Die Schweiz gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Dennoch besitzt die Mehrheit ihrer Bevölkerung kein eigenes Dach über dem Kopf. Während Länder wie Singapur Eigentumsquoten von über 90 Prozent aufweisen, verharrt die Schweiz am europäischen Schlusslicht. Ein Phänomen, das sich nicht allein durch hohe Preise erklären lässt – sondern durch ein System, das Eigentum strukturell verhindert und selbst jenen, die es formal besitzen, oft nur auf Pump gewährt.

Schlusslicht Europa – aber was heisst «Eigentum» überhaupt?

Die Schweiz gilt als das Land mit der tiefsten Wohneigentumsquote in Europa. Je nach Erhebungsmethode und Zeitpunkt schwanken die Zahlen zwischen 36 und 42 Prozent – das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) operiert mit der konservativeren Definition und zählt nur jene Haushalte, die ihr Objekt tatsächlich als Gebäude- oder Stockwerkeigentümer bewohnen. Rund 36 Prozent aller dauerhaft bewohnten Wohnungen werden von ihren Eigentümern selbst bewohnt – der geringste Anteil unter allen europäischen Ländern.

Doch diese Zahl täuscht in zweifacher Hinsicht. Erstens ist sie zu tief gegriffen, wenn man neuere Erhebungen beizieht: Die Wohneigentumsquote stieg bis 2021 auf über 42 Prozent, bevor sie seither wieder leicht zurückgeht. Zweitens – und das ist der entscheidendere Punkt – sagt die Quote nichts darüber aus, wem das Eigenheim tatsächlich gehört.

Eigentümer auf dem Papier, Schuldner in der Realität

Die Schweizer Eigenheimfinanzierung folgt einem Modell, das in dieser Form international kaum existiert: Mindestens 20 Prozent Eigenkapital müssen beim Kauf eingebracht werden, der Rest – bis zu 80 Prozent des Kaufpreises – wird als Hypothek aufgenommen. Die Hypothek muss, solange sie zwei Drittel des Immobilienwertes nicht übersteigt, nicht amortisiert werden. Es gibt sogar steuerliche Anreize, die Schulden nicht abzubauen.

Das Resultat ist ein strukturelles Paradox: Der typische Schweizer «Eigentümer» ist lebenslang Schuldner seiner Bank. Das Objekt gehört ihm formal, doch das Pfandrecht der Bank bleibt dauerhaft bestehen. Wer in Zürich heute eine Eigentumswohnung für 1,5 Millionen Franken kauft, bringt 300’000 Franken Eigenkapital mit – und übergibt der Bank eine Schuld von 1,2 Millionen Franken, die er möglicherweise nie vollständig tilgt.

Hinzu kommt das Tragbarkeitsregime der Banken. Bei der Hypothekenvergabe legen Banken einen kalkulatorischen Zinssatz von 5 Prozent zu Grunde. Dazu kommen 1 Prozent des Immobilienwertes für Unterhalt und Nebenkosten. Die Summe aus beidem darf nicht mehr als ein Drittel des Bruttojahreseinkommens betragen. Wer heute zu real 1,5 Prozent finanziert, muss trotzdem beweisen, dass er das Objekt bei 5 Prozent Zins stemmen könnte. Banken rechnen weiterhin mit kalkulatorischen Zinssätzen von 4,5 bis 5 Prozent, was die Tragbarkeit für viele Kaufinteressierte zur zentralen Herausforderung macht.

Das Ergebnis: Im Kanton Zürich können sich keine 10 Prozent der 30- bis 40-Jährigen mehr ein Eigenheim leisten. Strenge, künstliche Eigenkapital- und Tragbarkeitsvorgaben der Banken zementieren diese Hürde zusätzlich. Wer kein Erbe erwartet, keinen Zugriff auf Pensionskassengelder hat und nicht in einer gut bezahlten Stelle sitzt, bleibt strukturell ausgeschlossen – unabhängig davon, wie diszipliniert er spart.

Die Schweiz hat also nicht nur die tiefste Eigentumsquote Europas. Sie hat auch eine Eigentümerklasse, die mehrheitlich auf geborgtem Geld sitzt – und eine Mehrheit, die gar nicht erst an den Tisch gelassen wird.

Preise ohne Deckel

Die Preisentwicklung der letzten Jahre hat die Situation für Kaufinteressierte weiter verschärft. Allein zwischen 2017 und 2024 betrug der Preisanstieg im schweizerischen Durchschnitt über 30 Prozent. Nach der Corona-Pandemie gab es einen «unglaublichen Preisschub», bei dem gefragte Lagen noch einmal deutlich teurer wurden.

