Kerzers, Crans-Montana und die Frage, ob die Schweiz aus ihren Tragödien lernt – oder nur trauert.

11. März 2026

Am Abend des 10. März 2026 brannte in Kerzers ein Postauto. Sechs Menschen starben, fünf wurden verletzt. Kaum zehn Wochen nach der Silvesternacht in Crans-Montana, die 41 Menschenleben kostete und die Schweiz in kollektive Erschütterung stürzte, steht das Land erneut vor einem Inferno. Zwei Brandkatastrophen, unterschiedlich in ihrer Natur, doch verbunden durch dasselbe bittere Unvermögen: die Unfähigkeit, Leben zu schützen, wo Schutz möglich gewesen wäre.

Kerzers: Sechs Tote im Linienbus

Gegen 18.25 Uhr rollt der Postauto-Bus auf der Route von Düdingen nach Kerzers durch das Zentrum der kleinen Freiburger Gemeinde, als er Feuer fängt. Was dann folgt, lässt sich in wenigen nüchternen Sätzen beschreiben, obwohl sich die Realität dahinter kaum in Worte fassen lässt: Das Fahrzeug steht vollständig in Flammen. Augenzeugen berichten, wie sich ein Mann mit Benzin übergossen und sich selbst angezündet hat. Die Flammen greifen auf den gesamten Bus über. Mitpassagiere versuchen zu fliehen; einige schaffen es, andere nicht.

Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt am Abend sechs Tote und fünf Verletzte, drei davon in kritischem Zustand. Einer der Schwerverletzten wird per Rega-Helikopter ins Universitätsspital Zürich geflogen. Ein Rettungssanitäter, der zu Hilfe eilt, wird ebenfalls verletzt. Die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Strafverfahren. Der mutmassliche Brandstifter: ein einzelner Mann, dessen Identität die Behörden zunächst nicht bekanntgeben. Augenzeugenberichte, die in sozialen Netzwerken kursieren, sprechen auf Albanisch von dem Moment, als der Mann Benzin über sich schüttete. Eine Geste des Selbstvernichtens, die zum Massengrab wurde.

Was bleibt, ist die Stille danach. Die Murtenstrasse in Kerzers, gesperrt, abgesichert, abgeschirmt. Sichtschutzwände um den ausgebrannten Bus. Forensiker bei der Arbeit. Und irgendwo hinter diesen Absperrungen: die Überreste von sechs Menschen, die an diesem Dienstagabend nur nach Hause fahren wollten.

Crans-Montana: Das Inferno der Silvesternacht

Um 01:26 Uhr des 1. Januar 2026 entzündet eine Sprühfontäne an einer Champagnerflasche die Schaumstoffdecke der Bar Le Constellation im Herzen des Walliser Skiorts Crans-Montana. Innerhalb von 68 Sekunden – diese Zahl ist inzwischen Teil des kollektiven Gedächtnisses – steht der gesamte Keller in Flammen. Ein Flashover, der sekundenschnelle Übergang vom Entstehungsbrand zum Vollbrand, verwandelt die Feierlocation in eine Todesfalle. Vierzig junge Menschen – die endgültige Zahl beläuft sich auf 41 – kommen ums Leben, die meisten am Fuss der Treppe, die sie hätte retten sollen. Hundertfünfzehn weitere werden verletzt, viele davon schwer.

Es war kein Unfall. Es war das Ende einer langen Kette von Versäumnissen. Die Bar Le Constellation hatte laut Gemeindedaten eine offizielle Kapazität von 300 Personen beworben. Ein Brandschutzbeauftragter hatte bereits 2018 gefordert, die Belegung auf 100 Personen pro Etage zu begrenzen – ohne Konsequenz. Zwischen 2021 und 2024, während der gesamten Amtszeit des damaligen Sicherheitsverantwortlichen Kévin Barras, fand in der Bar kein einziger Brandschutzcheck statt. Die Notausgangstür im Untergeschoss war in der Vergangenheit wiederholt verschlossen. Und Warnungen über die Gefährlichkeit der Sprühfontänen lagen bereits seit 2015 vor – ignoriert, abgelegt, vergessen.

Die juristische Aufarbeitung hat inzwischen den Bürgermeister Nicolas Féraud selbst erreicht. Seit dem 5. März 2026 steht er unter formeller Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, Brandstiftung und Pflichtverletzung. Ebenfalls im Fadenkreuz: ehemalige und aktuelle Sicherheitschefs der Gemeinde sowie die Barbesitzer Jacques und Jessica Moretti. Jacques Moretti sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Wallis fordert von beiden eine Kaution von je 200'000 Franken.

