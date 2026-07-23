Von Nico Stino

Der Umgang eines Rechtsstaates mit Whistleblowern sagt oft mehr über seine Prioritäten aus als politische Sonntagsreden. Das jüngste Urteil des Schweizer Bundesgerichts im Zusammenhang mit dem Cum Ex Komplex wirft deshalb weitreichende Fragen auf. Es geht längst nicht mehr nur um drei Angeklagte. Es geht um den grundsätzlichen Konflikt zwischen dem Schutz des Bankgeheimnisses und dem öffentlichen Interesse an der Aufdeckung schwerer Finanzdelikte.

Das Bundesgericht hat entschieden, dass das Strafverfahren gegen den Stuttgarter Rechtsanwalt Eckart Seith sowie zwei ehemalige Mitarbeitende der Bank J Safra Sarasin erneut geprüft werden muss. Damit hebt das höchste Schweizer Gericht die frühere Einstellung des Verfahrens auf und verweist den Fall an die Vorinstanz zurück.

Für die Betroffenen bedeutet dies nach Jahren juristischer Auseinandersetzungen eine erneute Unsicherheit. Für die Schweiz wirft der Entscheid erneut die Frage auf, welchen Stellenwert Hinweisgeber geniessen, wenn ihre Informationen zur Aufdeckung von milliardenschweren Steuerbetrugsmodellen beitragen.

Ein jahrelanger Rechtsstreit

Der Ursprung des Verfahrens reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück. Die drei Beschuldigten hatten interne Bankunterlagen weitergegeben, die später eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung des Cum Ex Skandals spielten. Schweizer Strafverfolgungsbehörden werteten dies als Verletzung des Bankgeheimnisses und als wirtschaftlichen Nachrichtendienst.

2019 sprach das Bezirksgericht Zürich Schuldsprüche aus. Zwei Jahre später hob das Zürcher Obergericht diese Urteile auf. Danach wurde das Verfahren schliesslich eingestellt. Ausschlaggebend waren unter anderem die aussergewöhnlich lange Verfahrensdauer sowie Zweifel an der Unbefangenheit des zuständigen Staatsanwalts.

Das Bundesgericht kommt nun zu einem anderen Ergebnis. Nach Auffassung der Richter rechtfertigen weder die Verfahrensdauer noch die festgestellte Befangenheit automatisch eine endgültige Einstellung des Strafverfahrens. Die Sache muss deshalb erneut beurteilt werden.

Juristisch ist dieser Entscheid nachvollziehbar. Politisch und gesellschaftlich entfaltet er jedoch eine weit grössere Wirkung.

Was war Cum Ex überhaupt

Der Cum Ex Skandal gilt als einer der grössten Steuerbetrugsfälle der europäischen Nachkriegsgeschichte.

Über Jahre entwickelten Banken, Fonds und Investoren komplexe Handelsstrukturen rund um den Dividendenstichtag von Aktien. Durch extrem schnelle Käufe und Verkäufe entstand für Steuerbehörden der Eindruck, dass mehrere Marktteilnehmer Anspruch auf dieselbe Rückerstattung der Kapitalertragsteuer hätten.

Tatsächlich war diese Steuer häufig nur einmal oder teilweise überhaupt nicht bezahlt worden. Dennoch wurden Erstattungen mehrfach ausgezahlt.

Nach Schätzungen verschiedener Untersuchungen entstand allein in Deutschland ein Schaden von bis zu zwölf Milliarden Euro. Auch andere europäische Staaten waren betroffen. Der gesamte finanzielle Schaden dürfte deutlich höher liegen.

Viele dieser Konstruktionen wären vermutlich nie bekannt geworden, wenn interne Dokumente nicht an Behörden und Ermittler gelangt wären.

Die Rolle von Eckart Seith

Der deutsche Anwalt Eckart Seith vertrat ursprünglich Anleger, die von der Bank J Safra Sarasin Schadenersatz verlangten. Im Verlauf dieser Verfahren erhielt er interne Unterlagen, welche nach seiner Darstellung belegten, dass bestimmte Anlageprodukte auf Cum Ex Geschäften beruhten.

Diese Dokumente gelangten später auch zu deutschen Ermittlungsbehörden und trugen dazu bei, den Skandal umfassender aufzuarbeiten.

Während Seith in Deutschland vielfach als Hinweisgeber und Aufklärer wahrgenommen wird, wurde er in der Schweiz strafrechtlich verfolgt. Genau diese unterschiedliche Bewertung macht den Fall international so bemerkenswert.

