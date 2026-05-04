Wie autonome Fahrzeuge das grösste Ressourcenverschwendungs-Experiment der Menschheitsgeschichte beenden

von Nico Stino | Swissvox

Es gibt eine Zahl, die jeder Autofahrer kennen sollte, aber kaum einer kennt. Sie lautet: 95.

Neunundneunzig Prozent. Exakt so viel Zeit steht Ihr Auto durchschnittlich still. Es parkt vor dem Haus, im Parkhaus, beim Einkaufszentrum, auf dem Firmengelände. Verkehrsberater Paul Barter hat mit drei verschiedenen methodischen Ansätzen – Fahrtendaten, Umfragen zur Fahrzeit und Kilometerleistung je Fahrzeug – nachgewiesen, was Stadtplaner seit Jahrzehnten behaupten: Das durchschnittliche Auto ist 95 Prozent der Zeit geparkt. ￼ Laut der US-amerikanischen National Household Travel Survey von 2022 werden Haushaltsfahrzeuge im Schnitt gerade einmal 64,6 Minuten pro Tag bewegt – für die verbleibenden 95 Prozent steht die Maschine. ￼

Das ist kein Randphänomen. Das ist das Fundament einer Zivilisation.

Die Bilanz eines kollektiven Irrsinns

Rechnen wir nüchtern. Ein Neuwagen im mittleren Segment kostet in der Schweiz zwischen 35’000 und 60’000 Franken. Dazu kommen: Versicherung, Steuern, Parkgebühren, Unterhalt, Abschreibung. Experten beziffern die Gesamtkosten auf 800 bis 1’200 Franken pro Monat. Für ein Objekt, das an 23 von 24 Stunden nichts tut ausser zu existieren.

Städtische Studien zeigen: Im Durchschnitt beanspruchen Autofahrer 3,5-mal mehr öffentlichen Raum als Nicht-Autofahrer. Und selbst wenn ein Auto fährt, wird bis zu 95 Prozent der Antriebsenergie eingesetzt, um das Gewicht des Fahrzeugs selbst zu bewegen – nicht seine Insassen. ￼

Die physikalische Absurdität ist kaum zu überbieten: Wir bewegen mit Hochdruck eine zwei Tonnen schwere Metallhülle, damit eine Person von 70 Kilogramm vom Büro nach Hause kommt. Das Nutzlast-Verhältnis eines Lastwagens wäre dagegen ein Meisterwerk der Effizienz.

Der Parkforscher Donald Shoup fasste das Prinzip mit einem Bonmot zusammen: «Die meisten Leute in der Verkehrsplanung konzentrieren sich auf die fünf Prozent der Zeit, in der Autos fahren. Aber das durchschnittliche Auto steht 95 Prozent der Zeit. Ich glaube, man kann aus diesen 95 Prozent sehr viel lernen.» ￼

Was wir daraus lernen können: Das private Auto ist kein Verkehrsmittel. Es ist ein geparktes Statussymbol, das gelegentlich fährt.

China baut die Antwort – und sie kostet weniger als ein Kaffee pro Kilometer

Während Europa noch über Ladenetze für Elektroautos streitet und die Schweizer Kantone Tempo-30-Zonen diskutieren, rollt in chinesischen Millionenstädten die eigentliche Verkehrsrevolution.

In Wuhan, einer Metropole mit über 13 Millionen Einwohnern, betreibt Apollo Go – eine Tochtergesellschaft des chinesischen Technologiekonzerns Baidu – eine Flotte autonomer Taxis. Der Preis: weniger als 1 Yuan, umgerechnet etwa 14 US-Cent, pro Kilometer. ￼ Eine 8-Kilometer-Fahrt kostet damit weniger als 1.15 Franken. Ein vergleichbarer Taxifahrt in Zürich: 25 bis 35 Franken.

Laut einem 2025 veröffentlichten Bericht der US-Investmentfirma ARK Invest kostet eine Robotaxi-Fahrt in China im Schnitt rund 35 US-Cent pro Meile – verglichen mit 2 Dollar pro Meile bei US-Anbietern wie Waymo. ￼ Die Kostenstruktur liegt damit nicht mehr in einer anderen Liga. Sie ist eine andere Dimension.

In Wuhan hat Apollo Go mit seiner Preispolitik eine Debatte ausgelöst: Auf der chinesischen Plattform Weibo diskutierten über 75 Millionen Nutzer die möglichen Auswirkungen auf Taxifahrer und den herkömmlichen Transportsektor. Ein Apollo-Go-Sprecher erklärte, die niedrigen Preise seien Teil einer Einführungsstrategie, die durch staatliche Subventionen gestützt werde, um die Akzeptanz zu fördern. ￼

Die Zahlen hinter dem Wachstum

Das Wachstumstempo ist atemberaubend. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Apollo Go 3,1 Millionen vollständig autonome Fahrtaufträge – eine Wachstumsrate von 212 Prozent im Jahresvergleich, nach 148 Prozent im Vorquartal. Im Oktober 2025 wurden wöchentlich im Schnitt über 250’000 vollständig fahrerlose Fahrten abgewickelt. ￼

