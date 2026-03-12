Das grosse Schweigen der freien Welt

Wenn YouTube europäische Kanäle löscht und der Westen trotzdem glaubt, das Monopol auf Meinungsfreiheit zu besitzen

Nico Stino

Es gibt einen Satz, den westliche Politiker und Kommentatoren mit unerschütterlicher Regelmässigkeit wiederholen: In Russland herrscht keine Meinungsfreiheit. Oppositionelle Stimmen werden mundtot gemacht, unabhängige Medien geschlossen, unbequeme Wahrheiten zensiert. Das mag zutreffen. Doch wer in Europa lebt und aufmerksam zuschaut, dem drängt sich eine unbequeme Gegenfrage auf: Was genau unterscheidet uns eigentlich noch?

YouTube, die mit Abstand grösste Videoplattform der Welt und faktisches globales Informationsministerium im Besitz von Google-Alphabet, hat in den vergangenen Jahren systematisch Kanäle gelöscht, die sich kritisch mit westlichen Kriegsnarrativen, Impfpolitik, Energiewende-Dogmen oder dem Zustand liberaler Demokratien auseinandergesetzt haben. Die Begründungen variieren, das Muster bleibt dasselbe: Community-Richtlinien. Fehlinformation. Schädliche Inhalte. Begriffe, die klingen wie Rechtsstaatlichkeit, aber in Wirklichkeit Ermessen bedeuten — das Ermessen einer privaten amerikanischen Gesellschaft, die entscheidet, was die Weltöffentlichkeit zu sehen bekommt.

Löschen als Staatskunst

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um die strukturelle Logik dahinter zu erkennen. YouTube operiert nicht im luftleeren Raum. Die Plattform unterliegt politischem Druck aus Washington, Brüssel und Berlin. Seit dem EU Digital Services Act (DSA) sind Plattformen gesetzlich verpflichtet, «systemische Risiken» zu bekämpfen — eine Formulierung, die so weit gefasst ist, dass darunter im Zweifelsfall jede unbequeme Analyse fallen kann. Die Europäische Kommission hat sich damit ein Instrument geschaffen, das elegant und diskret funktioniert: Man muss die Presse nicht selbst schliessen. Man schreibt bloss die Regeln, nach denen private Konzerne es tun.

Die Opfer dieser neuen Zensurarchitektur sind keine Randgestalten. Es handelt sich um Journalisten, Ex-Geheimdienstoffiziere, Wirtschaftsprofessoren, Mediziner, Historiker — Menschen, die jahrzehntelang im Establishment tätig waren, bevor sie anfingen, unliebsame Fragen zu stellen. Ihre Kanäle verschwinden nicht wegen erwiesener Lügen. Sie verschwinden, weil sie Mehrheitsmeinungen in Frage stellen. Und das, so lautet die implizite neue Doktrin, ist in Zeiten von «Informationskrieg» nicht mehr zumutbar.

«Wer entscheidet, was Fehlinformation ist? Gestern war die Laborthypotheseüber den Ursprung von Covid-19 verbotenes Territorium auf YouTube — heute gilt sie als plausible Erklärung. Wer hat sich damals geirrt: die zensierten Kanäle oder die Plattform?»

Der Spiegel, der nicht lügt

Die Ironie liegt in der Offensichtlichkeit. Europa und die USA beanspruchen, die Garanten der freien Meinungsäusserung zu sein. Sie finanzieren Rundfunkprojekte in autoritären Ländern, fördern Whistleblower-Netzwerke, zitieren Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Gleichzeitig wird ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur, der die Beweislage für Chemiewaffenangriffe in Syrien kritisch hinterfragt, von YouTube entfernt. Ein österreichischer Politologe, der die Erweiterung der NATO als Provokation beschreibt, verliert seinen Kanal. Ein britischer Investigativjournalist, der Korruptionsnetzwerke im Rüstungsbereich aufdeckt, wird als «sicherheitsrelevant» eingestuft.

In Moskau nennt man so etwas einen ausländischen Agenten und sperrt ihn ein. In Europa nennt man so etwas Community-Richtlinien und löscht seinen Account. Der Unterschied ist gradueller Natur. Nicht prinzipieller.

