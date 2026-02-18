Ein psychologischer Erklärungsversuch

von Nico Stino, der UmDenker

Es gibt eine Art von Schmerz, der schwerer wiegt als finanzieller Verlust allein. Es ist der Schmerz, wenn man beobachtet, dass die eigenen Opfer keine Rolle spielen – während andere für vergleichbares oder schlimmeres Versagen belohnt werden.

Der Mann, der nach einer Scheidung jahrzehntelang Unterhaltszahlungen leistet, der sich kein Auto leisten kann, keinen Urlaub, der jeden Franken zweimal umdreht – dieser Mann lebt in einem System, das individuelle Verantwortung mit eiserner Konsequenz durchsetzt. Er bezahlt. Pünktlich. Monatlich. Ohne Ausweg.

Zur gleichen Zeit beobachtet er, wie Politikerinnen und Politiker während der Pandemie Milliarden ausgaben – für Konzepte, die sich als falsch erwiesen, für Strukturen, die nie funktionierten, für Entscheide, die im Nachhinein kaum zu rechtfertigen sind. Und was geschah mit diesen Verantwortlichen? Die wenigsten traten zurück. Viele wurden wiedergewählt. Manche stiegen sogar auf.

Das ist kein gefühlter Widerspruch. Das ist ein strukturelles Paradox.

Die Psychologie der moralischen Buchführung

Der amerikanische Sozialpsychologe Melvin Lerner beschrieb in den 1960er-Jahren den sogenannten Glauben an eine gerechte Welt – die tief verwurzelte menschliche Annahme, dass Menschen bekommen, was sie verdienen. Dieser Glaube ist keine naive Illusion. Er ist ein psychologisches Überlebenswerkzeug. Ohne ihn wäre verantwortungsvolles Handeln kaum motivierbar.

Das Problem entsteht, wenn die Realität diesen Glauben systematisch widerlegt.

Wenn ein Individuum die Konsequenzen seiner Entscheidungen vollständig trägt – und eine Institution dieselben nicht trägt – dann gerät das moralische Buchführungssystem des Gehirns ins Schleudern. Die Neurowissenschaft spricht von Fairness-Verletzungen, die im anterioren Insula-Kortex verarbeitet werden – derselben Region, die körperlichen Ekel registriert. Ungerechtigkeit fühlt sich buchstäblich widerlich an. Das ist keine Metapher.

Zwei Systeme, zwei Moralen

Was den Beobachter so tief frustriert, ist die Asymmetrie der Systeme. Das Zivilrecht – und insbesondere das Schweizer Scheidungsrecht – operiert nach dem Prinzip der individuellen Haftung. Wer eine Ehe eingeht, haftet für deren wirtschaftliche Folgen. Punkt. Das System kennt wenig Gnade, wenig Ermessen, wenig Kontext.

Das politische System hingegen operiert nach einer völlig anderen inneren Logik. Verantwortung ist dort kollektiv, diffus und damit praktisch inexistent. Wenn niemand genau sagen kann, wer welche Entscheidung getroffen hat und warum, dann kann auch niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Die politische Wissenschaft nennt dies das Problem der Verantwortungsdiffusion.

Hannah Arendt schrieb einst sinngemäss, dass dort, wo alle verantwortlich sind, niemand verantwortlich ist. Sie meinte das als Warnung. In der Pandemiepolitik wurde es zur gelebten Praxis.

Warum der Einzelne mehr leidet als er müsste

Der psychologische Schaden, den solche Paradoxien anrichten, ist nicht zu unterschätzen. Klinische Studien zeigen, dass das Gefühl, in einem ungerechten System gefangen zu sein, ähnliche Stressreaktionen auslöst wie chronische Ohnmacht. Der Fachbegriff lautet erlernte Hilflosigkeit – ein Konzept, das Martin Seligman ursprünglich an Tierversuchen entwickelte und das sich erschreckend gut auf Menschen überträgt, die das Gefühl haben, dass ihr Verhalten keine Rolle spielt.

Der Mann mit den Scheidungsschulden handelt korrekt. Er zahlt. Er verzichtet. Er funktioniert. Und trotzdem ändert sich seine Situation kaum. Der Politiker handelt – aus seiner Sicht – vielleicht ebenfalls korrekt. Er entscheidet. Er kommuniziert. Er verwaltet. Und seine Situation verbessert sich.

Was das Gehirn daraus schliesst, ist verheerend: Konsequentes, regelkonformes Verhalten zahlt sich nicht aus. Macht schützt vor Konsequenzen.

Das eigentliche gesellschaftliche Problem

Man könnte versucht sein, dieses Paradox als Einzelfall abzutun – als persönliche Frustration eines Betroffenen. Das wäre ein Fehler.

Gesellschaften, in denen individuelle Verantwortung streng durchgesetzt wird, während kollektive Verantwortung systematisch vermieden wird, produzieren langfristig eine spezifische Form von Zynismus. Es ist kein politischer Zynismus im akademischen Sinne. Es ist etwas Tieferes: ein Vertrauensverlust in die Grundidee, dass Regeln für alle gelten.

Und dieser Vertrauensverlust ist, wie die Politikwissenschaft seit Jahrzehnten zeigt, der fruchtbarste Boden für Polarisierung, Populismus und institutionellen Zerfall.

Die Schweiz gilt weltweit als Musterbeispiel für funktionierende Institutionen. Das Milizsystem, die direkte Demokratie, das Subsidiaritätsprinzip – all das soll genau jene Verantwortungsdiffusion verhindern, die anderswo grassiert. Doch auch hier zeigen sich Risse.

Was bleibt

Der Mann mit den Scheidungsschulden trägt sein Kreuz. Das System lässt ihm keine Wahl. Das ist, in einem Rechtsstaat, an sich keine Schande – Verträge müssen eingehalten werden, Urteile vollstreckt.

Aber eine Gesellschaft, die von ihren Bürgerinnen und Bürgern Konsequenz und Verantwortung einfordert, muss dasselbe auch von ihren Institutionen verlangen. Nicht als moralischer Luxus. Sondern als Grundbedingung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Das Paradox, das der Betroffene so schmerzhaft beschreibt, ist kein psychologisches Missverständnis. Es ist eine reale Asymmetrie. Und reale Asymmetrien haben – früher oder später – reale Konsequenzen.

Dieser Artikel erscheint in der Rubrik «Gesellschaft & Psychologie».