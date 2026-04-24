Die Brandkatastrophe von Crans-Montana fordert noch immer ihren Tribut – nun auch auf dem Bildungsweg junger Überlebender. Während die Wunden noch nicht verheilt sind, hat der Kanton Waadt mehrere Gesuche von Familien abgelehnt, die für ihre verletzten Kinder eine Ausnahme bei den bevorstehenden Abschlussprüfungen erwirken wollten.

Es ist eine Meldung, die einen fassungslos zurücklässt: Im Kanton Waadt, wo die meisten vom Brand in Crans-Montana betroffenen Schülerinnen und Schüler leben, werden Jugendliche im letzten Ausbildungsjahr nicht von den Abschlussprüfungen befreit. Der Kanton hat mehrere Gesuche von Familien abgelehnt, die eine Ausnahme beantragt hatten. ￼

Dabei ist das Ausmass des Leidens kaum vorstellbar. Bei der Brandkatastrophe vom 1. Januar 2026 in der Bar «Le Constellation» kamen 41 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden verletzt, die meisten davon schwer – bei den Opfern handelt es sich grösstenteils um Jugendliche und junge Erwachsene. ￼ Viele von ihnen kämpfen bis heute mit den körperlichen und seelischen Folgen jener Schreckensnacht.

Bürokratischer Verweis auf Bundeskompetenzen

Die Begründung des Kantons für die Ablehnung klingt wie ein Lehrbuchbeispiel helvetischer Kompetenzverschiebung: Bildungsdirektor Frédéric Borloz (FDP) hält in einem Schreiben vom 15. April fest, dass «der massgebliche rechtliche Rahmen» auf Bundesebene festgelegt ist. Es liege in der Kompetenz der Eidgenossenschaft, die Diplome und Abschlüsse anzuerkennen und zu validieren, welche von den Kantonen ausgestellt würden. ￼

Der Ball liegt also beim Bund – doch auch dort hagelte es Absagen. Laut dem Bericht des «Boten der Urschweiz» suchten die betroffenen Familien Hilfe bei Bundespräsident Guy Parmelin persönlich – ohne Erfolg.

Gemäss Zahlen des kantonalen Bildungsdepartements sind 21 Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Waadtländer Schulen betroffen – darunter Verletzte, aber auch Jugendliche, die indirekt betroffen sind, etwa Geschwister eines verstorbenen Opfers. Von diesen 21 befinden sich zehn im letzten Ausbildungsjahr. ￼ Zehn junge Menschen, die den Horror der Silvesternacht erlebt haben – und nun zwischen Reha und Prüfungsblöcken stehen.

Der Vergleich mit Covid hinkt – oder passt er zu gut?

Besonders aufschlussreich ist der Verweis auf die Pandemiezeit: Die während der Covid-19-Pandemie ergriffenen Massnahmen – als die Schulen mehrere Wochen geschlossen waren – seien nicht übertragbar. ￼ Das ist technisch korrekt und menschlich absurd. Für ein landesweites Schulschlussproblem gab es Ausnahmen. Für zehn traumatisierte Jugendliche, die in einem brennenden Keller ums Überleben kämpften, gilt die Normalordnung.

Der Kanton stellt zwar «verschiedene Anpassungen und Unterstützungsangebote» in Aussicht – was das konkret bedeutet, bleibt vage. Prüfungszeitverlängerung? Nachholtermine? Das mag gut gemeint sein, trifft aber den Kern des Problems nicht: Viele dieser jungen Menschen sind medizinisch und psychologisch noch weit davon entfernt, eine Abschlussprüfung als normale Leistungssituation zu erleben.

Parmelin zwischen Mitgefühl und Machtlosigkeit

Bundespräsident Guy Parmelin besuchte Opfer und Angehörige persönlich und sagte, er habe «erschütternde Berichte gehört» und «wie nie zuvor die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Grausamkeit des Schicksals gespürt». ￼ Worte voller Anteilnahme – doch der zuständige Bundesrat für Bildung und Forschung, eben Parmelin selbst, liess die Familien beim konkreten Hilfsgesuch abblitzen.

Das ist keine Kritik an einem einzelnen Politiker. Es ist ein Symptom eines Systems, das in der Katastrophenkommunikation stark ist – und in der individuellen Nachsorge versagt.

Was diese Entscheidung über die Schweiz sagt

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat die Schweiz in einer Weise getroffen, die über das Wallis hinausgeht. Der nationale Trauertag, die parlamentarischen Debatten über Entschädigungen, der runde Tisch – all das signalisierte: Dieser Staat nimmt seine Verantwortung ernst.

Die Verweigerung eines Prüfungserlasses für zehn schwertraumatisierte Jugendliche konterkariert dieses Signal fundamental. Hier zeigt sich, wie eng die Grenzen institutioneller Empathie gezogen sind, wenn sie auf rechtliche Zuständigkeitsgrenzen treffen.

Man muss kein Bildungsexperte sein, um zu verstehen: Ein Abschluss, der unter Zwang abgelegt wird, während der Körper noch heilt und die Psyche noch kämpft, ist kein fairer Abschluss. Er ist ein Verwaltungsakt.

Die Familien der Betroffenen haben recht, wenn sie mehr erwarten. Die Schweiz, die nach Crans-Montana so viel über Menschlichkeit gesprochen hat, schuldet ihnen mehr als einen Verweis auf die Kompetenzordnung.

Quellen: Bote der Urschweiz, Nau.ch, Watson.ch, blue News / Keystone-SDA (23. April 2026)