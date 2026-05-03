Mpox, Covid, Millionen: Wenn Bundesbeamte in den Ferien sind und das Volk die Rechnung zahlt

Es ist eine dieser Meldungen, die man zweimal lesen muss, um sicherzugehen, dass man sich nicht verlesen hat. Der Schweizer Bund hat für den Mpox-Impfstoff Jynneos des dänischen Herstellers Bavarian Nordic 110 Euro pro Dosis bezahlt – fast doppelt so viel wie die UNO für dasselbe Produkt hinblätterte. Enthüllt wurde dies durch eine gemeinsame Recherche des Sonntagsblicks und des Recherchekollektivs WAV.

Das ist kein Betriebsunfall. Das ist System.

Ferien hatten Vorrang

Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort ist so banal wie erschütternd. Als sich Mpox-Fälle 2022 häuften und Deutschland sowie Frankreich längst mit Impfungen begonnen hatten, wartete die Schweiz noch immer auf ihre ersten Dosen. Der Grund: Die zuständigen VBS-Beamten, die die Verhandlungen mit Bavarian Nordic übernommen hatten, waren in den Ferien. Und das VBS, so stellte sich heraus, brauchte den Impfstoff doch nicht so dringend. Die ersten Dosen erreichten das BAG schliesslich erst im November – Monate nach den Nachbarländern.

Merken Sie etwas? Es handelt sich nicht um ein Versagen des Marktes, nicht um höhere Gewalt, nicht um eine unvorhersehbare Krise. Es handelt sich um schlichtes behördliches Versagen, gemixt mit einem ausgeprägten Sinn für die eigene Ferienplanung und einem vollständigen Desinteresse daran, was das die Steuerzahlenden am Ende kostet.

Der Hersteller nutzte die Notlage – und die Behörden liessen es geschehen

Bavarian Nordic seinerseits tat, was Pharmaunternehmen in einem unregulierten Käufermarkt tun: Es erhöhte mitten in den Verhandlungen die Preise. Es nutzte die Verzögerungen, die schlechte Verhandlungsposition und die Abhängigkeit des Bundes gnadenlos aus. Pikant dabei: Der Kaufvertrag hielt explizit fest, dass er dem Öffentlichkeitsprinzip untersteht. Trotzdem beauftragte das dänische Unternehmen eine Zürcher Anwaltskanzlei, um die Veröffentlichung des Preises zu verhindern. Erst im Januar dieses Jahres entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass das öffentliche Interesse an der Transparenz schwerer wiegt als die angeblichen Geschäftsgeheimnisse von Bavarian Nordic.

Drei Jahre hat es gedauert, bis die Bevölkerung erfahren durfte, zu welchem Preis ihr eigener Staat einen Impfstoff für sie eingekauft hat. Drei Jahre Geheimhaltung. Mit Zürcher Anwälten. Auf Kosten der Steuerzahlenden.

Das Covid-Déjà-vu

Wer jetzt nickt und denkt: «Das kenne ich doch irgendwoher» – der hat recht. Dieselbe Logik hat die Covid-Impfstoffbeschaffung geprägt. Auch dort zahlte die Schweiz Mondpreise, auch dort wurden Verträge unter dem Deckmantel von Geschäftsgeheimnissen der öffentlichen Kontrolle entzogen, auch dort arbeiteten Bundesbeamte mit der Sorglosigkeit von Leuten, die wissen, dass sie am Ende nicht persönlich zur Kasse gebeten werden.

Die parlamentarische Initiative 26.3128, die Swissvox bereits ausführlich begleitet hat, zielt genau auf diese strukturelle Intransparenz bei Impfstoffverträgen nach Art. 70 EpG. Die Mpox-Affäre ist der nächste Beweis, dass es sich dabei nicht um eine abstrakte Rechtsfrage handelt, sondern um sehr konkretes, sehr teures Behördenversagen mit realen Konsequenzen für die Bevölkerung.

Das eigentliche Problem: Null Accountability

Was passiert nun mit den VBS-Beamten, die während einer laufenden Notfallbeschaffung in die Ferien fuhren und damit Mehrkosten in Millionenhöhe verursachten? Nichts. Was passiert mit den BAG-Verantwortlichen, die keine funktionierenden Planungsmechanismen etabliert hatten? Nichts. Was passiert mit dem System, das es einem ausländischen Pharmaunternehmen erlaubt, während Jahren die Offenlegung eines mit Steuergeldern finanzierten Vertrags zu blockieren? Ebenfalls: nichts.

In der Privatwirtschaft würden solche Verantwortliche die Konsequenzen ihrer Entscheidungen spüren. Im Bundesbetrieb wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten, und die Beamten warten auf die nächste Feriensaison.

Die Schweiz ist reich. Das ist bekannt. Aber Reichtum ist kein Freibrief für Verschwendung. Und Wohlstand ersetzt keine Rechenschaftspflicht.

Das Volk, das diesen Staat finanziert, verdient mehr als doppelt überteuerte Impfstoffe, mehr als jahrelange Geheimhaltung und mehr als Beamte, die Notlagen mit Urlaubsplänen koordinieren. Es verdient Respekt. Den schulden Bundesrat und Verwaltung dem Souverän – nicht den Anwaltskanzleien von Bavarian Nordic.

Swissvox berichtet weiter über die parlamentarische Initiative 26.3128 zur Transparenz bei Impfstoffverträgen.