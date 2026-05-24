Fünf Monate nach der Silvestertragödie von Crans-Montana weitet die Walliser Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen kontinuierlich aus. Die Liste der Beschuldigten wächst, die Vorwürfe gegen das Ehepaar Moretti verdichten sich – und ein alter Brandfall rückt ins Zentrum.

Von Nico Stino / Swissvox

Vom Zeugen zum Beschuldigten – in einer Mittagspause

Es war ein Dienstagmorgen in Sitten, der als Einvernahme einer Auskunftsperson begann und als Strafverfahren endete. Ein Mitarbeiter der Gemeinde Crans-Montana erschien zunächst als Auskunftsperson bei der Polizei – und verliess die Befragung als Beschuldigter. ￼ Der Vorgang ist juristisch unspektakulär, politisch aber aufschlussreich: Der Mann hatte 2015 im Baudienst der damaligen Gemeinde Chermignon gearbeitet und war damit an der Überwachung der Renovationsarbeiten des Gebäudes beteiligt, in dem später das «Le Constellation» betrieben wurde. Heute ist er weiterhin im Bereich Bauwesen für die Gemeinde Crans-Montana tätig. ￼

Während der Befragung entschieden die Staatsanwältinnen, seinen Status zu ändern. Nach der Mittagspause wurde er offiziell zum Beschuldigten erklärt – woraufhin er die Aussage verweigerte und die Einvernahme beendet wurde. ￼

Insgesamt umfasst das Verfahren nun 14 Beschuldigte: das Ehepaar Moretti, fünf amtierende oder ehemalige gewählte Vertreter sowie sieben Gemeindemitarbeitende. ￼

Die Chronologie der Schuldzuweisungen

Zur Erinnerung: Beim Inferno in der Bar «Le Constellation» in der Nacht auf den 1. Januar 2026 starben 41 Personen. ￼ Bereits am 2. Januar eröffnete die Walliser Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Jessica Anne Jeanne Maric Moretti und Jacques Moretti wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Brandstiftung. ￼

Seither rollt das Verfahren unaufhörlich. Als erster Politiker musste sich Gemeindepräsident Nicolas Féraud am 13. April als Beschuldigter in Sitten verantworten – der erste Politiker, der im Zuge des Strafverfahrens einvernommen wurde. ￼ Ihm war zuvor ein denkwürdiger Satz aus dem Januar angelastet worden: «Die Gemeinde ist als Geschädigte am meisten betroffen, vor allen anderen» – eine Aussage, die weitherum für Unverständnis und Empörung gesorgt hatte. ￼

Féraud wird, wie den anderen Beschuldigten, fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen. Ein zentraler Ermittlungspunkt war, warum das «Le Constellation» über sechs Jahre nicht kontrolliert worden war, obwohl die Gemeinde jährliche Kontrollen vorsieht. ￼ Fünf Tage nach der Tragödie hatte die Gemeinde eingeräumt, dass die Bar seit 2019 nicht mehr kontrolliert worden war. ￼

Bei seiner Befragung betonte Féraud, der Gemeinderat habe sämtliche Gesuche um personelle Verstärkung im Sicherheitsbereich bewilligt. ￼ Féraud ist weiterhin im Amt, hat sich bei der Aufarbeitung der Tragödie jedoch in den Ausstand begeben. ￼

Vieux Chalet: Ein alter Brand und neue Verdachtsmomente

Besonders brisant ist eine Entwicklung, die Mitte Mai bekannt wurde: Die Walliser Staatsanwaltschaft rollt einen früheren Brandfall rund um Jacques Moretti neu auf. Im Fokus steht ein Feuer im Restaurant «Vieux Chalet» aus dem Jahr 2024. ￼

Der 15-seitige MROS-Bericht, der im Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen erstellt wurde, zeichnet ein belastendes Bild des Ehepaars. Neben Vorwürfen wie Geldwäscherei und Steuerdelikten wird auch ein «wahrscheinlicher Versicherungsbetrug» im Zusammenhang mit dem Brand im «Vieux Chalet» erwähnt. Grundlage sind unter anderem Bankmeldungen der UBS sowie der Banque Cantonale du Valais. ￼

