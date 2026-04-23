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The Cazuzo
1h

oui, vraiment. Moi je me sens de plus en plus en exil dans mon propre pays...

autres que des vitrines de banques assurances, miroirs aveugles et froids...

des terrasses peu engageantes...

des barbiers ...

des magasins vides, qui tournent comment? ça blanchit quel argent?

au marché le stand le plus fréquenté est chinois et vend des tranches de pizzas...

réalité fluide, les gens aiment le vivant à tout prix...

à quel prix au final?

solve et coagula ?

Cambronne!

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