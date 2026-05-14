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Diskussion über diese Post

Avatar von User
Avatar von japorto100
japorto100
7h

So wie ich es verstehe: Man passt die Realität ans Ideal an anstatt das Ideal an die Realität und versucht somit nicht im Rahmen der objektiven Realität Änderungen vorzunehmen. -> weswegen meiner Meinung nach alle Ideologien zwangsweise zu massiven Problemen führen.

Wie so oft wiedermal etwas gelernt. Guter Post. Empfehle Ihnen das Buch : The Psychology of Totalitarianism

PS: Hab noch keine Zeit gefunden für das Paper für den Bundesbaufond, wird aber kommen :)

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Avatar von Chris' Facts in a Nutshell
Chris' Facts in a Nutshell
1h

Sehr guter Text!

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