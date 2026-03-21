Es gibt Momente im Leben, die man nicht plant, aber die einen für immer verändern. Letzte Woche hatte ich einen solchen Moment – ausgelöst, ich gestehe es offen, durch ein Glas Wein zu viel.

Nun, medizinisch gesehen war der Abend suboptimal. Schwindel, leichtes Unwohlsein, das vertraute Gefühl, als hätte die Erde beschlossen, ohne Vorankündigung ihren Rotationswinkel zu korrigieren. Nicht zu empfehlen. Der Bundesrat würde es vermutlich in einem 47-seitigen Bericht mit Anhang A bis F als “gesundheitlich bedenklich” einstufen – nach dreijähriger Vernehmlassung natürlich.

Aber dann kam die Nacht.

Und mit ihr: der Traum.

Ich sah die Schweiz. Sonnendurchflutet, bergfrisch, die Alpen leuchtend weiß. Und kein einziger Beamter weit und breit. Keine Formulare in dreifacher Ausfertigung. Kein Schalter mit dem Schild “Nächster freier Termin: Oktober 2027”. Kein Sachbearbeiter Müller, der freundlich aber unerbittlich erklärt, dass das Dokument leider auf dem falschen Papierformat eingereicht wurde. A4, Herr Doktor – A4.

Und dann – der zweite Akt des Traums, noch schöner als der erste.

Dort standen sie. In langen, mustergültig geordneten Schlangen – denn Beamte stehen immer mustergültig Schlange, das ist das Einzige, was sie wirklich beherrschen – und warteten geduldig darauf, sich einspritzen zu lassen, was ihr eigener Gesundheitsminister so vollmundig verkündet hatte. Keine Diskussion. Kein Einspruch. Keine Vernehmlassung. Sie füllten brav ihr Formular aus – in dreifacher Ausfertigung, versteht sich – und streckten den Arm hin. Mit jenem stoischen Pflichtbewusstsein, das den Schweizer Staatsbediensteten so auszeichnet, wenn es darum geht, andere zur Pflicht anzuhalten.

Es war, ich betone es ausdrücklich, kein Alptraum. Es war wunderschön anzusehen. Fast rührend. Eine Art poetische Gerechtigkeit, so still und selbstverständlich, wie der erste Schnee im November.

Es war, um präzise zu sein, kein feuchter Traum. Es war etwas Erhabeneres. Etwas, wofür die deutsche Sprache noch kein Wort erfunden hat – vielleicht weil der zuständige Ausschuss für Neologismen noch tagt.

Ich erwachte mit Tränen in den Augen und einem leichten Brummschädel. Die Kombination dieser beiden Zustände ist übrigens einzigartig in der Weltliteratur.

Seitdem stehe ich vor einer ernsthaften Lebensfrage: Wie viele Gläser brauche ich, um diesen Traum zu wiederholen? Ist er reproduzierbar? Gibt es eine optimale Dosierung? Die Wissenschaft schweigt. Die Behörden würden für eine Forschungsbewilligung vermutlich fünf Jahre und ein Begleitformular in vierfacher Ausfertigung verlangen.

Also mache ich es nach alter helvetischer Tradition selbst – pragmatisch, eigenverantwortlich, und mit einem zweiten Glas auf dem Nachttisch.

Zur Sicherheit.

Für die Träume.