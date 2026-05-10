Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Ein Bewerber erscheint zum Vorstellungsgespräch. Er hat keinen Universitätsabschluss. Kein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in der gefragten Disziplin. Sein Arbeitszeugnis stammt aus einer anderen Branche. Aber er kann das Problem lösen, das die Firma seit Monaten beschäftigt — und er beweist es, direkt am Tisch, in zwanzig Minuten.

In der Schweiz bekommt er den Job trotzdem nicht.

Nicht weil er unfähig wäre. Sondern weil das Papier fehlt.

Das Zeugnis als Götze

Die Schweiz hat in Sachen Berufsbildung weltweit einen hervorragenden Ruf. Das duale Bildungssystem, die Berufslehre, die Fachhochschulen — all das ist real und verdient Respekt. Doch irgendwo zwischen der löblichen Tradition und der Gegenwart hat sich etwas verschoben: Das Diplom ist vom Nachweis einer Kompetenz zum Ersatz für Kompetenz geworden.

Das Arbeitszeugnis, dieses typisch schweizerische Ritual in verschlüsselter Bürokratensprache, ist kein Dokument über Leistung. Es ist ein Dokument über Wohlverhalten und Linientreue. Wer nie aufgefallen ist, bekommt ein gutes Zeugnis. Wer Probleme gelöst, aber dabei eckte, bekommt eines, das subtil warnt. Und wer brillant war, aber in der falschen Firma, bekommt ein Papier, das das nicht widerspiegelt.

Das System belohnt Anpassung. Nicht Können.

Was Apple schon lange weiss

Apple hat vor Jahren aufgehört, Universitätsabschlüsse als Einstellungskriterium zu verlangen. Gleiches gilt für Google, IBM und zunehmend auch für mittlere Technologieunternehmen weltweit. Das Kalkül ist schlicht: Wer das Problem nicht lösen kann, nützt uns nichts — egal, welche Hochschule seinen Namen auf einem Zertifikat verewigt hat.

Das ist kein philanthropischer Akt. Es ist knallharte Marktlogik. In einem Umfeld, das sofortiges Feedback erzeugt — ein Produkt funktioniert oder nicht, ein Algorithmus läuft oder stürzt ab — bestraft der Markt Fehlbesetzungen unmittelbar. Das Diplom als Filter überlebt nur dort, wo dieser Druck fehlt.

Und genau dort hat die Schweiz ein strukturelles Problem.

Die Immunzone der Unfähigkeit

In der öffentlichen Verwaltung, in Bundesbetrieben, in grossen Konzernen mit behördenähnlicher Kultur gibt es eine Zone, in der das Diplom seine schützende Funktion am besten entfaltet. Der unfähige Abteilungsleiter mit dem richtigen Abschluss hält sich jahrzehntelang. Seine Inkompetenz diffundiert durch die Hierarchie wie Feuchtigkeit durch schlechtes Mauerwerk — langsam, stetig, und der Schaden zeigt sich erst, wenn es zu spät ist.

Der Marktmechanismus, der bei Apple in Echtzeit korrigiert, greift hier nicht. Es gibt kein Quartalsresultat, das den Unfähigen entlarvt. Es gibt Budgets, die trotzdem genehmigt werden, und Stellen, die trotzdem besetzt bleiben.

Das System perpetuiert sich selbst: Wer oben sitzt, hat das Papier. Wer das Papier hat, entscheidet, wer eingestellt wird. Und wer entscheidet, achtet auf das Papier.

Der Wandel kommt — erzwungen, nicht erbeten

Die gute Nachricht: Der Druck von aussen baut sich auf. Nicht durch Einsicht. Nicht durch einen nationalen Bildungsdialog. Sondern durch drei Kräfte, die das System schlicht überrollen werden.

Erstens: der Fachkräftemangel. Die Schweiz hat in Schlüsselbranchen schlicht nicht genug Menschen mit den richtigen Papieren. Wer nicht anfängt, Kompetenz statt Zertifikat zu suchen, besetzt Stellen nicht — oder besetzt sie mit den Falschen.

Zweitens: die KI. Künstliche Intelligenz macht sichtbar, was ein Titel wert ist, wenn dahinter keine echte Kompetenz steht. Ein Jurist, der nicht prompt, strukturiert und analytisch denken kann, wird von einem gut konfigurierten Sprachmodell überflügelt. Ein Controller, der nur Zahlen eingibt, die ihm das System ausspuckt, ist ersetzbar. Die KI ist damit das brutalste Feedback-Instrument, das der Schweizer Arbeitsmarkt je gesehen hat — und sie macht keine Ausnahme für Titelinhaber.

Drittens: die Generationen. Jüngere Arbeitnehmende — und Arbeitgeber — denken anders über Karrierewege. Portfolios ersetzen Lebensläufe. GitHub-Profile ersetzen Fachhochschulzeugnisse. Gründungserfahrung ersetzt das Managementseminar. Dieser kulturelle Wandel ist nicht aufzuhalten.

Was die Schweiz bremst

Das Hindernis ist nicht das Bildungssystem an sich. Es ist die kulturelle Überzeugung, dass Legitimität durch Institutionen verliehen wird — und nicht durch Leistung erworben wird.

In einem Land, das die direkte Demokratie erfunden hat, wirkt das seltsam widersprüchlich. Aber der Mythos vom Zertifikat ist tief verankert: Er gibt Arbeitgebern die Illusion der Absicherung («Wenn etwas schiefläuft, habe ich den richtigen Lebenslauf eingestellt»), und er gibt Arbeitnehmenden die Illusion des Schutzes («Mit meinem Abschluss kann mir nichts passieren»).

Beide Illusionen werden teurer, je schneller sich die Arbeitswelt verändert.

Schlussbetrachtung

Die Frage ist nicht ob der Wandel kommt. Er kommt. Die Frage ist, ob die Schweiz ihn aktiv gestaltet oder passiv erleidet.

Wer in einem kleinen Land mit hohen Löhnen und beschränktem Talentpool weiterhin Papier über Können stellt, wird feststellen, dass die Welt nicht wartet. Apple stellt ein, wer liefert. Der Schweizer Durchschnittsbetrieb stellt ein, wer das richtige Zeugnis vorlegt.

Der Unterschied in der Produktivität zwischen diesen beiden Kulturen ist kein Zufall.

Er ist die Quittung für ein System, das Anpassung belohnt und Kompetenz bestenfalls toleriert.

Swissvox — Nico Stino