Carsten Maschmeyer und der Sheridan Fonds

Zu den bekanntesten Anlegern des Sheridan Fonds gehörte der Unternehmer Carsten Maschmeyer.

Nach eigenen Angaben investierte er gemeinsam mit Familienangehörigen und Bekannten rund 55 Millionen Euro in das von der Bank aufgelegte Anlageprodukt. Vor dem Deutschen Bundestag erklärte Maschmeyer später, er habe von den steuerlichen Konstruktionen keine Kenntnis gehabt und sei selbst getäuscht worden.

Die Bank erstattete ihm schliesslich den investierten Betrag zurück. Anschliessend machte Maschmeyer weitere Ansprüche gegen das Institut geltend.

Seine Rolle wird allerdings seit Jahren kontrovers diskutiert. Bereits lange vor dem Cum Ex Komplex stand sein früheres Unternehmen AWD wegen umstrittener Finanzberatungen in der Kritik. Verbraucherorganisationen sowie zahlreiche Gerichtsverfahren beschäftigten sich mit der Frage, ob Anleger ausreichend über Risiken informiert worden waren.

Dabei fielen die gerichtlichen Entscheidungen unterschiedlich aus. Während einige Gerichte keine ausreichenden Beweise für systematische Pflichtverletzungen sahen, sprachen andere Anlegern Schadenersatz wegen fehlerhafter Beratung zu.

Diese Vorgeschichte erklärt, weshalb Maschmeyers spätere Rolle als geschädigter Anleger von manchen Beobachtern kritisch eingeordnet wird.

Ein Dilemma für den Finanzplatz Schweiz

Die Schweiz befindet sich seit Jahren in einem grundlegenden Wandel ihres Finanzplatzes.

Internationaler Druck, strengere Transparenzregeln und der automatische Informationsaustausch haben das traditionelle Verständnis des Bankgeheimnisses bereits stark verändert. Gleichzeitig bemüht sich die Schweiz, ihren Ruf als seriöser und kooperativer Finanzplatz zu stärken.

Vor diesem Hintergrund wird der erneute Prozess gegen Personen, deren Informationen wesentlich zur Aufdeckung eines internationalen Steuerbetrugs beigetragen haben, im Ausland aufmerksam verfolgt werden.

Dabei geht es weniger um die Frage, ob Schweizer Gerichte geltendes Recht anwenden. Daran bestehen kaum Zweifel.

Entscheidend ist vielmehr, welchen Eindruck solche Verfahren auf jene hinterlassen, die künftig Missstände aufdecken könnten.

Whistleblower zwischen Pflicht und Risiko

Whistleblower bewegen sich fast immer in einem rechtlichen Spannungsfeld.

Einerseits schützen Gesetze Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten und vertrauliche Informationen. Ohne diesen Schutz wäre wirtschaftliches Handeln kaum möglich.

Andererseits sind viele der grössten Wirtschafts und Korruptionsskandale der vergangenen Jahrzehnte nur deshalb bekannt geworden, weil einzelne Menschen bereit waren, persönliche Risiken einzugehen und Missstände offenzulegen.

Die Schweiz verfügt bislang über keinen umfassenden gesetzlichen Schutz für Whistleblower im privaten Sektor. Mehrere Reformversuche scheiterten in den vergangenen Jahren im Parlament.

Gerade deshalb erhält der Cum Ex Fall eine Bedeutung, die weit über das konkrete Strafverfahren hinausgeht.

Mehr als ein einzelnes Urteil

Das Bundesgericht hat kein politisches Urteil gefällt. Es hat eine juristische Frage entschieden.

Dennoch berührt dieser Entscheid ein grundsätzliches Problem moderner Demokratien.

Wie weit darf der Schutz von Geschäftsgeheimnissen reichen, wenn dadurch schwere wirtschaftskriminelle Handlungen verborgen bleiben könnten

Und welchen Preis ist eine Gesellschaft bereit zu zahlen, wenn Menschen, die solche Missstände aufdecken, selbst jahrelang vor Gericht stehen

Die Antworten auf diese Fragen werden nicht allein in Gerichtssälen gegeben. Sie prägen das Vertrauen in den Rechtsstaat ebenso wie die Glaubwürdigkeit eines Finanzplatzes, der Transparenz und Integrität für sich beansprucht.