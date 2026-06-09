Wie Daniel Donnet-Monay vom Moretti-Treuhänder zum Sponsor der Armee-Scharfschützen wurde – und was das über den Fall Crans-Montana verrät

Nico Stino | 9. Juni 2026

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 mit 41 Toten und 115 Verletzten zieht immer weitere Kreise. Nicht nur das Wirtepaar Jacques und Jessica Moretti steht unter wachsendem Ermittlungsdruck. Eine Figur im Hintergrund gerät zunehmend ins Scheinwerferlicht: Daniel Donnet-Monay, Treuhänder, Buchhalter und offenbar weit mehr.

Vom Finanzier zum Sponsor der Scharfschützen

Die Unteroffiziers-Gesellschaft von Sion führt Donnet-Monays Firma Vici Swiss Intelligence Services auf ihrer Website als Sponsor des bevorstehenden Anlasses «Best Sniper 2026» auf – einem Wettkampf zur Prämierung der treffsichersten Schützen. Die Gesellschaft hat auf Anfragen bislang nicht reagiert.

Die Provokation liegt nicht im Sport, sondern im Absender. Donnet-Monay gilt offiziell als Buchhalter, doch in den Unterlagen rund um das Ehepaar Moretti taucht er als zentrale Hintergrundfigur auf – sein Name zieht sich durch Hunderte von Dokumenten, die Verbindungen reichen laut Recherchen über ein Jahrzehnt zurück.

Startkapital, Bücher, Bankzugänge

Donnet-Monay soll Moretti 2012 über seine Firma RR6 SA 20’000 Franken als Startkapital bereitgestellt haben, um die Constellation GmbH zu gründen. Seine Treuhandgesellschaft AAGS führte später gemeinsam mit Jessica Moretti mehrere Gastrobetriebe buchhalterisch. Beim Erwerb von Geschäftsräumen soll er zudem eine Schlüsselrolle gespielt und den Kontakt zu einer Walliser Bank hergestellt haben.

Als Donnet-Monay 2024 aus der Treuhandgesellschaft ausschied, verschwanden laut Stimmen aus dem Umfeld Unterlagen infolge einer «IT-Panne». Eine bemerkenswerte Koinzidenz.

Drei Strafanzeigen, ein mutmasslicher Kriegsverbrecher

Die eigentliche Sprengkraft liegt anderswo. Ein Opferanwalt hat Strafanzeigen in Bern, Sitten und Paris eingereicht. Die Vorwürfe gegen Donnet-Monay und mehrere seiner Firmen: mutmasslicher illegaler Waffenhandel, unbewilligte Söldnerdienste in Afrika und Geldwäscherei – sowie Zusammenarbeit mit einem mutmasslichen Kriegsverbrecher.

Seine Firma Algemira SA in Martigny soll militärische Ausrüstung ohne die erforderlichen Bewilligungen angeboten haben. Donnet-Monay bestreitet alle Anschuldigungen.

Robert Montoya: Der korsische Schatten

Die Verbindungslinie führt zu einer rätselhaften Figur: Robert Montoya, ehemaliger französischer Gendarm, zuletzt in Westafrika aktiv. Montoya war Mitglied einer dem Élysée-Palast direkt unterstellten Antiterror-Spezialeinheit und auf Korsika stationiert, von wo auch Jacques Moretti stammt. Er fiel seinen Vorgesetzten durch exzellente Kontakte in die korsische Unterwelt auf.

Nach einer Verhaftung im Zusammenhang mit einem Drogenring und anschliessender vorzeitiger Freilassung – auf Intervention höherer Stellen, wie es heisst – endete seine Karriere bei der Gendarmerie. Später wurde sein Unternehmen bei der unerlaubten Überwachung eines unbescholtenen Justizbeamten ertappt. Montoya tauchte ab, in Westafrika, wo er sich innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten ein undurchsichtiges Imperium aufbaute: Söldner und Waffen für afrikanische Machthaber, gegen eine Provision von fünfzehn Prozent.

Im gravierendsten Fall soll Montoya dem ivorischen Präsidenten Laurent Gbagbo zwei russische Jagdbomber vom Typ Suchoi SU-25 beschafft haben – inklusive weissrussischer Piloten und Wartungstechniker. Diese Maschinen bombardierten 2004 eine französische Militärbasis im Norden der Elfenbeinküste. Neun französische Soldaten und ein amerikanischer Zivilist kamen ums Leben.

