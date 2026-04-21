von Nico Stino | SWISSVOX

Eine neue Studie der Universität Genf sorgt für Aufsehen: Immer mehr junge Schweizerinnen und Schweizer erkranken an Darmkrebs. Seit 1980 ist das Risiko einer Neuerkrankung bei den unter 50-Jährigen im Schnitt um rund ein halbes Prozent pro Jahr gestiegen. Die Universität Genf bezeichnet diese Entwicklung als «alarmierend» – und es ist die erste Studie überhaupt, die dieses Phänomen in der Schweiz systematisch untersucht.

Die Zahlen sprechen für sich: Die Forschenden der Universität und der Universitätsspitäler Genf analysierten fast 100’000 Fälle aus den Jahren 1980 bis 2021. Zuletzt erkrankten schweizweit rund 7 pro 100’000 unter 50-Jährigen pro Jahr an Darmkrebs. Gleichzeitig gilt: Bei den über 50-Jährigen ist das Erkrankungsrisiko dank Früherkennungsprogrammen zurückgegangen – was die Zunahme bei den Jüngeren umso deutlicher ins Gewicht fallen lässt.

Eine Krankheit des Alters – nicht mehr

Darmkrebs galt traditionell als Alterserkrankung. Dass nun zunehmend Menschen unter 50 betroffen sind, widerspricht dem klassischen Risikoprofil. Als mögliche Ursachen nennt die Studie Veränderungen in Ernährung und Bewegung. Übergewicht, Bewegungsmangel, ultraprozessierte Lebensmittel, Alkohol und Rauchen gelten seit Jahren als bekannte Risikofaktoren – der moderne westliche Lebensstil trifft auch die Schweiz.

Seit 2020: Ein Trendbruch oder Kontinuität?

Die Genfer Studie reicht bis 2021. Das wirft eine Frage auf, die in der offiziellen Berichterstattung auffallend wenig gestellt wird: Hat sich der Anstieg seit 2020 beschleunigt?

Klar ist: Die COVID-19-Pandemie hat das Gesundheitssystem in mehrfacher Hinsicht verändert. Früherkennungsuntersuchungen wurden verschoben, Arztbesuche gemieden, Lebensgewohnheiten verändert. Ein Teil eines allfälligen Anstiegs nach 2020 könnte also Nachholeffekte widerspiegeln – aufgestaute Diagnosen, die während des Lockdowns nicht gestellt wurden.

Daneben gibt es aber eine Debatte, die zwar politisch unbequem ist, wissenschaftlich jedoch nicht einfach weggewischt werden kann. Mehrere Studien haben in den letzten Jahren Zusammenhänge zwischen den COVID-19-Impfungen und erhöhten Krebsdiagnosen untersucht. Eine südkoreanische Untersuchung mit über 8 Millionen Personen zeigte, dass Darmkrebs bei Geimpften einen Anstieg von 28% aufwies, wobei Frauen anfälliger waren, und dass Booster-Impfungen das Risiko zusätzlich erhöhten.

Allerdings: Die südkoreanische Studie zeigt eine statistische Verbindung zwischen Impfung und Krebsdiagnosen – das bedeutet aber nicht, dass die Impfung die Ursache ist. Der Herausgeber des Journals fügte bereits im Herbst 2025 einen Hinweis hinzu, dass Bedenken gegenüber der Studie bestehen. Der Dortmunder Immunologe Carsten Watzl erklärt den Effekt so: Geimpfte Personen sind eher älter und haben Vorerkrankungen, was generell ein erhöhtes Krebsrisiko bedeutet. Wenn es zu häufigeren Arztbesuchen und Vorsorgeuntersuchungen kommt, werden mögliche Erkrankungen wie Krebs früher entdeckt – aber nicht durch die Impfung ausgelöst, sondern lediglich früher erkannt.

Auf der anderen Seite steht eine parlamentarische Anfrage ans Europäische Parlament vom Juni 2025, in der ein österreichischer Abgeordneter auf Berichte und Warnungen renommierter Onkologen über einen signifikanten Anstieg extrem aggressiver Krebserkrankungen («Turbokrebs») hinweist – insbesondere bei Personen, die COVID-19-mRNA-Impfstoffe erhalten haben – und die EU-Kommission fragt, ob unabhängige Studien zu diesen Hinweisen veranlasst wurden oder geplant sind.

Die EU-Kommission hat diese Frage bislang nicht beantwortet.

Was wir wissen – und was wir nicht wissen

Seriöse Wissenschaft arbeitet mit Graustufen. Folgendes steht fest: Der Anstieg von Darmkrebs bei Jüngeren in der Schweiz ist real, dauert seit Jahrzehnten an, und die bekannten Risikofaktoren – Lebensstil, Ernährung, Bewegungsmangel – erklären einen Teil davon. Was hingegen noch nicht geklärt ist: ob die Kurve seit 2020 zusätzlich steiler geworden ist, und welche Rolle – falls überhaupt eine – pandemiebedingte Faktoren wie ausgesetzte Vorsorge oder immunologische Veränderungen dabei spielen. Das sind legitime wissenschaftliche Fragen, keine Verschwörungstheorien.

Was jetzt zu tun wäre

Die Schweiz hat im internationalen Vergleich gut ausgebaute Früherkennungsprogramme – aber nur für Personen ab 50. Angesichts der vorliegenden Studie wäre es angezeigt, die Empfehlungen zu überdenken. Junge Menschen mit familiärer Vorbelastung, unklaren Darmbeschwerden oder Blut im Stuhl sollten nicht warten müssen, bis sie das offizielle Screeningalter erreicht haben. Ein Arztbesuch kann Leben retten – gerade weil Darmkrebs im Frühstadium gut behandelbar ist.

Die Alarmglocke aus Genf sollte gehört werden. Nicht nur von Ärzten und Gesundheitspolitikern – sondern von uns allen.

Quellen: Universität Genf / European Journal of Cancer (2026); Deutsches Ärzteblatt (Februar 2026); Europäisches Parlament, Anfrage E-002078/2025