Innerhalb von nur 24 Stunden ist SWISSVOX in den italienischen Rankings von Platz 28 auf Platz 18 geklettert. 🇮🇹📈

Das ist nicht nur eine Zahl – es zeigt, dass unabhängiger Journalismus, sorgfältige Recherche und eine engagierte Community etwas bewegen können.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die lesen, zuhören, abonnieren, teilen und SWISSVOX weiterempfehlen. Ohne euch wäre dieser Erfolg nicht möglich.

Jetzt geht es weiter. Schritt für Schritt. Gemeinsam.

Auf die Top 10! 🚀

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🇮🇹 Grazie di cuore!

In sole 24 ore, SWISSVOX è salito dal 28° al 18° posto nella classifica italiana. 🇮🇹📈

Non si tratta solo di un numero: è la dimostrazione che il giornalismo indipendente, la ricerca accurata e una comunità attiva possono davvero fare la differenza.

Un sentito grazie a tutti coloro che leggono, ascoltano, si iscrivono, condividono e consigliano SWISSVOX. Senza il vostro sostegno, questo risultato non sarebbe stato possibile.

E adesso si continua. Un passo alla volta. Insieme.

Obiettivo: entrare nella Top 10! 🚀

#Swissvox #Grazie #Substack #GiornalismoIndipendente #Community #Traguardo #Top18