Gegen Montoya laufen in Frankreich Ermittlungen wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Donnet-Monay soll laut Opferanwälten für Montoya im Wallis Firmenkonstrukte und Geldflüsse kontrolliert haben. Donnet-Monay bestreitet illegale Aktivitäten.

Geheimkonto, leere Hüllen, Urkundenfälschung

Der Fall hat weitere Dimensionen. Laut einer Informantin aus Frankreich, die sich an die Walliser Staatsanwaltschaft wandte, soll Jessica Moretti eine Bankkarte ohne Geldlimit von einer unbekannten Person erhalten haben. Die Geldwäscherei-Meldestelle MROS hält fest, Jessica Moretti habe regelmässig Gelder zwischen ihren Betrieben verschoben. Die Ermittler beschreiben die Moretti-Firmen als «leere Hüllen», deren Liquidität durch ein System von Hin- und Herüberweisungen vorgetäuscht worden sei.

Bei der dritten Konfrontationseinvernahme der Morettis wurden neue Belege präsentiert, wonach in der Bar 900 gefährliche Leuchtkerzen verwendet wurden, die illegal beschafft worden sein sollen. Zudem soll eine Nachricht belegen, dass Jacques Moretti von einem blockierten Notausgang wusste. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen auch Urkundenfälschungsvorwürfe gegen Jessica Moretti erhoben.

Wallis und sein System

Was der Fall Crans-Montana freilegt, ist mehr als ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Über Jahre hinweg wurden laut Behörden zentrale Sicherheitsvorschriften nicht konsequent kontrolliert. Das Verhalten der lokalen Gemeindebehörden steht dabei zunehmend im Fokus. Ein Vater eines der 41 Todesopfer brachte es gegenüber RTS auf den Punkt: Im Kanton Wallis deckten sich alle gegenseitig.

Dass Donnet-Monay trotz aller bekannten Verdachtsmomente heute als Sponsor bei einem Militäranlass der Walliser Unteroffiziere auftritt, ist symptomatisch. Es zeigt, wie tief verwurzelt ein Netzwerk sein kann, das Geld, Beschaffung und institutionelle Nähe miteinander verbindet – und wie wenig eine mediale Enthüllung allein daran zu ändern vermag.

Französische Leitmedien kennen Robert Montoya seit Jahrzehnten. Schweizer Medien enthüllen gerade Daniel Donnet-Monay. Aber die Verbindungslinie zwischen diesen beiden Figuren – und ihre Bedeutung für das, was in einem Walliser Skiort in der Silvesternacht geschah – bleibt in der internationalen Berichterstattung ein weisser Fleck.

Ein alter Bekannter der französischen Justiz

Robert Montoya ist in Frankreich kein Unbekannter. Geboren 1948 in Sidi Bel Abbès, Algerien, war er Mitglied des dem Staatspräsidenten direkt unterstellten Sicherheitsdienstes GSPR und in den 1980er Jahren in die Elysée-Abhöraffäre verwickelt. Seine Spezialgebiete: Korsika, Lauschangriffe, verdeckte Operationen. Jeune Afrique

Nach seiner Verurteilung in Frankreich wegen illegaler Überwachung im Jahr 1992 verliess Montoya das Land und etablierte sich in Westafrika als Waffenhändler. Ein UN-Bericht hielt fest, dass er über seine Firma Darkwood nahezu zwei Drittel der ivorischen Militärluftflotte geliefert hatte – als Intermediär zwischen einem weissrussischen Rüstungsexporteur und dem Regime Laurent Gbagbos. Letogolais

2003 spielte Montoya die entscheidende Rolle beim Kauf zweier Suchoi SU-25 aus Weissrussland für die Elfenbeinküste – jener Maschinen, die am 6. November 2004 den französischen Militärstützpunkt in Bouaké bombardierten. Er soll auch die weissrussischen Piloten und Techniker rekrutiert haben. Neun französische Soldaten und ein amerikanischer Zivilist starben. Es war ein Angriff auf die eigene frühere Schutzmacht – ein Novum in der postkolonialen Geschichte Westafrikas. JDD