Der Trend setzt sich fort: Im Vorjahresvergleich stiegen die Eigenheimpreise 2025 um 4,1 Prozent. Eigentumswohnungen dürften laut UBS 2026 um weitere 3,5 Prozent teurer werden, Einfamilienhäuser um 2,5 Prozent. Eine Korrektur nach unten ist strukturell kaum möglich: Die Nachfrage nach Wohneigentum übersteigt das Angebot weiterhin klar. Und wer trotz allem kaufen will, passt seine Ansprüche nach unten an. «Die Leute sind daher bereit, ihre Anforderungen zu senken», sagt UBS-Ökonom Fabian Waltert. Der Fokus werde auf kleinere und damit günstigere Immobilien gelegt, die Suche auf Randregionen ausgeweitet.

Historische und strukturelle Ursachen

Die tiefe Eigentumsquote hat auch historische Wurzeln. Bis 1965 war es in der Schweiz nur möglich, Einfamilienhäuser oder ganze Mehrfamilienhäuser zu kaufen, nicht aber Eigentumswohnungen. Wer in einer Wohnung leben wollte, musste mieten. Das Stockwerkeigentum kam spät – und der Markt hatte sich bis dahin vollständig um die Miete herum organisiert.

Hinzu kommt die extreme Flächenknappheit. Zählt man nur die verfügbare Baufläche ohne alpine Regionen und Wälder, hat die Schweiz die dichteste Besiedelung in ganz Europa. In der Stadt Zürich liegt der Leerstand bei 0,1 Prozent – gerade einmal 235 Wohnungen. In diesem Umfeld ist jede substanzielle Preiskorrektur strukturell ausgeschlossen.

Der Mietmarkt als goldener Käfig

Die Kehrseite des Eigentumsdilemmas ist ein vergleichsweise gut funktionierender Mietmarkt. Die Schweiz verfügt über einen qualitativ guten und rechtlich stark regulierten Mietwohnungsmarkt. Wer hier mietet, geniesst Sicherheit und einen Ausbaustandard, der international oft dem von Eigentum entspricht. Das Mietrecht ist in der Schweiz vergleichsweise liberal, was dafür sorgt, dass Investoren gerne Mietwohnungen bauen und das Angebot besser ist als in anderen Ländern.

Das System stabilisiert sich selbst: Ein guter Mietmarkt nimmt den politischen Druck, Eigentum zu demokratisieren. Wer komfortabel mietet, organisiert keine Revolte gegen die Eigentumsordnung.

Wie viele Arbeitsstunden kostet ein Haus? Schweiz im Vergleich

Hier liegt der eigentliche Skandal – nicht im Preisschild allein, sondern im Verhältnis von Lohn zu Immobilienwert. Eine Medianfamilie mit zwei Vollzeitstellen verdient in der Schweiz laut BFS brutto rund CHF 14’000 pro Monat, netto nach Steuern, AHV und Krankenkasse realistisch CHF 9’500 bis 10’000.

Für eine durchschnittliche Eigentumswohnung (CHF 900’000) ergibt sich folgende monatliche Last: Hypothekarzins bei 1,5 Prozent auf CHF 720’000 Schuld entspricht CHF 900, die Amortisation der zweiten Hypothek CHF 1’500, Nebenkosten CHF 750 – zusammen rund CHF 3’150 pro Monat. Das sind bei einem gemeinsamen Nettostundenlohn von CHF 60 bereits 52 Arbeitsstunden pro Monat – mehr als sechs volle Arbeitstage – allein für die Wohnkosten.

Dramatischer wird es beim Einfamilienhaus im Kanton Zürich (CHF 1’500’000): Die Bank verlangt beim Tragbarkeitstest ein Bruttohaushaltseinkommen von mindestens CHF 225’000 pro Jahr – das Dreifache des Medianlohns. Rechnet man die Gesamtlast über 30 Jahre durch, ergibt sich eine kumulierte Belastung von rund CHF 2’000’000 inklusive Zinsen und Unterhalt. Bei einem gemeinsamen Nettoeinkommen von CHF 10’000 pro Monat entspricht das 200 vollen Monatslöhnen beider Partner – oder umgerechnet rund 61’000 Arbeitsstunden. Eine Schweizer Durchschnittsfamilie arbeitet damit rechnerisch ihr halbes Berufsleben dafür, einer Bank Zinsen zu zahlen – und nennt das «Wohneigentum».