Besonders bitter: Bei der Pressekonferenz am Morgen nach der Tragödie erklärte Bürgermeister Féraud, die Gemeinde sei «die am stärksten Betroffene» – noch vor den Angehörigen der Toten. Ein Satz, der das Politikerversagen dieser Stunde exemplarisch zusammenfasst. Nicht Trauer. Nicht Rechenschaft. Zuerst Selbstschutz.

Zwei Tragödien, eine Schweiz

Man wäre versucht zu sagen, die Tragödien von Crans-Montana und Kerzers hätten nichts miteinander zu tun. Die eine: institutionelles Versagen über Jahre hinweg, nachlässige Behörden, ignorierte Warnungen, eine Bar als Todesfalle. Die andere: ein mutmasslicher Einzeltäter, ein Akt der Selbstverletzung, der zur Massenkatastrophe wird. Die eine wurde durch Profitgier und bürokratische Gleichgültigkeit ermöglicht. Die andere durch eine verzweifelte, möglicherweise psychisch kranke Person in einem öffentlichen Verkehrsmittel.

Und doch führt die Gegenüberstellung beider Ereignisse zu einer unbequemen Frage: Was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn innerhalb von zehn Wochen zweimal so viele Menschen auf so unterschiedliche, und doch so vermeidbare Weise sterben? Was sagt es über ein Land, das sich selbst als sicher, geordnet und wohlverwaltet begreift?

Die Schweiz pflegt das Bild der mustergültigen Ordnung. Pünktliche Züge, saubere Strassen, stabile Institutionen. Dieses Selbstbild wird durch Brände erschüttert – nicht weil Brände selten wären, sondern weil sie offenlegen, was hinter der ordentlichen Fassade verborgen liegt: Nachlässigkeit, institutionelle Bequemlichkeit, psychosoziale Not, die im Verborgenen wächst, bis sie explodiert.

Das Versagen des Schutzsystems

In Crans-Montana versagte der Brandschutz als System. Vier Jahre ohne Kontrolle in einem überfüllten Untergrundlokal mit brennbarer Deckenverkleidung. Fluchtwege, die zu eng waren, um überhaupt als solche zu funktionieren. Eine Treppe, die zum Kamin wurde. Eine Gemeinde, die Baugesuche im Wissen um die Zustände unbeantwortet liess. All das war kein Zufall. Es war das Produkt eines Kontrollsystems, das nicht kontrollierte.

In Kerzers versagte ein anderes System: das soziale Auffangnetz für Menschen in extremer psychischer Not. Wir wissen noch wenig über den mutmasslichen Täter. Wir wissen nicht, ob er psychiatrisch bekannt war, ob er Hilfe gesucht und nicht erhalten hatte, ob sein Weg durch die Institutionen des Sozialsystems irgendwo hätte unterbrochen werden können. Diese Fragen werden die Ermittlungen beantworten müssen. Doch schon jetzt lässt sich sagen: Ein Mensch, der sich in einem öffentlichen Bus mit Benzin übergiesst und sich anzündet, ist ein Mensch, dem etwas zugestossen ist – lange bevor die Flammen lodern.

Dass dabei sechs Unschuldige sterben, ist ein Verbrechen. Dass solche Verzweiflungstaten überhaupt möglich sind, ohne dass ein soziales System sie vorher auffängt, ist eine strukturelle Frage, die weit über den Einzelfall hinausgeht. Die Schweiz gibt jährlich Milliarden für ihre Sozialwerke aus. Und doch: Menschen fallen durch das Raster. Manchmal still. Manchmal mit Benzin.

Die Rituale der Betroffenheit

Nach Crans-Montana folgten die bekannten Rituale: Halbmast, Schweigeminuten, Gedenkgottesdienste. Bundespräsident Guy Parmelin verschob seine Neujahrsansprache. Über 250'000 digitale Kerzen wurden auf der Website des Blick entzündet. In Mailand wurden zwei der Todesopfer – sechzehnjährige Schüler aus der Lombardei – mit einem öffentlichen Garten geehrt. Das ist alles gut und richtig. Trauer ist menschlich. Mitgefühl ist notwendig.