Das «Vieux Chalet» war am 29. Februar 2024 einem Brand zum Opfer gefallen. Zwei Monate darauf hatte die zuständige Richterin einen Beschluss zur Nichtannahme der Klage gegen das Betreiberpaar erlassen – die Staatsanwaltschaft ging damals von einer technischen Störung aus. ￼ Nun hat die Staatsanwaltschaft am 29. April einen erneuten Ermittlungsauftrag an die Kantonspolizei erteilt, um die vom Bundesamt für Polizei geäusserten Verdachtsmomente zu überprüfen. ￼

Morettis Anwalt wehrte sich: Er wies die neuen Ermittlungen scharf zurück und sprach von unnötigen und unbegründeten Massnahmen. ￼

Das Finanzgeflecht: Mittellos? Kaum glaubhaft

Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen zeichnet sich immer deutlicher ab, wie das Ehepaar Moretti sein Imperium aufgebaut hat. In den letzten zehn Jahren erhielt die Gesellschaft des Wirtepaars fast 1,5 Millionen Franken an Geldern von Staat und Versicherern: 1,375 Millionen an Versicherungs-, Krankenkassen- und AHV-Geldern gingen zwischen 2015 und 2025 an die Gesellschaft «Le Constellation», dazu kommen weitere hunderttausende Franken an die übrigen Betriebe. ￼

Das Fedpol ermittelt gegen die Morettis wegen Geldwäscherei. Ermittler sprechen von einem betrügerischen Schneeballsystem: Das Betreiberpaar soll Gelder von Staat, Versicherungen, Banken und Privatpersonen eingesammelt haben. ￼

An Morettis Darstellung, er sei praktisch mittellos, glaube bei der Staatsanwaltschaft inzwischen kaum noch jemand. Als seine Anwälte Gelder für ihre Honorare freigeben lassen wollten, reagierte die Behörde kühl: Man möge zunächst den Mandanten dazu bewegen, seine Einkünfte und Vermögenswerte in Frankreich ordnungsgemäss zu deklarieren. ￼

Der Zeitplan verdichtet sich

Die Einvernahmen folgen inzwischen in raschem Tempo. Vier weitere Personen sollen im Mai und Juni einvernommen werden. Der derzeitig für Sicherheit zuständige Gemeinderat war für den 11. Mai vorgeladen, sein Stellvertreter einen Tag später. Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon, Jean-Claude Savoy, musste sich am 13. Mai den Fragen der Staatsanwältinnen stellen. ￼ Ein weiterer früherer Gemeinderat mit Sicherheitsressort ist für den 3. Juni vorgeladen – zwei Tage vor einer weiteren Einvernahme von Jacques Moretti. ￼

«Der Fortschritt der Untersuchung und das hohe Tempo der Einvernahmen sind zu begrüssen. Wir kommen voran, und für die Familien ist das von grosser Bedeutung», sagte Romain Jordan, Anwalt mehrerer betroffener Familien. ￼

Die gegen das Ehepaar Moretti verhängten Ersatzmassnahmen gelten derzeit für Jessica bis zum 10. Juli beziehungsweise bis zum 21. Juli für Jacques. Beide müssen sich täglich bei einer Polizeistelle melden und dürfen die Schweiz nicht verlassen. ￼

Einordnung

Das Verfahren rund um die Constellation-Katastrophe hat sich von einem Brandschutzfall zu einem Komplex entwickelt, der die Gemeindebehörden von Crans-Montana bis in die Chermignon-Ära zurück durchleuchtet – und das Finanzgebaren des Betreiberpaars Moretti bis auf Bankkonten in Frankreich zurückverfolgt. 14 Beschuldigte, möglicher Versicherungsbetrug, Geldwäschereibewegungen in Millionenhöhe, eine Behörde, die jahrelang wegschaute: Das ist kein Unglücksfall mehr. Das ist ein institutionelles Versagen mit strafrechtlichem Epilog. Für die 41 Todesopfer und ihre Familien kommt all das spät – aber es kommt.

Swissvox begleitet den Fall Constellation seit dem 1. Januar 2026.