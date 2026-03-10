KOMMENTAR · SCHWEIZER POLITIK

Wenn künstliche Intelligenz Finanzpläne, Businesspläne und Musikstücke generiert — warum dann nicht auch politische Entscheide? Ein bescheidener Vorschlag aus dem Maschinenraum der Geschichte.

Von einem aufmerksamen Beobachter des eidgenössischen Trauerspiels

Es war ein sonniger Dienstagmorgen in Bern, als das Kollegium der Landesregierung zusammentrat, um über die Zukunft der Schweiz zu beraten. Sieben Menschen in dunklen Anzügen. Sieben Laptops mit bundesrätlichen Wallpapers. Sieben Tassen Kaffee, die bis zum Ende der Sitzung kalt sein würden. Und eine Frage, die niemand laut auszusprechen wagte: Braucht es das hier eigentlich noch?

Nun, da die Frage einmal gestellt ist, darf man sie ruhig weiterdenken. ChatGPT schreibt Businesspläne. Claude erstellt Finanzmodelle. Midjourney entwirft Logos. Suno komponiert Symphonien. Und irgendein Sprachmodell — man muss es nicht genauer beim Namen nennen — hätte den Gripen-Entscheid, die Masseneinwanderungsinitiative und die Anbindung ans Stromabkommen mit der EU mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weniger chaotisch abgehandelt als die sieben Damen und Herren im Bernerhof.

Der Bundesrat als Rube-Goldberg-Maschine der Demokratie

Man muss dem Bundesrat zuguteghalten, dass er eine bewundernswerte Apparatur darstellt. Sieben Personen, die im Turnus durch sieben Departemente rotieren, die niemand vollständig versteht, geleitet von einem Bundespräsidenten, der dieses Amt jährlich wechselt und deshalb im Ausland regelmässig mit dem Bundesratssprecher verwechselt wird. Ein System, das mit soviel institutioneller Ineffizienz gesegnet ist, dass es schon fast wieder als Kunstform durchgeht.

Eine KI dagegen würde nicht departementale Kompetenzstreitigkeiten austragen. Sie würde nicht sechs Monate brauchen, um eine Botschaft zu verfassen, die dann von der zuständigen Kommission nochmals sechs Monate lang «vertieft geprüft» wird. Sie würde auch nicht nach der Amtszeit als Lobbyist bei jenen Verbänden anheuern, deren Interessen sie soeben noch hätte vertreten sollen. Kurzum: Sie wäre in erschütterndem Ausmass besser.

Das Intelligenzproblem — oder: Was in Bundesbern fehlt

Hier muss man präzise sein. Es ist nicht so, dass den Mitgliedern des Bundesrates grundsätzlich Intelligenz abgesprochen werden soll. Manche von ihnen sind zweifellos kluge Menschen — jedenfalls ausserhalb der Bundesratssitzungen. Das Problem ist struktureller Natur: Die politische Intelligenz, also die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen, widerstreitende Interessen zu gewichten und dann eine Entscheidung zu treffen, die das Gemeinwohl mehrt und nicht bloss die eigene Wiederwahl sichert, ist in jenem Gebäude chronisch unterversorgt.

Eine gut trainierte KI hingegen hätte keine Partei, der sie gefällig sein müsste. Keinen Kanton, den sie beglücken will. Keinen Lobbyisten, der ihr beim letzten Parteitag einen netten Umschlag zugesteckt hat. Sie würde einfach — und das klingt in Bundesbern wie eine esoterische Zumutung — das Richtige tun. Basierend auf Daten. Basierend auf Evidenz. Basierend auf dem, was Ökonomen, Juristen und Fachleute seit Jahren empfehlen, während der Bundesrat nickend zuhört und dann das Gegenteil beschliesst.

Der bescheidene Vorschlag: KI-Bundesrat 1.0

Man stelle sich vor: Sieben Sprachmodelle, verteilt auf sieben Departemente. Das Modell im UVEK kennt alle Klimadaten der letzten hundert Jahre und versteht die Energiestrategie 2050 vollständig — anders als sein menschlicher Amtsvorgänger, der sie selbst verfasst hat. Das Modell im EFD hat die gesamten Staatsfinanzen in Echtzeit im Blick und würde niemals ein Rahmenabkommen unterschreiben, ohne die fiskalischen Langzeitfolgen zu modellieren. Das Modell im EJPD kennt sämtliche Bundesgerichtsurteile auswendig und hätte das Asylchaos der letzten Jahre mit nüchterner Konsequenz und ohne Mediendruck gelöst.

Das schönste an diesem Modell: Es gäbe keine Bundesratssitzung mehr, in der stundenlang über Formulierungen gestritten wird, die dann ohnehin niemand liest. Die KI würde die Botschaft schreiben, das Parlament würde darüber diskutieren, und das Volk würde — wie gehabt — an der Urne das letzte Wort haben. Die Gewaltenteilung bliebe erhalten. Nur das schwächste Glied in der Kette würde ausgetauscht.

Einwände und ihre Entkräftung

Natürlich werden Einwände kommen. «Eine KI hat keine Legitimität!», wird man rufen. Dazu ist zu sagen: Der amtierende Bundesrat wird von 200 Parlamentariern gewählt, von denen ungefähr die Hälfte nicht mehr weiss, welches Departement ihr Kandidat überhaupt leiten soll. Die demokratische Legitimationskette ist, gelinde gesagt, dünn wie Reispapier.

«Aber eine KI macht Fehler!», wird es weiter heissen. Gewiss. Aber sie macht sie schneller, billiger und ohne anschliessende Medienkonferenz, an der der zuständige Departementsvorsteher erklärt, man habe «die Situation stets im Griff gehabt» und blicke «zuversichtlich in die Zukunft». Eine Zukunft, wohlgemerkt, in der das Problem weiterhin vollständig ungelöst vor sich hin schwelt.

«Die KI versteht den Schweizer Föderalismus nicht!» — Korrekt. Aber der Bundesrat versteht ihn auch nicht. Er redet bloss länger darüber.

Das eigentliche Problem

Freilich ist dieser Vorschlag, wie jeder aufmerksame Leser gemerkt haben wird, nicht ganz ernst gemeint. Die Demokratie braucht Menschen — weil Verantwortung personalisiert sein muss, weil politische Entscheide Werturteile sind und keine Optimierungsaufgaben, und weil das Volk das Recht hat, jene abzuwählen, die es falsch gemacht haben. Dieses Recht auf Abwahl eines schlecht laufenden Sprachmodells ist schwer zu implementieren, auch wenn die Idee eines «KI-Abberufungsreferendums» durchaus reizvoll wäre.

Aber der Witz dieses Gedankenexperiments liegt nicht im Ersatz, sondern im Spiegel. Wenn eine Technologie, die seit kaum drei Jahren existiert, ernsthaft und ohne Gelächter mit einer Jahrhunderte alten Institution verglichen werden kann — und dabei nicht zwingend schlechter abschneidet — dann sagt das weniger über die KI aus als über den Zustand jener Institution.

Bundesbern ist nicht dumm. Bundesbern ist bequem. Und das ist, auf Dauer, das Schlimmere.

* * *

Dieser Artikel wurde ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz geschrieben. Was ihn, angesichts des Themas, möglicherweise zur schwächeren Variante macht.