von Nico Stino

Jeden Herbst dieselbe Kampagne: Apotheken kleben Plakate, Hausärzte erinnern an den Piks, Gesundheitsämter appellieren an die Risikogruppen. Die Grippeimpfung gehört zum festen Ritual der kalten Jahreszeit – ein Milliardengeschäft für die Pharmaindustrie, gerechtfertigt mit dem Verweis auf Hunderttausende Tote pro Jahr. Doch wie verhält sich diese Zahl im Vergleich zu einer anderen, viel weniger prominent kommunizierten Todesursache: den Medikamenten selbst?

Die offizielle Grippe-Bilanz

Die Weltgesundheitsorganisation beziffert die weltweiten Todesfälle durch saisonale Influenza auf 290 000 bis 650 000 pro Jahr. Diese Zahl stammt nicht aus direkten Totenscheinen – Grippe steht dort selten als Todesursache. Sie basiert auf einem statistischen Modell, das die Übersterblichkeit während Grippewellen mit der erwarteten Sterblichkeit vergleicht. Ein Forschernetzwerk um die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC kam 2017 im «Lancet» sogar auf bis zu 646 000 Todesfälle – deutlich mehr, als frühere Schätzungen von 250 000 bis 500 000 vermuten liessen.

Am stärksten betroffen: Menschen über 75 Jahre sowie Regionen südlich der Sahara und in Südostasien. In der Schweiz wird die Zahl anhand der Übersterblichkeit während der Grippewellen ermittelt – im besonders schweren Winter 2015 starben hierzulande schätzungsweise über 2000 Menschen an der Grippe.

Die weniger bekannte Bilanz: Medikamente

Weit weniger im öffentlichen Bewusstsein verankert ist eine andere Zahl. Laut dem medizinischen Nachschlagewerk MSD Manual treten allein in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen jährlich rund 134 Millionen unerwünschte Arzneimittelwirkungen auf – mit der Folge von 2,6 Millionen Todesfällen. Das ist bereits mehr als das Vierfache der oberen Grippe-Schätzung, und die reichen Industrieländer sind darin noch gar nicht mitgezählt.

Für Deutschland liegen eigene Schätzungen vor: Zwischen 16 000 und 58 000 Menschen sterben dort jährlich an den Folgen von Medikamenten-Nebenwirkungen. Zum Vergleich: Auf deutschen Strassen kamen 2021 gerade einmal 2562 Menschen ums Leben. Die deutsche ADRED-Studie unter Leitung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte fand zudem, dass 6,5 Prozent aller Notaufnahme-Einlieferungen in vier grossen Kliniken im Verdacht standen, auf eine Arzneimittelwirkung zurückzugehen – bei Patienten mit bekannter Medikamenteneinnahme sogar 12 Prozent.

Zwei Zahlen, ein blinder Fleck

Wer beide Statistiken nebeneinanderlegt, stösst auf eine Asymmetrie der Aufmerksamkeit. Die Grippe-Zahl wird jeden Herbst in Erinnerungskampagnen wiederholt, mit dem klaren Handlungsappell: impfen lassen. Die Medikamenten-Zahl taucht selten in der öffentlichen Debatte auf, obwohl sie – je nach Betrachtung – in eine ähnliche oder sogar höhere Grössenordnung fällt.

Beide Kennzahlen sind Schätzungen, keine Vollerhebungen. Bei der Grippe rührt die Unschärfe daher, dass die Krankheit selten als unmittelbare Todesursache dokumentiert wird – ein Patient stirbt an einer Lungenentzündung, die durch die Grippe ausgelöst wurde. Bei Medikamenten liegt das Problem umgekehrt: Nebenwirkungen werden oft gar nicht als solche erkannt, nicht gemeldet, oder schlicht nicht mit dem eingenommenen Präparat in Verbindung gebracht. Die Dunkelziffer gilt in beiden Fällen als hoch, bei Medikamenten nach Einschätzung von Fachleuten besonders.

Die beiden Kategorien sind zudem nicht direkt vergleichbar: Grippe ist eine einzelne Infektionskrankheit, während «Medikamente» ein riesiges, heterogenes Feld abdeckt – von Schmerzmitteln über Blutverdünner bis zu Chemotherapeutika. Die Impfung selbst ist darin nur eine kleine, separat erfasste Untergruppe.

Einordnung

Die Zahlen zeigen, dass die öffentliche Risikowahrnehmung selektiv ist. Ein Gesundheitssystem, das Milliarden in die Prävention einer Krankheit mit 300 000 bis 650 000 Toten investiert, aber die vermutlich grössere Zahl an Medikamenten-bedingten Todesfällen kaum thematisiert, wirft Fragen auf – nicht über die Sinnhaftigkeit der Impfung an sich, sondern darüber, wessen Risiken laut benannt werden und wessen leise bleiben.

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