– und die Demokratie zahlt die Rechnung

Das Urteil zur E-ID-Abstimmung offenbart, was viele längst ahnen: Wenn Swisscom zahlt, schaut der Rechtsstaat weg. Ein Kommentar.

Von Nico Stino | Swissvox

Gestern fällte das Bundesgericht seinen Entscheid in Sachen E-ID-Abstimmung. Die Beschwerden gegen die Referendumsabstimmung zur digitalen Identitätskarte wurden abgewiesen. ￼ Und obwohl das Ergebnis für Kenner des Systems kaum überraschend ist, lohnt es sich, genau hinzuschauen – denn was sich hinter diesem Urteil verbirgt, ist lehrreich. Sehr lehrreich.

Der Elefant im Gerichtssaal

Die Referendumsabstimmung zur E-ID wurde mit 50,39 Prozent Ja-Stimmen angenommen ￼ – ein hauchdünnes Resultat. Kritisiert wurden dabei eine Spende der Swisscom von 30’000 Franken ans Pro-Komitee sowie nichtmonetäre Zuwendungen von Ringier und TX Group in der Gesamthöhe von 163’000 Franken. ￼

Hier beginnt das eigentliche Problem. Denn zwei der fünf Richter äusserten deutliche Kritik: Die Spende der Swisscom als bundeseigenem Betrieb ans Pro-Komitee komme indirekter Behördenpropaganda gleich und sei verfassungswidrig. ￼

Verfassungswidrig. Das ist ein starkes Wort. Und was macht die Mehrheit des Gerichts damit?

Das Kunststück der verpassten Frist

Die Mehrheit der Richter wich dieser zentralen Frage aus, indem sie auf die entsprechenden Rügen wegen verpasster Frist nicht eintrat. ￼

Ein klassisches juristisches Ablenkungsmanöver. Wenn die Substanz unangenehm ist, schaut man auf die Form. Die Frist. Die Prozessordnung. Alles korrekt, alles sauber – und die eigentliche Verfassungsfrage bleibt unbeantwortet. Die SRF-Gerichtskorrespondentin Sibilla Bondolfi bringt es auf den Punkt: Bedauerlich sei, dass eine Mehrheit der Richter der zentralen Frage ausweiche – der Spende der Swisscom. ￼

Bedauerlich. Das ist das Wort, das eine staatstreue Journalistin verwendet. Wir bei Swissvox nennen es beim Namen: Es ist strukturelle Feigheit im Dienst systemischer Interessen.

Swisscom: die heilige Kuh der Eidgenossenschaft

Wer glaubt, das sei ein Einzelfall, versteht das System nicht. Swisscom ist kein normales Unternehmen. Swisscom ist Bundesbetrieb, Lobbyakteur, Marktteilnehmer und politischer Financier zugleich – und das alles gleichzeitig, ohne dass irgendjemand in Bern die Augenbrauen hochzieht.

Genau hier ragt ein weiteres Kapitel der Swisscom-Problematik ins Bild: die Mobilfunk-Antennen. Wer sich je damit befasst hat, wie Swisscom und andere Mobilfunkanbieter Baubewilligungen für Antennenstandorte erwirken, der kennt das Muster. Widersprüche von Anwohnern versanden. Gemeinden knicken ein. Bauämter winken durch. Und wenn jemand bis vors Bundesgericht zieht – nun ja, wir wissen ja jetzt, wie das ausgeht.

Das ist kein Zufall. Das ist System.

Parteizugehörigkeit und Verbandsnähe: das ungeklärte Verflechtungsproblem

Die Schweizer Bundesrichter werden vom Parlament gewählt – nach Parteiproporz. Das ist bekannt und seit Jahrzehnten umstritten. Weniger diskutiert wird die Frage, welche Richter Mitglied in welchen Verbänden sind. Wer sitzt im ASUT, dem Verband der Schweizer Telekommunikation? Wer pflegt dort Beziehungen zu Swisscom, Salt, Sunrise? Diese Fragen stellt der Mainstream nicht. Swissvox stellt sie.

Lobbyismus in der Justiz ist kein abstraktes Problem. Es ist die alltägliche Schmierung eines Systems, das nach aussen Unabhängigkeit verspricht und nach innen Netzwerkpflege betreibt. Und wenn ein Verfassungsbruch mit dem Hinweis auf eine verpasste Prozessfrist unter den Tisch gewischt wird – dann ist das nicht juristische Präzision. Dann ist das politischer Schutz für eine heilige Kuh.

Was bleibt

Dass das Bundesgericht bislang erst einmal eine nationale Abstimmung aufgehoben hat – nach nachweislich falscher Information durch den Bundesrat im Fall der Heiratsstrafe ￼ – zeigt, wie hoch die Hürden sind. So hoch, dass sie faktisch unüberwindbar sind, sobald staatsnahe Betriebe im Spiel sind.

Die E-ID kommt also. Der Bund führt sie per 1. Dezember ein. ￼ Erkauft mit Steuergeldern, die via Swisscom ins Pro-Komitee flossen. Legitimiert von einem Gericht, das die Kernfrage elegant umging.

Die Demokratie hat heute verloren. Nicht dramatisch, nicht lautstark. Sondern auf leisen Sohlen und mit Geld – wie es in der Schweiz Tradition ist.

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