsident Peter Goetschi nennt den SVP-Vorstoss «auf den ersten Blick verlockend, aber dennoch einen Schnellschuss». ￼ Wenn der TCS zur SVP-Verkehrspolitik «langsam» sagt, ist das bemerkenswert. Wenn man dabei an ein Tempolimit denkt, ist es mindestens lustig.

Fazit: Wer gewinnt das Rennen?

Die Schweiz diskutiert Tempo 80 auf der Autobahn, während der Benzinpreis steigt, die Ölversorgung wackelt und das E-Bike still und leise seinen Marktanteil erhöht. Das ist keine Verkehrspolitik. Das ist Darwin.

Unser Mann mit dem E-Bike ist inzwischen angekommen, hat geduscht und trinkt Kaffee. Der SUV dahinter sucht noch einen Parkplatz. Die Grünen füllen einen Vorstoss aus. Die SVP tankt auf Vorrat. Und der Bundesrat wartet, bis sich die Lage klärt — was, nach allem, was man weiss, noch eine Weile dauern könnte.

(sti)