Doch Rituale der Betroffenheit ersetzen keine strukturellen Konsequenzen. Die entscheidende Frage ist nicht, wie tief das Mitgefühl geht, sondern wie nachhaltig die Massnahmen sind. Das Wallis hat nach Crans-Montana Feuerwerk in öffentlichen Innenräumen verboten – eine naheliegende, aber verspätete Reaktion. Was bleibt offen: Werden die Brandschutzkontrollen in der ganzen Schweiz systematisch überprüft? Werden Gemeinden zur Rechenschaft gezogen, die jahrelang wegschauten? Wird der Fall Crans-Montana tatsächlich zur Zäsur, oder verschwimmt er nach dem Abschluss der Strafverfahren wieder im Nebel des kollektiven Vergessens?

Bei Kerzers ist der Schock noch frisch. Die Ermittlungen laufen. Die Toten sind noch nicht alle identifiziert. Aber der Mechanismus der Verarbeitung ist bereits in Gang: Die Polizei kommuniziert vorsichtig und professionell. Der Staatsrat des Kantons Freiburg drückt sein Beileid aus. Eine Hotline wird eingerichtet. Das Care-Team der Post bereitet sich vor. Das Land trauert – und wartet darauf, dass der Alltag zurückkehrt.

Brandschutz und Staatsversagen: Lehren aus dem Wallis

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat eine Strukturfrage aufgeworfen, die über das Wallis hinausgeht. Wenn in einer Schweizer Gemeinde vier Jahre lang keine Brandschutzkontrollen in einem öffentlich zugänglichen Lokal stattfinden, und wenn dieser Umstand erst durch 41 Tote sichtbar wird, dann ist das kein isoliertes lokales Versagen. Es ist ein Symptom.

Brandschutz ist in der Schweiz Kantonssache. Das ist föderalistisch korrekt. Es ist auch ein Rezept für Ungleichheit: Je nach Kanton, je nach Gemeinde, je nach lokalpolitischer Kultur können die Kontrollmechanismen dramatisch variieren. Was in Zürich selbstverständlich ist, mag in einem Walliser Bergdorf über Jahre hinweg ausbleiben. Die Föderalismusgläubigkeit ist ein schweizerischer Kern-wert – aber sie darf nicht zur Ausrede werden, um strukturelle Lücken im Sicherheitsnetz zu rechtfertigen.

Der Fall des Bürgermeisters Féraud zeigt zudem: Politische Verantwortung und strafrechtliche Verantwortung sind in der Schweizer Kultur traditionell scharf getrennt. Politiker treten nicht zurück, weil etwas schiefgeht. Sie warten ab, bis die Justiz spricht. Und die Justiz spricht langsam. Inzwischen leben die Überlebenden mit ihren Narben, physisch und psychisch, während die politisch Verantwortlichen ihre Pressekonferenzen abhalten und darauf hinweisen, dass Unschuldsvermutung gilt.

Das öffentliche Verkehrsmittel als Sicherheitsraum

Der Postauto-Brand von Kerzers stellt eine andere, ebenso dringende Frage: Wie sicher sind öffentliche Verkehrsmittel in der Schweiz vor Handlungen psychisch instabiler oder gewaltbereiter Personen? Die Frage klingt auf den ersten Blick bürokratisch. Sie ist es nicht. Sie ist eine der zentralen Sicherheitsfragen des Alltags.

Busse und Bahnen sind per Definition offene Systeme. Es gibt keine Einlasskontrollen, keine Gepäckkontrollen, keine Sicherheitschecks. Das ist gut so – ein Land, das seinen öffentlichen Nahverkehr in eine Festung verwandelt, hat ein anderes Problem. Aber es bedeutet auch: Wer Schaden anrichten will, findet in einem Linienbus eine erschreckend verwundbare Umgebung.

Die Frage ist nicht, wie man Busse und Bahnen mit Sicherheitspersonal aufrüstet. Die Frage ist, wie man verhindert, dass Menschen so tief in ihre Verzweiflung versinken, dass solche Handlungen überhaupt möglich werden. Prävention beginnt nicht in den Fahrzeugen. Sie beginnt in den Arztpraxen, den Sozialzentren, den psychiatrischen Anlaufstellen, den Schulen, den Quartieren. Wenn dort das Netz reisst, reisst irgendwann auch woanders etwas.

