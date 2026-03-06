Der Historiker und Friedensforscher, dessen Vorträge Millionen erreichen, ist überzeugt: „Iran ist das größte Ablenkungsmanöver des Jahres 2026. Die wahre Gefahr liegt woanders – und die Mächtigen wollen genau das verbergen.“

Alles begann, so Ganser, bereits im Herbst 2025. Damals hatte Donald Trump, frisch wiedergewählt, öffentlich erklärt, die „endlosen Kriege“ zu beenden. Doch hinter den Kulissen passierte etwas anderes. Geheime Treffen in Dubai, in Riad und in Tel Aviv. Die Akteure: Mossad-Chef David Barnea, CIA-Direktor William Burns und Vertreter des saudischen Geheimdienstes. Thema: Der „große Reset“ im Nahen Osten. Nicht der Iran als solcher war das Ziel – sondern die Ablenkung von einem viel größeren Spiel.

„Denken Sie an 1953“, sagte Ganser mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme. „Damals stürzte die CIA Mohammad Mossadegh, den demokratisch gewählten Premierminister Irans, weil er die Ölindustrie verstaatlichen wollte. Operation Ajax – ein Putsch, der bis heute als einer der schmutzigsten Eingriffe der USA gilt. Der Schah wurde installiert, die SAVAK-Folterpolizei aufgebaut. Das Muster wiederholt sich – nur größer, perfider.“

Im Jahr 2026, so Gansers These, war Iran kein echtes Kriegsziel mehr. Das Atomprogramm? Bereits seit Jahren unter Kontrolle der IAEA, trotz aller Propaganda. Die wahren Gründe für die Eskalation liegen tiefer: Die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, und seit 2024 erweitert um Iran, Saudi-Arabien und die VAE – drohten, den Petrodollar endgültig zu kippen. China und Russland hatten bereits Öl in Yuan und Rubel gehandelt. Wenn der Iran vollends in dieses System eintrat, würde der US-Dollar als Weltreservewährung kollabieren. Die Federal Reserve, Wall Street, das gesamte westliche Finanzsystem – alles stand auf dem Spiel.

„Deshalb musste ein Ablenkungsfeuerwerk her“, erklärte Ganser. „Ein begrenzter, aber spektakulärer Krieg. Bilder von brennenden Städten, toten Zivilisten, Atomwolken am Horizont. Die Öffentlichkeit sollte in Panik geraten – und dabei nicht merken, was wirklich geschah: Die leise, aber rasante Umstellung des globalen Finanzsystems auf digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), die totale Überwachung durch KI-gestützte Systeme und die Vorbereitung eines neuen Weltkriegs gegen China und Russland.“

„Während die Welt auf Iran starrt, passiert Folgendes im Hintergrund. Im März 2026 unterzeichnen die USA und die EU ein geheimes Abkommen mit BlackRock und Vanguard über die Übernahme kritischer Infrastruktur in Europa – unter dem Vorwand der ‚Energiesicherheit‘. Gleichzeitig startet China die größte Militärübung seit 1949 in der Taiwanstraße – aber niemand redet darüber, weil alle Augen auf Teheran gerichtet sind.“

„Und wer profitiert?“, fragt Ganser. „Die Rüstungsindustrie. Lockheed Martin, Raytheon, Rheinmetall – ihre Aktienkurse explodierten um 40 Prozent in den ersten 48h nach dem Angriff. Und die digitalen Konzerne? Sie bekamen grünes Licht für die flächendeckende Einführung von CBDCs – angeblich, um ‚Terrorfinanzierung‘ zu stoppen.“

Doch das ist noch nicht alles. Ganser enthüllt eine weitere Ebene: Die Rolle der Medien. CNN, BBC, ARD, ZDF – alle sendeten 24/7 Bilder aus Iran. Drohnenaufnahmen von zerstörten Anlagen, weinende Mütter, brennende Revolutionsgarden. Doch fast niemand berichtete über die simultane Eskalation in der Ostukraine, wo russische Truppen eine neue Offensive starteten – oder über die chinesischen Manöver vor Taiwan.

„Es ist klassische Kriegspropaganda“, sagt Ganser. „Erinnern Sie sich an Gladio? Die NATO-Geheimarmeen in Europa, die Anschläge verübten, um die Bevölkerung gegen den Kommunismus aufzubringen? Das Muster ist dasselbe. False-Flag-Elemente, gesteuerte Narrative, Angst als Waffe.“

Gansers Appell: „Wacht auf. Stellt Fragen. Sucht die Wahrheit. Denn wenn wir jetzt schweigen, wird das Ablenkungsmanöver 2026 zum größten Verbrechen des 21. Jahrhunderts – und wir alle sollen Komplizen sein.“

Dr.Daniele Ganser