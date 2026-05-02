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The Cazuzo
2hBearbeitet

Tiens ça raisonne(sic) avec mes pensées du jour... bonjour!

Après une petite incursion en ville, de Prométhée, je me disais que la Suisse ne peut plus offrir la qualité de vie à hauteur de sa réputation...

La qualité voyez vous ça se construit.

Maintenant on se laisse vivre... tout ce que ma personne demande je dois l'avoir... et? après

moi? le déluge!

Le problème avec l'immigration fluide, est d'intégrer l'élément rapporté comme l'un des nôtres...

Or jamais, ô grand dieu jamais un travailleur n'aimera le moyen qui l' exploite mais le nourri...

c'est un sous jascent...

La nature humaine empêche la généralisation... mais le faisceau converge, ce sont toujours les plus défavorisés qui quittent leurs pays...

intellectuellement( pas toujours), incapables d'adhérer aux lieus nouveaux...

le décalage vient d'un racis-chauvinisme ou de l'acceptation sans condition, qui semble être la majorité...

au point qu'un européen te regarde te parle comme le patron...

On voit ça le mieux quand le commerçant voit les plaques d'or de 1000.- francs et comme il est facile de les soutirer aux Suisses s'excusant presque...

bref, ni ceux qui trinquent ni ceux qui râlent ne vont construire la qualité de vie Suisse Made...

fini kaputt, personne ne voit, ne comprend, surtout en parle, ha Herr Schüch ? Gopf...

Il y a un problème avec l'immigration, mais pas là où on croit... quand l'hôten'a plus les couilles de s'affirmer, les invités prennent compte de l'hôtel ou de l'hôpital...

Moi l'Helvète, je dis que les Suisses sont malades, il ne leur pousse plus de couille...

Parlant des anciens, aide soignant en psychoger , je confirme le scandale absolu des conditions de nos aînés et de l épuisement des soignants...

dès la formation on te dit, ha non non, 100% vous ne tiendrez pas, 80... pour quel salaire déjà?

Le problème, très gros,

la Santé qui nous rend malade grave, diabete tension cancer alzheimer à 65-70 ans... c'est ça l énorme drame...

on nous tuent à petit feu, ça rapporte et nous coûte en impôt...

Avant on mourrait de vieillesse pas de maladie...

Quand je vois le contenu des caddies ... de famille avec enfants, j'ai envie d'hurler...

du kinder bueno au bigmac .... la disfonction métabolique est bien planifiée...

ne reste plus de jus autre que pour survivre...

analyser, réfléchir, proposer ; c'est fini le cerveau est rentré en mode survie, automatique...

et ça c'est Pavlov qui programme son chien... ou comment IA devint AI... ciao bella ciao bella Suiça...

restons positif,

c'est (encore) joli...

🌹

chtt ta gueule parles pas des architectes

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