Medienmuster: Ereignis, Empörung, Vergessen

In der Berichterstattung über Crans-Montana offenbarte sich ein Muster, das sich bei Kerzers bereits wiederholt. Das Ereignis selbst wird intensiv, fast obsessiv abgedeckt. Die ersten 24 Stunden: Schlagzeilen, Liveticker, Bilder vom Brandort, Pressekonferenzen, Politikerstatements. Dann die Aufarbeitung: Wer ist schuld? Welche Mängel lagen vor? Welche Gesetze wurden verletzt? Dann, allmählich, die Stille. Das Strafverfahren läuft. Die Opfer heilen – oder heilen nicht. Die Politik berät über Massnahmen – oder berät nicht.

Die Berichte über Mélanie Van de Velde, 32, die mit über 40 Prozent Verbrennungen monatelang in einer Klinik in Nantes lag und deren Körper sich für immer verändert hat – diese Berichte kommen zu spät und zu selten. Die Berichte über die sechzehnjährigen Schüler Chiara und Achille aus Mailand, die nie nach Hause zurückkehrten – sie dringen kurz ins Bewusstsein und verschwinden wieder. Was bleibt, ist das Bild des brennenden Gebäudes, nicht das Gesicht des Menschen dahinter.

Guter Journalismus sollte genau das umkehren: nicht das Feuer in den Vordergrund stellen, sondern die Menschen. Nicht die Sensation des Unglücks, sondern die strukturellen Ursachen und ihre langfristigen Konsequenzen. Nicht den Bürgermeister, der sagt, die Gemeinde sei die Leidtragende – sondern die Überlebende, die erklärt, was es bedeutet, mit verbrannter Haut wieder in die Welt zurückzukehren.

Was jetzt zu tun ist

Es wäre vermessen, aus zwei Brandtragödien ein umfassendes Politikprogramm ableiten zu wollen. Das ist nicht die Aufgabe des Kommentars. Aber einige Dinge liegen auf der Hand.

Erstens: Die Schweiz braucht eine systematische, nationale Überprüfung der Brandschutzkontrollen in öffentlich zugänglichen Innenräumen – unabhängig von kantonalen Zuständigkeiten und lokalpolitischen Empfindlichkeiten. Was in Crans-Montana passiert ist, kann anderswo wieder passieren. Die Frage ist nicht ob, sondern wann und wo.

Zweitens: Die strafrechtliche Aufarbeitung von Crans-Montana muss konsequent und vollständig sein. Das schliesst nicht nur die Bar-Betreiber ein, sondern alle Behörden, die ihrer Kontrollpflicht nicht nachgekommen sind. Hier ist die Justiz in der Pflicht, aber auch die Öffentlichkeit, die nicht nachlassen darf im Interesse an diesem Verfahren.

Drittens: Die Tragödie von Kerzers verlangt eine ehrliche gesellschaftliche Diskussion über psychische Gesundheit, über Krisenintervention, über die Lücken im Sozialsystem. Es ist unbequem, nach dem mutmasslichen Täter zu fragen, anstatt ihn nur zu verurteilen. Aber es ist notwendig.

Das brennende Land

Nein, die Schweiz steht nicht in Flammen. Sie ist kein failed state, kein Land ohne Ordnung und Recht. Aber sie ist auch nicht das makellosse Sicherheitsparadies, als das sie sich selbst so gerne sieht. Hinter der ordentlichen Fassade gibt es Risse: Behörden, die wegschauen. Menschen, die durch das Raster fallen. Tragödien, die vorhersehbar waren und trotzdem eintrafen.

Crans-Montana und Kerzers sind keine statistischen Ausreisser. Sie sind Warnzeichen. Die Frage ist, ob die Schweiz sie als solche liest – oder ob sie nach der Phase der Trauer und Empörung wieder zur Tagesordnung übergeht, bis das nächste Feuer lopert.

Den Opfern von Kerzers ist mit Worten nicht mehr zu helfen. Den Überlebenden von Crans-Montana auch nicht mit weiteren Pressekonferenzen. Was bleibt, ist die politische und gesellschaftliche Pflicht, diese Tode nicht als blosse Nachrichten zu behandeln – sondern als Anlass zum Handeln, bevor es wieder brennt.

* * *

Hinweis: Dieser Artikel erscheint unmittelbar nach den Ereignissen vom 10. März 2026. Die Ermittlungen in Kerzers sind noch im Gang. Angaben zu Täter, Motiv und genauen Umständen beruhen auf dem Stand der Berichterstattung vom 11. März 2026 und können sich mit fortschreitenden Ermittlungen verändern.