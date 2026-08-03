Von Nico Stino

Die Flammen von Crans-Montana haben mehr freigelegt als die Trümmer einer Bar. Sie haben einen alten, gut versteckten Kanal wieder sichtbar gemacht – einen, der von den Bergen des Wallis über den Genfersee bis nach Marseille und Ajaccio führt.

Ein Brand, der Fragen aufwirft

In der Neujahrsnacht brannte die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana nieder. 41 Menschen starben, über hundert wurden verletzt. Betrieben wurde das Lokal vom Ehepaar Jacques und Jessica Moretti, beide mit korsischen Wurzeln. Was als Brandkatastrophe begann, wurde innert Wochen zu einer Geldwäsche-Ermittlung: Die Walliser Kantonalbank und die UBS erstatteten im Januar 2026 Verdachtsmeldungen, das Bundesamt für Polizei nahm die privaten und geschäftlichen Konten des Betreiberpaars unter die Lupe. Fedpol schliesst nicht aus, dass in Crans-Montana auch Gelder krimineller Herkunft gewaschen wurden, erwähnt mögliche Verbindungen zu korsischen Clans – allerdings ohne konkrete Beweise zu nennen.

Konkreter wird es im Umfeld der Familie. Ein Ziehsohn der Morettis wurde in Marseille im Prozess gegen die korsische Mafiabande «Petit Bar» zu sechs Jahren Haft verurteilt, wegen schwerer Geldwäscherei im Rahmen einer organisierten Vereinigung. Der Mann ist Cousin von Jacques Santoni, dem Boss der Petit-Bar-Bande, und leitete zuvor ein Familiencasino im marokkanischen Agadir, bevor er vor der Justiz abtauchte. Verurteilt wurde im gleichen Prozess auch ein wohlhabender korsischer Geschäftsmann, der in Genf lebte und sich nach Dubai absetzte – er stammt aus demselben Dorf wie Morettis Vater. Ein Zufall zu viel, um noch von Zufall zu sprechen.

«Email Diamant»: Die Genfer Spur

Der eigentliche Blick hinter die Kulissen liefert ein Prozess, der weit weg von der Schweiz verhandelt wurde: «Email Diamant», vor der 7. Strafkammer in Marseille. 24 Angeklagte, drei Monate Verhandlung, ein Ziel: die Finanzarchitektur der Bande «Petit Bar» zu entschlüsseln. Als «Chefbuchhalter» des Clans galt Mickaël Ettori, verurteilt zu zwölf Jahren Haft und 1,5 Millionen Euro Busse.

Was das Gericht freilegte, liest sich wie ein Lehrbuch der Geldwäsche: Über Scheinrechnungen wurden Überweisungen an chinesische Firmen begründet, damit das Geld anschliessend über die chinesische Community in Aubervilliers – im Textilgewerbe tätig – wieder als Bargeld in Frankreich auftauchte. Mit diesem Bargeld kaufte man Luxusgüter wie Uhren und Fahrzeuge, Gesellschaftsanteile über Strohmänner oder Immobilien, finanziert aus verdeckten Einkünften. Die Ermittler verorteten versteckte Vermögenswerte in Steueroasen – darunter Schweiz, Hongkong, Singapur und Luxemburg. Unter den Angeklagten befand sich auch ein in der Schweiz ansässiger Kunsthändler, den die Bande laut Anklage zu erpressen versuchte.

Genau hier setzt die Genfer Erkenntnis an, die der «Tages-Anzeiger» jüngst rekonstruierte: Der Fall «Email Diamant» enthüllte, wie Genf als Finanzdrehscheibe für den «Petit Bar»-Clan diente. Der korsische Staatsanwalt Jean-Philippe Navarre erklärt, Kriminelle hätten die Schweiz gezielt als Investitionsort genutzt. Nicht als Zufluchtsort, sondern als Werkzeug.

Eine Drehscheibe mit Geschichte

Neu ist das Muster nicht. Die Wurzeln reichen bis in die Zeit der «French Connection» zurück, jenes von korsischen Banden organisierten Heroinhandels, der von Marseille aus die amerikanische und die italokanadische Mafia belieferte. Der französische Richter Pierre Michel, dessen Ermittlungen zur Zerschlagung des südfranzösischen Drogenhandels beitrugen, wurde 1981 in Marseille ermordet. In den 1980er-Jahren verlagerten korsische Banden ihre Aktivitäten zunehmend auf die Heimatinsel, mischten sich ins Baugewerbe und infiltrierten die Tourismusbranche zu Zwecken der Geldwäsche. Die Schweiz blieb dabei nie aussen vor: 1991 wurden bei einem Überfall auf die UBS in Genf 31 Millionen Franken erbeutet – ein Fanal dafür, wie eng die Genfer Finanzwelt schon damals mit dem organisierten Verbrechen aus dem Süden verwoben war.

Der Begriff «korsische Mafia» ist dabei ein Sammelbegriff: verschiedene kriminelle Banden mit Ursprung auf Korsika, hauptsächlich aktiv auf der Insel selbst und im östlichen Südfrankreich, mit engen Verbindungen zur französischen Unterwelt und zur italienischen Mafia – tätig nicht nur im Waffen-, Drogen- und Menschenhandel, sondern auch in Abfallentsorgung und Immobiliengeschäft. Genf war für dieses Geflecht nie Endstation. Es war Werkbank.

Was bleibt

Crans-Montana hat kein neues Kapitel aufgeschlagen. Es hat ein altes wieder lesbar gemacht. Zwischen den verkohlten Balken einer Bar im Wallis und den Gerichtssälen von Marseille verläuft eine Linie, die die Schweiz nie ganz durchtrennt hat – diskret, verlässlich, seit Jahrzehnten belastbar genug, um Millionen durchzuschleusen, ohne dass draussen etwas davon zu sehen war. Bis ein Feuer es sichtbar machte.