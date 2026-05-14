Jean-François Lyotard stellte 1979 Fragen, die heute akuter sind denn je. Ein Blick auf ein philosophisches Schlüsselwerk, das seiner Zeit weit voraus war.

Kein Irrrationalist, sondern ein Seher

Wer den Namen Lyotard heute noch kennt, verbindet ihn oft reflexartig mit einem angeblichen Angriff auf Vernunft und Wissenschaft. Die Frankfurter Schule tat ihr Bestes, um diesen Eindruck zu verfestigen. Es soll sogar Versuche gegeben haben, Übersetzungen seiner Werke bei renommierten deutschen Verlagen zu verhindern. Das postmoderne Wissen erschien schliesslich in einem österreichischen Verlag – eine kleine, bezeichnende Episode über Diskursmacht.

Doch wer den schmalen Band tatsächlich liest, begegnet keinem Irrationalisten. Er begegnet einem nüchternen Analytiker, der frühzeitig Entwicklungen beschrieb, die uns heute wie Selbstverständlichkeiten erscheinen – und trotzdem kaum bewältigt sind.

Der Zerfall der grossen Erzählungen

Lyotards Ausgangsbefund ist klar: Die grossen Meta-Erzählungen, die westliche Gesellschaften über Jahrhunderte zusammenhielten – das Christentum, der Marxismus, der Fortschrittsglaube der Aufklärung – haben ihre Selbstverständlichkeit verloren. Sie haben sich, so sein Bild, zerstreut in Wolken. Was bleibt, sind lokale Muster, partikuläre Wahrheitsansprüche, unvereinbare Sprachspiele.

Damit greift Lyotard auf Ludwig Wittgenstein zurück: Unterschiedliche Lebensformen bringen unterschiedliche Sprachspiele hervor, die nicht notwendigerweise kommensurabel sind – also nicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. Die Pluralität ist kein Fehler im System. Sie ist das System.

Was Lyotard dabei keineswegs behauptet, ist, dass deshalb alles gleichgültig sei. Das ist der Vorwurf des Relativismus, den er selbst antizipierte und zurückwies. Seine eigentliche Aussage ist schärfer: Die Legitimationsfrage – wer bestimmt, was als Wissen gilt, was wahr ist, was zählt – lässt sich nicht mehr von einer einzigen Perspektive aus beantworten. Nicht von einer Kirche, nicht von einer Partei, nicht von einer Universität. Und auch nicht von einem Algorithmus.

Wissen als Ware

Lyotard erkannte 1979 – als das Internet noch eine Handvoll Forschungscomputer verband – was heute als ausgemacht gilt: Wissen wird zur Ware. Nicht mehr die Frage «Ist es wahr?» steht im Zentrum, sondern: «Ist es verwertbar? Ist es effizient? Hat es Impact?»

Er nennt das das Performativitätskriterium. Universitäten sind längst Unternehmen geworden, bei denen Rankings Karrieren bestimmen und Drittmittel als Gradmesser für Erkenntnis gelten. Wissenschaftliche Sprachspiele, so seine Diagnose, werden zunehmend zu Spielen der Reichen – zu teuer und zu komplex, als dass sie sich ohne Kapital und ohne Macht betreiben liessen.

Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die klassische Bildungsidee: Wissen nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Voraussetzung für ein gelingendes, mündiges Leben. Lyotard sah diesen Abschied klar und ohne Nostalgie. Er beschrieb ihn als Verlust – und als Gefahr.

Der Widerstreit: Das philosophische Hauptwerk

Vier Jahre nach dem postmodernen Wissen erschien 1983 Lyotards eigentliches philosophisches Hauptwerk: Le Différend – auf Deutsch: Der Widerstreit. Bereits der erste Satz legt das zentrale Problem offen: Im Unterschied zu einem Rechtsstreit, der nach kodifizierten Regeln entschieden werden kann, bezeichnet der Widerstreit einen Konflikt, für den es keine auf beide Seiten anwendbare Urteilsregel gibt.

Das Paradebeispiel ist der Holocaust. Lyotards Frage lautet: Wie können die Opfer von Auschwitz zu ihrem Recht kommen, wenn sie es in der Sprache der Täter formulieren müssen? Die Sprache der Institutionen – der Gerichte, der Kirchen, der Behörden – lässt bestimmte Stimmen nicht zu. Nicht weil diese Stimmen fehlen, sondern weil die Grammatik des Diskurses sie ausschliesst, bevor sie überhaupt beginnen können, ihre Geschichte zu erzählen.

Lyotard zeigt das anhand eines weiteren, schmerzhaften Beispiels: der Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs. Jahrzehntelang konnten die Opfer nicht gehört werden – nicht weil sie schwiegen, sondern weil die Sprache der Macht keinen Raum für das vorsah, was sie sagten.

Herrschaft beginnt damit nicht erst beim Handeln. Sie beginnt bei der Grammatik.

Deskription und Präskription: Was ist und was sein soll

Eine der zentralen Spannungen, die Lyotard aufzeigt, ist die zwischen Deskription und Präskription – zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Beide lassen sich nicht einfach ineinander überführen. Aus der Beschreibung einer Wirklichkeit folgt keine Handlungsanweisung. Wer das trotzdem tut, läuft Gefahr, Wissen zum Instrument der Herrschaft zu machen: Man fabriziert eine Beschreibung der Welt und schliesst daraus, dass alle sich gefälligst dieser Beschreibung entsprechend verhalten sollen.

Das ist nicht Aufklärung. Das ist ihre Perversion.

Eine Diagnose für unsere Zeit

Lyotards abschliessende Diagnose trifft sich, überraschenderweise, in manchen Punkten mit Niklas Luhmann: Steigende Komplexität und das gesteigerte Bewusstsein dafür schaffen neue, qualitativ andere Probleme. Die Vernunft der Aufklärung war universal gedacht – unabhängig im Geist jedes Menschen. Die postmoderne Realität zeigt: Es gibt keine Verifikation, keine Wahrheit ohne Geld. Wer die teuren Verfahren der Beweisführung nicht bezahlen kann, wird vom Diskurs ausgeschlossen.

Was bleibt, ist eine Wachheit. Lyotard bot keine neue grosse Erzählung an – bewusst nicht. Weil wir selbst die Antworten finden müssen, statt sie uns vorschreiben zu lassen. Das ist, in aller Bescheidenheit, die eigentliche Fortsetzung der Aufklärung.

Schlussbetrachtung

Lyotard war kein Feind der Vernunft. Er war ihr unbequemer Freund. Einer, der darauf bestand, dass Vernunft nicht Vereinheitlichung bedeutet, sondern die Fähigkeit, mit dem Inkommensurablen zu leben – mit dem, was sich nicht auf einen Nenner bringen lässt, und trotzdem Gerechtigkeit zu fordern.

In einer Zeit, in der Algorithmen entscheiden, was sichtbar ist, Plattformkonzerne Diskurse steuern und Wissenschaft zunehmend von Drittmitteln und Verwertbarkeitslogiken abhängt, ist das keine abstrakte Philosophie. Es ist eine Beschreibung der Gegenwart – verfasst vor fast fünfzig Jahren.​​​​​​​​​​​​​​​​