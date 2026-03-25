INVESTIGATIV · BAUWIRTSCHAFT & MIGRATION

Wie die Zuwanderungspropaganda eine Schattenindustrie aus Scheinfirmen, organisierten Konkursen und geprellten Handwerkern verdeckt

Bern / Zürich, März 2026

Wer mehr Menschen ins Land holt, braucht mehr Wohnungen – so lautet die volkswirtschaftliche Zauberformel, mit der Wirtschaftsverbände und Bundesbern den Bauboom als Segen verkaufen. Doch hinter der glänzenden Fassade des Neubaubooms läuft ein stilles Geschäft, das Tausende von Handwerkern jedes Jahr um ihren verdienten Lohn bringt: die organisierte Konkursreiterei.

Die Propagandaformel und ihre blinden Flecken

Es ist eine Geschichte, die sich gut erzählt: Die Schweiz wächst. Jedes Jahr kommen Zigtausende Menschen ins Land – Fachkräfte, Familiennachzügler, Schutzsuchende. Sie brauchen Dächer über dem Kopf, Küchen, Bäder, Treppenhäuser. Die Bauwirtschaft brummt, die Kräne drehen sich, die Wirtschaft wächst. Die Botschaft ist simpel: Zuwanderung gleich Bauboom gleich Wohlstand. Ende der Diskussion.

Seit 2010 kommen laut Bundesamt für Statistik jedes Jahr rund 50’000 neue Wohnungen auf den Schweizer Markt – rund 1000 Wohnungen pro Woche. Gleichzeitig hinkt das Angebot der Nachfrage strukturell hinterher: Im Jahr 2022 standen 52’000 zusätzlichen Haushalten nur 41’000 neue Wohnungen gegenüber. Die Leerstandsquote sank auf 1,08 Prozent – weit unter jenem Wert, den Ökonomen für ein funktionierendes Mietmarktgleichgewicht als notwendig erachten. Für die Politik ist das der Beweis: Es muss gebaut werden. Viel. Schnell.

Was diese Erzählung ausblendet, ist die Frage, wer beim Bauboom eigentlich bezahlt. Nicht wer die Wohnungen kauft oder mietet – sondern wer die Wände verputzt, die Rohre verlegt, die Fenster einbaut. Denn dieser Teil der Geschichte endet für viele Betroffene nicht mit Wohlstand, sondern mit dem Gang zum Betreibungsamt.

Der Markt der Firmenleichen

In der Schweiz hat sich – parallel zur Baukonjunktur – ein florierender Parallelmarkt etabliert, dessen Geschäftsmodell auf dem Konkursrecht basiert. Fachleute nennen es Konkursreiterei: überschuldete oder absichtlich ruinierte Gesellschaften werden von Dritten übernommen, solange sie noch über Kreditwürdigkeit und Handlungsfähigkeit verfügen, um danach im Namen dieser Hüllenfirmen Schulden zu machen – bei Lieferanten, Handwerkern, Sozialversicherungen – und kurz darauf Konkurs anzumelden. Die Gläubiger bleiben auf leeren Händen sitzen.

Rechtlich ist dieser Vorgang als Misswirtschaft nach Art. 165 StGB strafbar. Praktisch geschieht er mit nahezu strafloser Regelmässigkeit. Der Grund: Die Geschädigten haben kaum Anreize, aktiv Strafanzeige zu erstatten. Allein die Einleitung eines Konkursverfahrens kostet 5000 Franken – und bei den Tätern ist in aller Regel ohnehin nichts zu holen.

Die Dimension ist erschreckend. Die Kantonspolizei Zürich schätzte bereits 2016, dass der durch Konkursreiterei verursachte Schaden allein im Kanton Zürich jährlich deutlich über 200 Millionen Franken beträgt – der gesamtschweizerische Schaden, so Chefermittler Daniel Nussbaumer, dürfte ein Vielfaches davon erreichen. Jüngere Schätzungen des Gläubigerverbands Creditreform beziffern den jährlichen Gesamtschaden durch unbezahlte Rechnungen und Zahlungsausfälle infolge von Firmenpleiten auf rund elf Milliarden Franken pro Jahr.

«Vor einigen Jahren zählten wir allein an einem Standort innert Monaten unbezahlte Rechnungen über eine Viertelmillion Franken, weil Firmen Waren auf Kredit kauften und kurz darauf Konkurs gingen.»

– Martin Hengartner, Finanzchef Ferroflex AG

Die Baubranche als bevorzugtes Jagdrevier

Kein Wirtschaftssektor ist von Firmenkollaps und organisiertem Betrug so stark betroffen wie das Baugewerbe. Laut Creditreform entfielen im Rekordjahr 2024 – in dem in der Schweiz insgesamt 11’500 Unternehmen insolvent gingen, so viele wie nie zuvor – satte 22 Prozent aller Konkurse auf die Baubranche. Besonders häufig betroffen: Baustellenarbeiten und das Ausbaugewerbe, also Elektriker, Sanitärinstallateure, Maler, Gipser.