Global hat Apollo Go damit über 17 Millionen Fahrten absolviert. Das System operiert in 22 Städten weltweit, darunter Peking, Shanghai, Wuhan, Shenzhen, Hongkong sowie Dubai und Abu Dhabi. Baidu-CEO Robin Li projiziert, dass die Betriebskosten von Robotaxis in den USA bis 2030 auf rund 0,25 Dollar pro Meile sinken könnten – was seiner Einschätzung nach zu einem fünf- bis siebenmal höheren Nachfrageschub im Ride-Hailing-Markt führen würde. ￼

Pony.ai, der zweitgrösste chinesische Anbieter, ist das einzige Unternehmen, das vollständig fahrerlose kommerzielle Robotaxi-Dienste in allen vier Tier-1-Städten Chinas betreibt: Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen. ￼ Pony.ai und Xihu Group planen, über 1’000 Einheiten der siebten Robotaxi-Generation in Shenzhen einzusetzen. ￼

Die Fahrzeugkosten selbst kollabieren. Baidus sechste Robotaxi-Generation kostet in der Produktion 200’000 Yuan – rund 27’670 Dollar – was einem Rückgang von 60 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell entspricht. Baidu geht davon aus, dass durch Effizienzgewinne in der autonomen Steuerung die Servicekosten langfristig um 80 Prozent reduziert werden können. ￼

Die Internationalierung: Apollo kommt nach Europa – und in die Schweiz

Was in Wuhan begann, expandiert global. Baidu expandiert nach Hongkong, Dubai, Abu Dhabi – und plant Tests auch in der Schweiz. ￼ Im August 2025 schloss Baidu eine Vereinbarung mit Lyft, um seinen vollautonomen Fahrdienst in grossen europäischen Märkten einzuführen – mit dem Start in Deutschland und Grossbritannien geplant für 2026. ￼

Für die Schweiz, ein Land mit überdurchschnittlich hohen Taxikosten und einem stark belasteten ÖV in den Agglomerationen, dürfte die Frage nicht lauten: Wollen wir das? Die Frage lautet: Sind wir bereit, wenn es kommt?

Das neue Paradigma: Mobilität als Dienst statt als Besitz

Die eigentliche Revolution liegt nicht in der Technologie. Sie liegt im Paradigmenwechsel.

Das private Auto basiert auf einem Besitzmodell, das aus dem Industriezeitalter stammt: Ich kaufe eine Maschine, damit ich sie zu meiner Verfügung habe – unabhängig davon, ob ich sie brauche. Dieses Modell hatte im 20. Jahrhundert seine Berechtigung. Im 21. Jahrhundert, in dem Algorithmen in Millisekunden Ressourcen allozieren können, ist es ökonomisch anachronistisch.

Robotaxis – richtig skaliert – könnten den Fahrzeugbedarf in Städten um 80 bis 90 Prozent reduzieren. Nicht weil weniger Menschen fahren wollen, sondern weil ein kontinuierlich fahrendes autonomes Fahrzeug die Transportleistung von 15 bis 20 Privatfahrzeugen übernehmen kann. Der urbane Raum, der heute von Blechkarossen blockiert wird, könnte zu Grünflächen, Wohnraum oder lebenswerten Quartieren werden.

Das sind keine Utopien. Das sind die Rechenmodelle, die bereits in Wuhan, Guangzhou und Shenzhen Wirklichkeit werden.

Die unbequeme Frage für den Westen

Europa und die Schweiz debattieren. China liefert. Das ist nicht neu – aber im Bereich autonomer Mobilität ist die Lücke bereits so gross, dass sie strategisch relevant wird.

Baidu ist im Bereich Robotaxis klar führend. Die Plattform Apollo Go liefert bereits im grossen Massstab bezahlte Fahrten und expandiert ins Ausland. Die beiden börsennotierten Anbieter Pony.ai und WeRide skalieren ihre Flotten in China und im Nahen Osten – beide mit Unterstützung von Investoren wie Nvidia und Toyota. ￼

Der Westen hat Waymo. Waymo ist technologisch brillant, kommerziell jedoch auf wenige US-Städte beschränkt, und die Kosten pro Fahrt sind sechsmal höher als in China. Das ist kein Technologiegefälle. Das ist ein Systemgefälle: andere Regulierung, andere Subventionspolitik, andere Skaleneffekte.

Die eigentliche Herausforderung für europäische Städteplanung und Verkehrspolitik ist deshalb nicht die Frage, wie man autonome Fahrzeuge reguliert. Sie ist die Frage, welches Mobilitätssystem man in zehn Jahren haben möchte – und ob man bereit ist, die Grundannahmen des 20. Jahrhunderts loszulassen.

Ein Auto, das 95 Prozent der Zeit steht, ist kein Verkehrsmittel. Es ist ein Monument der Ineffizienz.

China baut gerade die Alternative. Und sie kostet 14 Rappen pro Kilometer.

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