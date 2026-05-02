Die stille Pflegekrise, die niemand laut ausspricht

Es ist eine Frage, die sich die Schweiz offiziell nicht stellt. Zu unbequem, zu politisch heikel, zu sehr ein Angriff auf das gepflegte Selbstbild einer der reichsten Nationen der Welt. Aber sie stellt sich trotzdem — leise, in den Korridoren überfüllter Pflegeheime, in den Wohnzimmern erschöpfter Angehöriger, in den schlaflosen Nächten alter Menschen, die sich fragen: Wer wird für mich da sein, wenn ich es nicht mehr alleine schaffe?

Die Antwort, die das System gerade gibt, ist ernüchternd: Niemand weiss es genau. Und das ist das eigentliche Skandalon.

43’000 fehlende Hände

Das Bundesamt für Gesundheit und einschlägige Branchenverbände sprechen von bis zu 43’000 Pflegefachkräften, die der Schweiz in den kommenden Jahren fehlen werden. Nicht als theoretisches Planspiel. Sondern als demographische Gewissheit. Die Babyboomer-Generation — jene geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er — tritt in grosser Zahl ins Rentenalter ein. Gleichzeitig verlässt eine ganze Generation erfahrener Pflegekräfte das Berufsleben. Was bleibt, ist eine Schere, die sich öffnet wie ein Abgrund.

43’000 Menschen. Das entspricht in etwa der gesamten Einwohnerzahl von Schaffhausen. Stellen Sie sich vor, eine mittelgrosse Schweizer Stadt verschwindet einfach aus dem Pflegesystem. Genau das passiert gerade — nur langsam, und deshalb fast unsichtbar.

Das Schweigen der Politik

Was wäre die logische Reaktion eines verantwortungsbewussten Staates? Eine Pflegeoffensive. Massiv erhöhte Ausbildungskapazitäten. Attraktivere Löhne. Bessere Arbeitsbedingungen. Ein nationaler Notfallplan.

Was passiert stattdessen? Kommissionen tagen. Berichte werden verfasst. Parlamentarische Vorstösse verhallen im Rauschen des Tagesgeschäfts. Die Initiative zur Pflegefinanzierung — vom Volk 2021 angenommen, wohlgemerkt — wurde so zögerlich und verwässert umgesetzt, dass man sich fragt, ob die Landesregierung überhaupt zugehört hat.

Die Pflege ist in der Schweiz politisch das, was Kehricht sozial ist: Man weiss, dass man ihn produziert. Man ist froh, wenn jemand anderes ihn entsorgt. Und man redet bei Tisch nicht darüber.

Wer pflegt heute schon?

Schauen wir genauer hin, wer in der Schweiz pflegt. Zu einem erschreckend grossen Teil sind es Frauen. Zu einem erschreckend grossen Teil sind es Menschen mit Migrationshintergrund — aus Portugal, Deutschland, Osteuropa, dem Balkan. Zu einem erschreckend grossen Teil sind es Personen, die in Teilzeit arbeiten, weil die Vollzeitstellen schlicht nicht zumutbar sind: Schichtdienste, Wochenendarbeit, emotionale Schwerstarbeit, körperliche Belastung — für Löhne, die in keinem Verhältnis stehen zu dem, was diese Menschen täglich leisten.

Der Pflegeberuf gilt in der Schweiz als systemrelevant. Systemrelevant — ein Begriff, den wir alle aus der Covid-Pandemie kennen, als man Pflegenden applaudierte. Heute klatscht niemand mehr. Heute fragt man sich bloss, warum so wenige diesen Beruf ergreifen wollen.

Die Antwort liegt auf der Hand. Und sie ist beschämend.

Die stille Privatisierung des Alters

Weil das öffentliche System nicht liefert, entsteht ein Parallelmarkt. Die Wohlhabenden kaufen sich Sicherheit: teure Privatkliniken, Luxuspflegeheime in Seenähe, 24-Stunden-Betreuung durch Pendelmigrantinnen aus der Slowakei oder Rumänien — oft in einer rechtlichen Grauzone, manchmal jenseits davon.

Die Mittelschicht? Sie zerreibt sich zwischen den Kosten. Ein Platz im Pflegeheim kostet in der Schweiz je nach Kanton zwischen 8’000 und 15’000 Franken pro Monat. Die AHV bezahlt einen Bruchteil davon. Die Ergänzungsleistungen greifen, aber sie greifen erst, wenn man das eigene Vermögen weitgehend aufgebraucht hat. Das heisst im Klartext: Wer ein Leben lang gespart hat, gibt sein Erspartes ans Pflegesystem ab. Wer nichts hat, bekommt Unterstützung. Die Mittelschicht bezahlt alles — zweimal.

Und die Ärmsten? Sie haben Pech gehabt. Buchstäblich.

Altern als Privileg

Die Schweiz rühmt sich ihrer Lebenserwartung. 84 Jahre im Durchschnitt für Frauen, 81 für Männer — Spitzenwerte weltweit. Doch Lebenserwartung und Lebensqualität im Alter sind zwei verschiedene Dinge. Was nützt ein langes Leben, wenn die letzten Jahre in einem überbelegten Zimmer verbracht werden, betreut von übermüdeten Pflegekräften, die schlicht keine Zeit haben, weil der Schlüssel — das Verhältnis von Pflegenden zu Pflegebedürftigen — längst nicht mehr stimmt?

Altern in der Schweiz wird zum Privileg. Zum Klassenproblem. Wer Geld hat, altert würdevoll. Wer keines hat, altert, wie es sich gerade so ausgeht.

Was jetzt fehlt: Ehrlichkeit

Die Schweiz braucht keine weiteren Expertenberichte. Sie braucht keine weiteren Pilotprojekte und Modellregionen. Was sie braucht, ist eine Gesellschaft, die sich traut, die Frage laut auszusprechen:

Wollen wir, dass jeder Mensch in diesem Land — unabhängig von seinem Kontostand — würdevoll altern darf?

Wenn ja, dann müssen Pflegeberufe endlich so bezahlt und respektiert werden, wie es der Bedeutung dieser Arbeit entspricht. Dann müssen Ausbildungsplätze massiv ausgebaut werden. Dann muss die Finanzierung des Pflegesystems grundlegend reformiert werden — transparent, solidarisch, verbindlich.

Und wenn nein — wenn die ehrliche Antwort lautet, dass das Alter in der Schweiz eine private Angelegenheit ist, die man gefälligst selbst zu regeln hat —, dann soll man das auch so sagen. Offen. Damit die Menschen wissen, woran sie sind. Damit sie planen können. Damit sie nicht mit 80 Jahren vor leeren Händen stehen und feststellen müssen, dass das Versprechen einer sozialen Schweiz eine Hochglanzbroschuere war — und sonst nichts.

Die grösste Krise ist nicht die, die kommt. Es ist die, über die nicht gesprochen wird.

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