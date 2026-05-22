Crans-Montana, 22. Mai 2026 – Auf einer Baustelle im Walliser Ferienort Aminona kam am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Bauarbeiter ums Leben. Der portugiesische Staatsangehörige wurde von einer Metallstange getroffen und erlag noch am selben Abend seinen Verletzungen im CHUV Lausanne.

Wenige Tage, nachdem Crans-Montana zuletzt durch den Brand in der «Le Constellation» in den Schlagzeilen stand, erschüttert die Gemeinde erneut ein tragisches Unglück. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, kurz nach 14 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle im Ortsteil Aminona ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 32-jähriger portugiesischer Staatsbürger wurde während Bohrarbeiten aus noch ungeklärten Gründen von einer Metallstange getroffen.

Helikoptertransport ins CHUV – zu spät

Die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) trafen rasch am Unfallort ein und leisteten Erstversorgung. Angesichts der Schwere der Verletzungen wurde der Mann umgehend mit einem Helikopter von Air-Glaciers in ernstem Zustand ins Universitätsspital CHUV in Lausanne geflogen. Für den Bauarbeiter kam jede Hilfe zu spät: Am frühen Abend erlag er seinen Verletzungen.

Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Wie es dazu kommen konnte, dass der Arbeiter von der Metallstange getroffen wurde, ist derzeit noch offen. Fragen zum Sicherheitskonzept auf der Baustelle, zur verwendeten Ausrüstung und zur Aufsichtspflicht des Bauunternehmens werden Gegenstand der Ermittlungen sein.

Arbeitsunfälle in der Schweiz: ein anhaltend ernstes Problem

Arbeitsunfälle auf Baustellen zählen in der Schweiz zu den häufigsten Todesursachen im Berufsumfeld. Gemäss Suva-Statistiken verunfallen Bauarbeiter überproportional häufig tödlich – insbesondere bei Bohr-, Hebe- und Aushubarbeiten. Ausländische Arbeitskräfte, die auf Schweizer Baustellen tätig sind, sind dabei besonders gefährdet: Sie arbeiten oft unter Zeitdruck, kennen lokale Sicherheitsvorschriften nicht vollständig und sind häufig über Subunternehmen angestellt, was Verantwortlichkeiten verschleiert.

Der Tod des 32-jährigen Portugiesen in Aminona wirft unweigerlich Fragen auf, die über den Einzelfall hinausgehen: Wurden die Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle eingehalten? Wer trägt die Verantwortung – der Generalunternehmer, der Subunternehmer, der Bauleiter? Und was bedeutet das für die Familie des Mannes, die möglicherweise Tausende Kilometer entfernt auf eine Nachricht gewartet hat, die ihr Leben verändert?

Einordnung

Crans-Montana steht seit dem Jahreswechsel 2025/26 unter besonderer Beobachtung. Die juristische Aufarbeitung des Brandunglücks in der «Le Constellation» ist noch in vollem Gange. Nun fügt sich ein weiterer Todesfall ins Bild einer Gemeinde, in der der Tourismusboom auf fragile Sicherheitsstrukturen trifft – sei es in Gaststätten, sei es auf Baustellen. Ob die laufende Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft tatsächlich zu Konsequenzen führt oder im Sande verläuft, wird sich zeigen. Das Schweigen der Behörden gegenüber strukturellen Ursachen jedenfalls ist beredter als jede Medienmitteilung.

Quelle: Medienmitteilung Kantonspolizei Wallis, 22. Mai 2026