Frankreichs Afrikaberater Michel de Bonnecorse erwähnte Montoyas Namen vor einer Ermittlungsrichterin im Jahr 2015 – aber nur «du bout des lèvres», kaum über die Lippen. In Paris gilt Montoya als Figur, über die man nur flüstert. Jeune Afrique

Der Buchhalter aus dem Wallis

In der Schweiz ist der Name Donnet-Monay seit dem Brand von Crans-Montana ein Fall für sich. Sein Name zieht sich durch Hunderte von Dokumenten rund um das Ehepaar Moretti. Er soll 2012 die Gründung der Constellation GmbH mit 20’000 Franken Startkapital vorfinanziert, die Buchhaltung geführt und den Zugang zu Walliser Banken vermittelt haben. Blick

Opferanwälte haben Strafanzeigen in Bern, Sitten und Paris eingereicht. Die Vorwürfe gegen Donnet-Monay und seine Firmen: mutmasslicher illegaler Waffenhandel, unbewilligte Söldnerdienste in Afrika, Geldwäscherei – sowie Zusammenarbeit mit einer Person, gegen die in Frankreich wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt wird. Diese Person ist Robert Montoya. Watson

Die beiden verbindet laut Recherchen von Inside Paradeplatz mehr als ein Geschäftsverhältnis: Montoya war einst auf Korsika stationiert – derselben Insel, von der Jacques Moretti stammt. Donnet-Monay soll im Wallis für Montoya Firmenkonstrukte und Geldflüsse kontrolliert haben. Korsika, Wallis, Westafrika – dasselbe Netzwerk, drei Kontinente. insideparadeplatz

Was die internationale Presse tut – und was sie lässt

Franceinfo berichtete über die Konfrontationseinvernahme der Morettis und die Frage, wer die Notausgänge verriegelt hatte. Das Portal Planet.fr beschrieb immerhin die Verschiebung der Ermittlungen – weg vom Brandunglück, hin zu einem möglichen grösseren Skandal um Geldwäsche und Waffenhandel. Aber der Bogen von Montoya über den Elysée zur Walliser Treuhandfirma und zur Todesbar von Crans-Montana: Den zieht in Paris niemand öffentlich. IciPlanet

In Italien hingegen ist der politische Druck hoch, die journalistische Tiefe begrenzt. Premierministerin Meloni verurteilte öffentlich die Freilassung des Barbetreibers; Rom rief seinen Schweizer Botschafter zurück. Der italienische Staat konstituierte sich als Zivilpartei im Schweizer Strafverfahren. Il Fatto Quotidiano und andere Blätter dokumentierten, dass ein Gemeindeaudit von 2023 strukturelle Mängel im Lokal festgestellt hatte – ohne dass je Konsequenzen gezogen wurden, weil der Befund intern als «nicht relevant» eingestuft worden war. Auch hier: kein Wort über Montoya, Darkwood oder Bouaké. euronews + 2

Das Muster hinter dem Schweigen

Das Schweigen ist kein Zufall. Es folgt einem bekannten Muster: Jede nationale Presse berichtet das, was in ihrem eigenen Rechtssystem greifbar ist. Frankreich behandelt Montoya als abgeschlossene Justizaffäre. Italien konzentriert sich auf die sechs italienischen Todesopfer und den Haftdruck. Die Schweizer Medien enthüllen Donnet-Monay als Walliser Phänomen. Niemand hat Anreiz – und wohl auch nicht die Ressourcen – den transnationalen Bogen zu spannen.

Dabei läge er auf der Hand: Ein Mann, der einst für den Elysée abhörte, dann für afrikanische Diktatoren Söldner und Kampfjets organisierte, soll über einen Walliser Buchhalter Geldströme in die Schweiz gelenkt haben. Derselbe Buchhalter finanzierte den Aufstieg eines korsischen Wirtspaares, dessen Bar in der Silvesternacht zu einem Massengrab wurde. Und derselbe Buchhalter sponsert heute einen Militärschiessanlass in Sion.

Die Teile liegen offen. Der Faden ist sichtbar. Man muss ihn nur aufnehmen.

Die Ermittlungen laufen. Das System läuft noch schneller.