Das ist kein Zufall. Die Bau- und Ausbaubranche ist strukturell fragil: Sie funktioniert über mehrstufige Subunternehmerketten, in denen Generalunternehmen (GU) die Bauherrschaft gegen aussen vertreten, die eigentlichen Arbeiten aber an ein Geflecht von Subunternehmern delegieren. Diese Subunternehmer – oft kleine Betriebe mit wenigen Mitarbeitern, häufig von Inhabern mit Migrationshintergrund geführt – erhalten ihren Lohn erst am Ende der Kette. Geht ein Glied dieser Kette in Konkurs, brechen die Zahlungsflüsse zusammen.

Schlossermeister Roger Nägelin, dessen Fall SRF Investigativ dokumentierte, steht exemplarisch für eine weit verbreitete Realität: zehn Mitarbeiter, volle Auftragsbücher, und trotzdem das Wasser bis zum Hals – weil nach abgeschlossenen Schlosserarbeiten für ein Basler Hochhaus mehr als 110’000 Franken ausstehend blieben. Nicht wegen schlechter Arbeit. Sondern weil die zahlungspflichtige Partei die Rechnung vorschob und verzögerte.

Wie das Modell funktioniert

Das Grundmuster der organisierten Konkursreiterei in der Baubranche ist einfach und effektiv. Ein kleines Subunternehmen – eine GmbH, meist frisch gegründet oder gerade erst umfirmiert – erhält Aufträge, engagiert Handwerker, bezieht Material auf Kredit. Alles sieht nach einem normalen Betrieb aus. Dann, wenn die Rechnungen fällig würden, kommt der Konkurs. Die Firma wird aufgelöst oder verschwindet im Gestrüpp von Sitzverlegungen und Umbenennungen.

Besonders raffiniert ist der Trick mit dem Sitzwechsel: Wer eine überschuldete Gesellschaft in einen anderen Kanton verlegt, erhält am neuen Ort einen formal sauberen Betreibungsregisterauszug. Die Bonität wirkt intakt, obwohl die Schulden aus dem alten Kanton fortbestehen. Mit diesem frischen Kredit-Anstrich werden neue Aufträge akquiriert, neue Handwerker engagiert, neue Lieferanten beliefert – und wieder nicht bezahlt.

Die Wirtschaftsauskunftei Crif zählte in einer Analyse über zehn Jahre hinweg 2440 Personen, die mindestens drei Firmenpleiten zu verantworten hatten. Ein einzelner Mann führte in dieser Zeit 61 Gesellschaften in den Konkurs. Die Baubranche ist, auch hier, Spitzenreiter – besonders häufig betroffen sind Baustellenarbeiten und das elektro-sanitäre Ausbaugewerbe.

«Es haben sich organisierte Strukturen gebildet, die sich über die ganze Schweiz hinwegziehen.»

– Daniel Nussbaumer, Kantonspolizei Zürich

Zuwanderung als Beschleuniger – und Deckmantel

Die Verbindung zwischen Zuwanderungsdynamik und der Struktur der Schattenwirtschaft im Bau ist keine rassistische Spekulation, sondern eine soziologische Beobachtung, die Behörden und Wirtschaftsforschende gleichermassen machen. Gemäss Kantonspolizei Zürich stammen die Täterprofile bei der Konkursreiterei häufig aus Osteuropa. Der Bund selbst schreibt: «Oft handelt es sich bei den ursprünglichen Firmenbesitzern im Baunebengewerbe um Männer vom Balkan, die zwar gute Handwerker sind, aber von den Buchführungspflichten als Geschäftsorgane nichts verstehen» – und über Mittelsmänner an Kriminelle geraten, die ihnen eine «unkomplizierte Lösung» für ihre überschuldete Firma anbieten.

Das heisst nicht, dass Migranten das Problem sind. Es heisst, dass das Schweizer Konkurs- und Gesellschaftsrecht so konstruiert ist, dass es leicht missbraucht werden kann – und dass die strukturellen Schwächen dieser Rechtsordnung besonders dort sichtbar werden, wo Arbeitsmigration auf suboptimale Rechtskenntnisse und kriminelle Netzwerke trifft. Die Zuwanderung schafft das Problem nicht. Aber sie vergrössert das Jagdrevier für jene, die es bereits ausbeuten.