Der direkte Vergleich mit Asien macht das Ausmass des Problems greifbar:

Singapur gilt als teuerster Immobilienmarkt Asiens – und trotzdem funktioniert das System für die breite Bevölkerung besser. Der Medianpreis für eine staatliche HDB-Wohnung (4 Zimmer) lag 2025 bei rund SGD 628’000, umgerechnet etwa CHF 430’000. Ein Haushaltseinkommen zwischen SGD 5’872 und SGD 11’876 pro Monat reicht aus, um eine solche Wohnung zu finanzieren. Der entscheidende Unterschied: Die staatliche HDB-Hypothek liegt bei 2,6 Prozent Zins, und die monatliche Belastung darf 30 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen. Der Staat subventioniert aktiv den Zugang – und schützt Käufer durch Einkommensobergrenzen und Wartezeiten vor reiner Spekulation. Das Ergebnis: eine Eigentumsquote von 90,8 Prozent im Jahr 2024. In Arbeitsstunden gemessen liegt die Belastung für eine Singapurer Medianfamilie bei einem Bruchteil der Schweizer Last.

Thailand zeigt das andere Gesicht Asiens: Auf dem Land ist Wohneigentum kulturell selbstverständlich und oft durch Eigenleistung oder Erbschaft erworben – ohne Bankbeteiligung. In der Stadt Bangkok jedoch ist die Lage für junge Einkommensbezieher dramatisch. Laut Numbeo liegt das Verhältnis von Immobilienpreisen zu Einkommen in Thailand bei 24 – das bedeutet, der Medianimmobilienpreis entspricht dem 24-fachen des jährlichen Haushaltsmedianlohns. Bangkoks Median-Wohnungspreis liegt bei rund USD 224’000 – das 21-Fache des jährlichen Medianeinkommens eines Haushalts. Die Median-Monatsmiete entspricht 129 Prozent des monatlichen Medianeinkommens. In Arbeitsstunden übersetzt müsste eine Thai-Medianfamilie in Bangkok rechnerisch über 20 Jahreseinkommen aufbringen – ohne jedoch über das Schweizer Sicherheitsnetz eines regulierten Mietmarkts zu verfügen. Wer dort scheitert, hat keine Fallmatte.

Japan bietet eine überraschende Nuance: Ausserhalb der Metropolen sinken Immobilienpreise in weiten Landesteilen real, da die Bevölkerung schrumpft und Millionen von Häusern leerstehen. In Tokios Stadtzentrum (23 Stadtbezirke) liegt das Preis-Einkommens-Verhältnis bei 13 bis 15 – deutlich höher als noch vor einigen Jahren. Ein Doppelverdiener-Haushalt mit Medianeinkommen kann sich eine 70-Quadratmeter-Wohnung in zentralen Lagen kaum mehr leisten, ohne auf 50-jährige Hypotheken zurückzugreifen. Wer jedoch ausserhalb der Ballungszentren sucht, findet teils für wenige Hunderttausend Yen bewohnbare Häuser – ein Phänomen, das Swiss Expats und Investoren zunehmend anzieht.

Einordnung

Ein weiteres Paradox: Die einzelnen Hausbesitzer sind in der Regel reich, Länder mit einem hohen Anteil an Wohneigentümern aber eher arm. Die höchsten Eigentumsquoten in Europa kennen Rumänien, Ungarn, Polen und Spanien. Die reichsten Länder – Schweiz, Deutschland, Österreich – verharren am unteren Ende der Skala.

Was der internationale Vergleich zeigt: Hohe Eigentumsquoten entstehen dort, wo der Staat aktiv eingreift (Singapur), wo Eigenleistung und Erbschaft die Marktpreise umgehen (Thailand, ländliches Asien), oder wo demographischer Rückgang die Preise drückt (Japan). In der Schweiz hingegen überlässt der Staat den Zugang zum Eigentum dem freien Markt – und reguliert ihn gleichzeitig durch Bankvorschriften so stark, dass der Mittelstand faktisch ausgeschlossen bleibt.

Das Eigenheim ist nicht verschwunden. Es gehört nur immer weniger Menschen – und selbst diesen oft nur halb. Eine Schweizer Familie arbeitet ihr halbes Berufsleben dafür, einer Bank Zinsen zu zahlen – und darf das dann «Wohneigentum» nennen.