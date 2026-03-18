SCHWEIZER RECHT — KONSUMENTENSCHUTZ

Der Ständerat hat einen Vorstoss zur Deckelung von Inkassogebühren abgelehnt — und damit paradoxerweise mehr für den Konsumentenschutz getan als eine gesetzliche Regelung je gekonnt hätte. Denn Justizminister Beat Jans stellte im Rat etwas klar, das die Inkassobranche lieber verschwiegen hätte: Die meisten ihrer Gebühren sind schlicht nicht geschuldet.

18. März 2026

Es gibt Momente im politischen Betrieb, in denen das Scheitern eines Vorstosses mehr bewirkt als sein Gelingen. Der Mittwoch im Ständerat war so ein Moment. Was als bürokratische Ablehnung einer Motion daherkommt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine der praktisch folgenreichsten Klarstellungen zum Konsumentenschutz seit Jahren.

Die Motion von Nationalrat Vincent Maitre (Mitte, Genf) hatte ein legitimes Anliegen: Er wollte die zum Teil dreisten Gebührenaufschläge von Inkassounternehmen gesetzlich begrenzen. Aus achtzig Franken werden vierhundert — das ist kein Einzelfall, sondern gängige Praxis in einer Branche, die ihr Geschäftsmodell auf der Unwissenheit ihrer Schuldner aufgebaut hat.

Doch die Ablehnung im Ständerat kam mit einer Begründung, die alles verändert. Justizminister Beat Jans (SP) stellte vor dem Rat unmissverständlich fest: Schuldnerinnen und Schuldner können die Bezahlung von Inkassogebühren «nach geltendem Recht mit guten Gründen verweigern». Und FDP-Ständerat Matthias Michel aus Zug ergänzte, was Juristen seit Langem wissen, Konsumenten aber kaum: Viele dieser Gebühren sind heute schon unzulässig — und eine gesetzliche Deckelung hätte die illegale Praxis erst noch legitimiert.

Das Obligationenrecht als vergessene Waffe

Der Schlüssel liegt in Artikel 106 des Obligationenrechts. Dieser schreibt vor, dass Inkassokosten nur dann verlangt werden dürfen, wenn tatsächlich ein nachweisbarer Schaden entstanden ist. Das klingt banal, hat aber weitreichende Konsequenzen: Was Inkassofirmen als «Verzugsschaden» oder «Bonitätsprüfungskosten» auf ihre Rechnungen schreiben, entspricht in den allermeisten Fällen keinem echten, dokumentierten Schaden. Es ist Gebühren-Fiktion.

Das Perfide am bisherigen System war seine psychologische Wirkung. Wer einen Brief vom Inkassobüro erhält, der auf offiziell wirkendem Papier eine Summe mit Zins, Gebühren und Bearbeitungskosten auflistet, bezahlt in der Regel — aus Angst, Unwissenheit oder schlichtem Stress. Die Inkassobranche hat ihr Geschäftsmodell nicht zuletzt auf diesen drei Faktoren errichtet.

Dass sich nun Bundesrat und Parlament überparteilich dazu durchgerungen haben, dies öffentlich und parlamentarisch festzuhalten, ist mehr als eine juristische Fussnote. Es ist eine staatliche Aufforderung zur Gegenwehr.

Was Konsumenten ab heute wissen müssen

Der Konsumentenschutz gibt klare Empfehlungen: Nur die Hauptforderung, der gesetzliche Verzugszins von fünf Prozent sowie vertraglich vereinbarte Mahnkosten sind zu bezahlen. Alles, was darüber hinausgeht — und das ist der Löwenanteil einer typischen Inkassorechnung — darf schriftlich bestritten werden. Droht eine Betreibung, kann Teilrechtsvorschlag erhoben werden.

Das bedeutet: Ein eingeschriebener Brief, in dem die Inkassogebühren unter Berufung auf Art. 106 OR ausdrücklich bestritten werden, ist juristisch nicht nur möglich — er ist das Mittel der Wahl. Inkassofirmen, die daraufhin einen Zahlungsbefehl einleiten, riskieren, dass ein Richter die Forderung prüft und die unzulässigen Anteile streicht.

Ein Systemfehler, der Millionen kostet

Man sollte sich keine Illusionen machen: Das gestrige Parlamentsvotum ändert die Praxis nicht über Nacht. Inkassounternehmen werden weiterhin Rechnungen versenden, die Posten enthalten, die rechtlich nicht haltbar sind. Der Unterschied ist, dass nun niemand mehr behaupten kann, es nicht gewusst zu haben — weder Schuldner noch Gläubiger, noch die Inkassofirmen selbst.

Die eigentliche Frage, die das Parlament offengelassen hat, ist eine andere: Wenn diese Gebühren schon heute unzulässig sind — warum schützt der Staat die Konsumenten nicht aktiver davor? Warum liegt die Beweislast bei jenem, der ohnehin schon unter Druck steht? Und warum ist eine Branche, die systematisch Forderungen stellt, die sie rechtlich nicht durchsetzen kann, überhaupt in dieser Form zugelassen?

Die parlamentarische Klarstellung ist ein Anfang. Doch solange das Wissen über die eigenen Rechte ungleich verteilt bleibt — zwischen juristisch versierten Gläubigern und überforderten Schuldnern — wird das Inkasso-Geschäftsmodell weiterfunktionieren. Nicht weil es rechtlich erlaubt wäre, sondern weil Unwissenheit die profitabelste Lücke im Rechtsstaat ist.

WAS SIE TUN KÖNNEN

Erhalten Sie eine Inkassorechnung, empfiehlt der Schweizerische Konsumentenschutz folgendes Vorgehen: Zahlen Sie ausschliesslich die Hauptforderung sowie den gesetzlichen Verzugszins von fünf Prozent. Bestreiten Sie alle weiteren Gebühren schriftlich per Einschreiben unter Berufung auf Art. 106 OR. Droht ein Zahlungsbefehl, erheben Sie Teilrechtsvorschlag — damit zwingen Sie die Gegenseite, die Forderung vor Gericht zu begründen.