Gleichzeitig dient der Bauboom als politischer Freifahrtschein: Solange gebaut wird, gilt die Bilanz als positiv. Dass der Bau selbst auf einem System ruht, das kleine Handwerksbetriebe systematisch ausblutet, interessiert die Erzählung der volkswirtschaftlichen Nettobilanz wenig. Die Generalunternehmen kassieren die Margen, die Kleinen tragen das Risiko.

Das strukturelle Versagen: Generalunternehmen und Rechtslücken

Ein weiteres Strukturproblem liegt nicht bei kriminellen Akteuren, sondern bei ganz legal operierenden Generalunternehmen. Handwerksbetriebe berichten gegenüber SRF Investigativ von einer systematischen Praxis: vorgeschobene Mängel als Vorwand für Zahlungsverzögerungen, jahrelange Rechtsstreitigkeiten, die kleine Betriebe in die Knie zwingen – und am Ende doch zu Vergleichen nötigen, die weit unter dem vereinbarten Werklohn liegen. Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA hat das Problem erkannt und fordert ein neues «Allianzmodell», bei dem Risiken auf dem Bau gleichmässig zwischen Partnern verteilt werden. Bis dieses Modell breite Anwendung findet, werden viele Betriebe ihren nächsten Grossauftrag schlicht ablehnen.

Das Bauhandwerkerpfandrecht (Art. 837 ff. ZGB) bietet theoretisch Schutz: Wer seinen Werklohn nicht erhält, kann ein Grundpfandrecht auf dem Baugrundstück eintragen lassen. In der Praxis ist dieses Instrument für kleine Betriebe schwerfällig und teuer. Die Frist beträgt vier Monate nach Abschluss der Arbeiten – und wer sie verpasst oder sich den Anwalt nicht leisten kann, verliert auch diesen Hebel.

Reformversuche ohne Biss

Die Politik ist nicht untätig geblieben – aber die Ergebnisse sind bescheiden. Der Zürcher Regierungsrat erklärte die Verfolgung der Konkursreiterei zum Ermittlungsschwerpunkt. Vier Personen aus dem Kreis der Vermittler und Firmenbestatter sassen zeitweise in Untersuchungshaft. Staatsanwalt Peter Pellegrini kündigte eine dreistellige Zahl neuer Verfahren an. Substanzielle gesetzliche Reformen – etwa eine erleichterte Durchgriffshaftung, verbindliche Kautionspflichten oder ein nationales Frühwarnsystem für Serienkriminelle im Handelsregister – blieben bisher aus.

Dabei wäre ein erster Schritt einfach: Das Handelsregisterwesen kennt zwar alle Sitzverlegungen und Umfirmierungen – aber keine interkantonale Schnittstelle, die Gläubiger und Lieferanten in Echtzeit über die Konkurshistorie einer Gesellschaft informiert. Wer heute einem frisch umgezogenen Subunternehmer einen Auftrag erteilt, hat kaum eine Chance zu wissen, dass er es mit einem Serientäter zu tun hat.

Fazit: Ein Boomland frisst seine Handwerker

Die Schweiz baut. Das ist unbestreitbar. Und die Nachfrage, angetrieben durch Zuwanderung und schrumpfende Leerwohnungsbestände, ist real. Doch die politische Propaganda, die den Bauboom als ungebrochenes Wohlstandswunder vermarktet, blendet aus, was sich an der Basis des Baugewerbes täglich abspielt: Handwerker, die nach getaner Arbeit auf leere Konten stossen. Lieferanten, die Material auf Kredit liefern und keine Quittung erhalten. Kleine GmbHs, die als Werkzeug für den nächsten organisierten Betrug missbraucht werden.

Hinter der Kulisse des Wirtschaftswunders läuft ein Geschäft, das auf dem Rücken der Fleissigen gemacht wird – und das ein Rechtssystem ermöglicht, das Gläubigerschutz predigt und Konkursreiterei duldet. Solange der politische Diskurs über Zuwanderung und Bauboom bei der Makrobilanz stehen bleibt und die Mikrorealität des Handwerks ausblendet, wird sich daran wenig ändern.

Das Wirtschaftswunder hat seine Kehrseite – und die trägt ein Klempner aus dem Emmental auf den Schultern.

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Quellen: Creditreform Jahresbericht 2024/25; SRF Investigativ, «Streit auf dem Bau» (Feb. 2024); SRF News, «Konkurse und Zahlungsausfälle» (Jan. 2025); Kantonspolizei Zürich, Wirtschaftskriminalität; Crif-Analyse Serienkunkurse 2025; Wikipedia «Konkursreiterei»; Baublatt, Firmenkonkurse Höchststand (Jan. 2025); NZZ, Wohnungsbautätigkeit (Okt. 2024); Der Bund, «Konkursreiterei nimmt stark zu» (Apr. 2022); Bundesamt für Statistik, Bau- und Wohnungswesen.