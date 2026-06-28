Von Nico Stino

Fast sechs Monate nach der Silvesternacht, in der 41 Menschen in der Bar «Le Constellation» ums Leben kamen und 115 weitere zum Teil schwer verletzt wurden, verliert die Gemeinde Crans-Montana einen weiteren Rechtsstreit. Der Gemeindeanwalt Gaspard Couchepin scheiterte vor dem Walliser Kantonsgericht. Nun müssen alle Akten zum Brand offengelegt werden. Tages-Anzeiger Es ist eine Niederlage mit Symbolkraft – und sie steht nicht allein.

Wer ist Gaspard Couchepin?

Gaspard Couchepin ist der Anwalt der Gemeinde Crans-Montana. Er vertritt die Gemeinde seit dem Ausbruch der Brandkatastrophe. Watson Sein Name taucht in diesem Fall mit bemerkenswerter Regelmässigkeit auf – stets dann, wenn es darum geht, die Ermittlungen auf Distanz zu halten.

Dabei ist der Name Couchepin im Wallis kein gewöhnlicher. Basile Couchepin ist seit vergangenem Sommer Präsident des Walliser Justizrats, dem Aufsichtsorgan über die kantonalen Gerichte und die Staatsanwaltschaft. Ausgerechnet im grössten Fall seit Jahren, mit 40 Toten und 116 Verletzten, musste er in den Ausstand treten. Tages-Anzeiger Die Familie Couchepin gehört zu den einflussreichen Walliser Geschlechtern. Dass ein Familienmitglied die Gemeinde vertritt, ein anderes dem Justizaufsichtsorgan vorsteht und letzterer nun ausstandspflichtig ist – das illustriert in verdichteter Form, was Kritiker seit Monaten beklagen: Im Wallis kennt jeder jeden.

Eine Strategie der Verzögerung

Couchepins juristische Manöver im Namen der Gemeinde folgen einem erkennbaren Muster. Nur zwei Tage nach dem Brand in der Silvesternacht hatte der Gemeinderat von Crans-Montana mitgeteilt, dass sich die Gemeinde als «Zivilpartei» am Strafverfahren beteiligen wolle. Watson Dem widersprach die Staatsanwaltschaft umgehend: Die Walliser Staatsanwaltschaft hatte ihr Anfang Januar mitgeteilt, dass sie diesen Status aufgrund der Rechtsprechung nicht erhalten könne. Watson

Die Gemeinde akzeptierte dies nicht. Stattdessen strebte sie an, «Partei des Verfahrens» zu sein. Mit diesem Schritt erhoffte sie sich Zugang zu den Akten, die Teilnahme an Einvernahmen sowie die Möglichkeit, den befragten Personen Fragen zu stellen. Watson Der Status als Partei in einem Strafverfahren ist bedeutsam, weil er die direkte Beteiligung an der Untersuchung ermöglicht: Einsicht in die Strafakten, Teilnahme an Einvernahmen, das Stellen von Fragen sowie das Anregen weiterer Ermittlungen. Kurz gesagt erlaubt dieser Status, Einfluss auf die strafrechtlichen Ermittlungen zu nehmen und sie mitzugestalten. SRF

Genau dieser Punkt machte Opferanwälte aufgebracht. Alain Viscolo, der zwei Opfer vertritt, äusserte sich äusserst kritisch: «Es ist unanständig. Gegen die Gemeinde bestehen Verdachtsmomente hinsichtlich strafbarer Handlungen.» SRF Die Staatsanwaltschaft selbst hatte in ihrer Begründung formuliert, es bestünden «Gründe zur Annahme, dass die Gemeinde ihrer Aufgabe, die verschiedenen ihr obliegenden Vorschriften zur Wahrung von Leben und körperlicher Unversehrtheit der Gäste der Bar ‹Le Constellation› durchzusetzen, nicht nachgekommen ist. Diese Versäumnisse könnten sowohl Mitarbeitenden als auch ehemaligen oder aktuellen Mitgliedern des Gemeinderats anzulasten sein.» SRF

Eine mögliche Beschuldigte, die gleichzeitig Parteirechte im eigenen Strafverfahren einfordert – das Kantonsgericht hat dieses Ansinnen nun abgeschmettert.

Geschwärzte Akten und ausgebliebene Hausdurchsuchungen

Der Entscheid des Kantonsgerichts hat eine weitere Dimension. Die Gemeinde lieferte Akten teils geschwärzt oder unvollständig – Hausdurchsuchungen fanden nie statt. Tages-Anzeiger Die Frage, warum die Ermittler nie die Gemeinderäumlichkeiten durchsuchten, beschäftigt Juristen und Opferfamilien seit Monaten. Dass die Gemeinde nun verpflichtet wird, sämtliche Unterlagen offenzulegen, ist damit mehr als ein prozessualer Erfolg der Staatsanwaltschaft – es ist ein Riss in der Mauer des Schweigens.

Hinzu kommt: Die Staatsanwaltschaft forderte unter anderem das Protokoll einer Gemeinderatssitzung aus dem Jahr 2019, in welcher der ehemalige Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde – der in diesem Verfahren als Beschuldigter geführt wird – den Mangel an Ressourcen beklagte, was ihm die Erfüllung seiner Aufgaben erschwere. SRF Und einen Auditbericht des Sicherheitsdienstes aus dem Jahr 2023. Dokumente, die zeigen könnten, ob die Gemeinde die Brandschutzrisiken kannte – und ignorierte.

Transparenz als Kampffeld

Parallel dazu hat der Kanton Wallis versucht, auch auf anderem Weg Informationen zurückzuhalten. Der Kanton Wallis verweigerte die Herausgabe von Akten zum Brand in Crans-Montana. Neue Dokumente könnten einen «Medienhype» auslösen und den Entscheidungsprozess der Staatsanwaltschaft belasten, so das Argument. 20 Minuten Kritiker werteten dies als «problematischen Präzedenzfall» – immerhin gilt in der Schweiz das Öffentlichkeitsprinzip.

Das Bild, das sich über Monate zusammengefügt hat, ist eindeutig: Eine Gemeinde, deren Behörden möglicherweise mitverantwortlich für 41 Tote sind, kämpft auf allen Ebenen darum, den Ermittlern den Zugang zu Dokumenten zu verweigern, Parteirechte zu sichern und die öffentliche Deutungshoheit zu halten.

Féraud schweigt, Opfer kämpfen weiter

Der Vater des 14-jährigen Noa, Xavier Thevenot, erklärte gegenüber RTS: «Im Kanton Wallis decken sie sich alle gegenseitig. Niemand ist verantwortlich.» Und: «Hätten die Beamten ihre Arbeit gemacht und die Bar überprüft, wären unsere Kinder heute noch am Leben.» 20 Minuten

Mittlerweile gibt es 13 Angeklagte, wovon 11 gewählte Vertreter oder Gemeindebeamte sind. Tages-Anzeiger Der Vater eines weiteren Opfers zog als Erster vor Bundesgericht und fordert den Ausstand der zuständigen Staatsanwältinnen – mit möglichen Folgen für das gesamte Strafverfahren. 20 Minuten

Das Kantonsgericht hat mit seinem Entscheid ein klares Zeichen gesetzt: Die Gemeinde Crans-Montana ist keine neutrale Partei in diesem Verfahren – sie ist eine der zentralen Untersuchungsadressen. Dass Couchepin für sie kämpft, ist sein Auftrag. Dass er dabei immer wieder scheitert, ist für die Opfer ein kleiner, bitterer Trost.

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