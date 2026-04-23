Von Nico Stino | Swissvox

Es klingt wie eine Übertreibung – ist aber blanke Statistik: Von Januar bis September 2025 gingen in der Schweiz 872 Gastrobetriebe in Konkurs. 26 Prozent mehr als im Vorjahr. TV-Koch Torsten Götz schrieb in der Fachpresse, es sei «schon fast ein Tsunami». Er hat nicht Unrecht.

Doch wer jetzt reflexartig nach Corona, dem Personalmangel oder gestiegenen Lebensmittelpreisen greift, macht es sich zu einfach. Was die Schweizer Gastronomie gerade erlebt, ist keine vorübergehende Delle. Es ist eine strukturelle Liquidation eines Geschäftsmodells, das in der heutigen Schweiz schlicht nicht mehr funktioniert.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache

Im zweiten Quartal 2025 explodierten die Gastro-Konkurse um 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2024 entfiel bereits jede neunte Firmenpleite in der Schweiz auf das Gastgewerbe. Und diese Zahlen bilden nicht einmal die volle Wahrheit ab: Freiwillige Schliessungen, aufgelöste Pachtverträge, Betriebe ohne Nachfolge – all das taucht in der Konkursstatistik gar nicht auf.

Die KOF/GastroSuisse-Umfrage vom Januar 2026 ist ernüchternd: Rund 80 Prozent aller befragten Gastronomiebetriebe beurteilen ihre Lage als bestenfalls «befriedigend» – oder schlicht als schlecht. Nur jeder fünfte Betrieb meldet eine gute Geschäftslage. Das ist kein schlechtes Quartal. Das ist eine Branche in Schieflage.

Die Triple-Krise: Franken, Energie, Personal

Drei Faktoren überlagern sich derzeit auf toxische Weise.

Erstens der starke Franken. Er macht den Wareneinkauf aus dem Ausland teurer und hält gleichzeitig europäische Touristen davon ab, in die Schweiz zu reisen – ausgerechnet jene Gäste, auf die viele Betriebe in Grenz- und Tourismusregionen angewiesen sind.

Zweitens die Energiekosten. Die geopolitischen Verwerfungen der letzten Jahre – Ukrainekrieg, Nahost-Eskalation, Iransanktionen – haben Strom und Gas auf einem strukturell hohen Niveau gehalten. Für Küche, Kühlung und Belüftung eines Restaurantbetriebs ist das ein schleichender Würgegriff.

Drittens der Fachkräftemangel. Auch wenn der entsprechende Index seit seinem Höhepunkt 2022 leicht nachgelassen hat: Köche, Servicepersonal und Küchengehilfen fehlen nach wie vor. Das zwingt Wirte zu kürzeren Öffnungszeiten, eingeschränkten Speisekarten und zusätzlichen Ruhetagen – und damit zu weniger Umsatz bei gleichbleibend hohen Fixkosten.

Das Gesetz als stiller Vollstrecker

Wenig beachtet, aber bedeutsam: Seit Anfang 2025 gilt in der Schweiz eine neue Regelung im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Steuerschulden und öffentlich-rechtliche Abgaben können seither direkt zur Konkursbetreibung führen – nicht mehr nur zur Pfändung. Das klingt technisch, hat aber reale Konsequenzen: Betriebe, die während und nach der Pandemie stille Steuerstundungen angehäuft haben, werden nun zwangsweise abgewickelt. Die Konkurswelle 2025 ist also zum Teil auch eine aufgeschobene Abrechnung mit den Pandemiejahren.

Was verschwindet, wenn Beizen schliessen

Man kann über einzelne Schliessungen hinwegsehen. Doch wenn in Zürich das «Z am Park» nach 16 Jahren schliesst, in Winterthur das Nobelrestaurant Strauss, in Baden das mit 15 Gault-Millau-Punkten beste Restaurant der Stadt – dann geht es nicht mehr nur um Betriebswirtschaft. Es geht um das Verschwinden von Orten, die eine lokale Identität hatten. Restaurants sind keine austauschbaren Dienstleistungsbetriebe. Sie sind Sozialräume, Gemeinschaftsorte, Träger von Kultur und Alltagsleben.

Das Beizensterben ist also auch ein kultureller Verlust – besonders in ländlichen Gemeinden und Kleinstädten, wo das Dorfrestaurant oft die letzte öffentliche Begegnungsstätte war.

Wer überlebt – und warum

Die Branche differenziert sich brutal aus. Auf der einen Seite stehen Betriebe, die auf Qualität, klare Identität und wirtschaftliche Präzision setzen: authentische Küche, regionale Produkte, transparente Kalkulation, digitale Effizienz. Auf der anderen Seite stehen jene, die seit Jahrzehnten auf demselben Geschäftsmodell sitzen – mittelmässiges Convenience-Essen, veraltete Infrastruktur, keine digitale Präsenz – und sich wundern, warum die Gäste ausbleiben.

Experten sind sich einig: Wer Kalkulation, Betriebskonzept und Digitalisierung nicht zusammen denkt, verliert trotz guter Küche und voller Auslastung wirtschaftlich den Anschluss. Schöne Teller retten keinen Betrieb, der seine Kostenstruktur nicht im Griff hat.

Eine nüchterne Prognose

Bei einem Jahresdurchsatz von rund 1.000 bis 1.200 Gastrokonkursen – Tendenz steigend – und einem unbekannten Dunkelfeld an stillen Schliessungen ist realistisch davon auszugehen, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren mehrere tausend Schweizer Gastrobetriebe verschwinden werden. Betroffen sein werden vor allem mittelständische Traditionsrestaurants ohne klares Profil, Betriebe in strukturschwachen Regionen und solche, die zu lange auf staatliche Unterstützung und niedrige Zinsen gesetzt haben.

Was bleibt, ist eine schmalere, härtere, professionellere Branche. Ob das gut ist, hängt davon ab, wen man fragt. Der Gastronom, der seit 30 Jahren dieselbe Karte serviert, wird das anders sehen als der Trendforscher in Zürich West.

Eines ist sicher: Die goldene Ära der Schweizer Beiz – bezahlbar, verlässlich, gesellig – geht zu Ende. Und mit ihr ein Stück helvetischer Alltagskultur, das sich nicht durch ein KI-gestütztes Micro-Konzept in Zürich West ersetzen lässt.

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