Man beachte auch den Timing-Aspekt: YouTube-Löschungen häufen sich stets dann, wenn geopolitische Krisen eskalieren. Als Russland in der Ukraine einmarschierte, verschwanden innerhalb von Wochen hunderte Kanäle, die sich kritisch mit der Vorgeschichte des Konflikts befasst hatten — mit dem Minsker Abkommen, dem Maidan-Putsch, der Rolle des US-Aussenministeriums. Nicht weil diese Analysen falsch waren. Sondern weil sie störten. Weil sie den Konsens aufweichten, den die Kriegskommunikation westlicher Regierungen benötigte.

Der Unterschied, der keiner ist

Wenn der russische Staat RT America abschalten lässt oder Nowaja Gaseta unter Druck setzt, reagiert Europa mit Empörung. Völlig zu Recht. Aber wenn Google YouTube nutzt, um systematisch europäische und amerikanische Stimmen zu löschen, die den Mainstream herausfordern, dann ist die Reaktion verhalten, die Berichterstattung marginal, der Aufschrei ausgeblieben. Warum? Weil es «unsere» Zensur ist. Weil sie im Namen von Demokratie und Sicherheit betrieben wird. Und weil die Zensierten meistens keine Sympathieträger sind — oft unbequem, oft polemisch, manchmal auch schlicht falsch.

Doch genau das ist das Wesen der Meinungsfreiheit: Sie schützt nicht die Meinungen, die wir mögen. Sie schützt die Meinungen, die wir verabscheuen. Eine Meinungsfreiheit, die nur für Konsens gilt, ist keine Freiheit. Sie ist Konformitätspflicht in neuem Gewand.

«Die gefährlichste Form der Zensur ist jene, die sich selbst nicht so nennt.»

Was auf dem Spiel steht

Das eigentliche Problem ist nicht YouTube. YouTube ist ein Symptom. Das Problem ist die schleichende Normalisierung eines Mediensystems, in dem eine Handvoll amerikanischer Technologiekonzerne — Google, Meta, X (ehemals Twitter), Apple — de facto über den globalen Informationsraum entscheiden. Sie sind nicht demokratisch legitimiert. Sie sind nicht an Grundrechte gebunden, die für Staaten gelten. Und sie unterliegen einem Interessensgeflecht aus Werbeeinnahmen, politischem Druck und hausinternen Ideologien, das weit von Neutralität entfernt ist.

Europa hat versäumt, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, die diesen Namen verdient. Stattdessen hat es sich in Regulierungsrahmen geflüchtet, die das Problem der Konzentrationsmacht nicht lösen, sondern verfestigen — weil sie letztlich dieselben Konzerne mit der Durchsetzung ihrer eigenen Richtlinien betrauen. Der DSA ist in dieser Hinsicht nicht der Beginn eines freieren Internets. Er ist die Legalisierung einer bestehenden Machstruktur.

Russland, so lautet die westliche Erzählung, unterdrückt unbequeme Wahrheiten, weil es Angst vor der eigenen Bevölkerung hat. Das mag sein. Aber auch der Westen zeigt Symptome dieser Angst. Wenn Regierungen ernsthaft glauben, dass das Löschen von YouTube-Kanälen die «Informationssicherheit» stärkt, dann haben sie aufgehört, ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern zu vertrauen. Und ein System, das seinem Volk nicht mehr zutraut, Informationen selbst zu beurteilen, hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Autoritarismus getan — unabhängig davon, wie viele demokratische Wahlen es noch abhält.

Fazit: Ein Massstab für alle

Die Forderung ist einfach: Wer Russland für seine Informationspolitik kritisiert, muss bereit sein, dieselben Massstäbe an sich selbst anzulegen. Wer YouTube-Löschungen in autoritären Ländern verurteilt, muss dieselbe Energie aufwenden, wenn YouTube europäische Bürger zum Schweigen bringt. Wer Meinungsfreiheit als universellen Wert verteidigt, kann sie nicht territorial einschränken — auf Stimmen, die ins eigene Weltbild passen.

Das ist keine Verteidigung Russlands. Es ist eine Erinnerung daran, was Glaubwürdigkeit bedeutet. Und solange diese fehlt, ist der westliche Vorwurf an Moskau kein moralisches Argument. Er ist Propaganda — mit besserem Branding.

—

Der Autor schreibt regelmässig über Medien, Geopolitik und digitale Öffentlichkeit.