Gaza

Während die Bilder aus Gaza täglich um die Welt gehen und Millionen Menschen auf die Straße treiben, bleibt eine der größten Hürden für ein klares Verständnis der Ereignisse die anhaltende Unfähigkeit oder auch der bewusste Wille, zwischen Judentum, Israelis, der israelischen Regierung und dem Zionismus als politischer Ideologie zu unterscheiden, eine U…