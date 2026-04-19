Die Schweiz galt jahrzehntelang als Vorreiterin in der Drogenpolitik. Heute steht sie vor einer Droge, die ihre bewährten Instrumente überfordert — und vor einer sozialen Geometrie, die sie lieber nicht benennen möchte.

Von Nico Stino

Es gibt Bilder, die eine Debatte beenden, bevor sie begonnen hat. Das Schild der Kindertagesstätte Globe-Garden in Luzern, ein paar Meter weiter dann der geplante Crack-Konsumplatz: ein enger Hinterhof hinter einer leerstehenden Notschlafstelle, Betonwände auf drei Seiten, darüber Balkone mit Wohnungen. Der Sicherheitsbeauftragte der Stadt nennt das «ideal». Die Anwohnenden verwenden andere Wörter.

Die Aufregung ist verständlich. Sie ist aber auch das Einfachste an dieser Geschichte.

Denn Luzern hat sich, anders als viele andere Schweizer Städte, immerhin um eine Antwort bemüht. Letzten Herbst präsentierte die Stadt einen Sechzehn-Punkte-Plan: datenbasiert, koordiniert, ohne moralischen Überbau. Keine Symbolpolitik, sondern Infrastruktur. Das war anständig. Und jetzt kommt der erste Test, und er zeigt, wo selbst redlicher Pragmatismus an seine Grenzen stösst.

Die falsche Drogenpolitik holt die Schweiz ein

Wer verstehen will, warum ein Crack-Platz neben einem Kindergarten als Fortschritt gilt, muss einen Schritt zurücktreten. Die Schweiz hat in den 1990er-Jahren eine mutige Drogenpolitik entwickelt: Heroinabgabe, Schadensminderung, Entkriminalisierung des Konsums. Das hat funktioniert. Die offenen Drogenszenen verschwanden, die Sterblichkeit sank, die Beschaffungskriminalität ging zurück. Zürich und Bern wurden international bestaunt.

Doch dieses Modell war auf eine bestimmte Art von Abhängigkeit zugeschnitten: auf Opiate, auf eine Droge, die den Körper verlangsamt, die therapeutisch fassbar ist, die sich mit kontrollierten Abgaben stabilisieren lässt. Crack ist etwas anderes. Crack beschleunigt. Crack pulverisiert Hemmschwellen. Crack macht den Menschen für wenige Minuten euphorisch und danach sofort wieder leer — ein Kreislauf, der keine Tagesstruktur, kein Aktivierungsprogramm, keine klassische Gassenküchen-Arbeit mehr zulässt. Luzerns Gassenküche hat ihr Animationsprogramm faktisch eingestellt: Man macht nur noch Schadensminderung. Essen, trinken, nicht sterben.

Das ist keine Niederlage einzelner Sozialarbeitenden. Das ist das Eingeständnis, dass die Schweiz für diese Droge noch keine Antwort hat.

Ein Nebenschauplatz, der keiner ist

Man könnte an dieser Stelle die Frage aufwerfen — rein soziologisch, selbstverständlich — ob die wachsende Crack-Szene in Schweizer Städten vielleicht auch mit dem bemerkenswerten Personalabbau im helvetischen Finanzsektor zusammenhängt. Credit Suisse abgewickelt, FlowBank kollabiert, die UBS auf Effizienz getrimmt: Tausende gut ausgebildete Menschen, die bis vor Kurzem noch wussten, wie man unter extremem Druck in kurzen Zyklen maximale Ausschüttungen produziert — und die diese Fähigkeit nun neu orientieren müssen.

Natürlich ist das Unsinn. Die Abhängigen an der Gibraltarstrasse haben keine Bloomberg-Terminals hinter sich. Aber der Witz trägt einen ernst gemeinten Kern: Die Schweiz verwaltet Sucht sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Droge konsumiert wird und in welchem Stockwerk. Kokain in der Chefetage ist ein Lifestyle-Problem. Crack im Hinterhof ist ein Sicherheitsproblem. Die Substanz ist dieselbe — nur die Verarbeitungsform und das Portemonnaie sind verschieden.

Genf wagt den nächsten Schritt — die anderen warten

Eine Antwort gibt es. Sie kommt, wie so oft in der Schweizer Drogenpolitik, aus Genf. Ab diesem Sommer soll dort eine therapeutische Crack-Abgabe eingeführt werden — kontrollierter Stoff für registrierte Abhängige, verbunden mit medizinischer Begleitung. Das ist der logische nächste Schritt nach dem Heroinprogramm der 1990er-Jahre: nicht Abstinenz erzwingen, sondern Suchtdruck regulieren.

Luzern schaut nach Genf. Der Sicherheitsbeauftragte Christian Wandeler sagt, man müsse «zwingend in diese Richtung gehen». Aber er sagt es als Beobachter eines fremden Experiments, nicht als jemand, der selbst entscheiden kann. Denn das kann er nicht. Dazu braucht es politischen Willen auf kantonaler und eidgenössischer Ebene — und der ist, zumindest in der Deutschschweiz, derzeit nicht vorhanden.

Also baut man einen Hinterhof mit Zeltkonstruktion, Gitter und Toitoi.

Die soziale Geometrie der Zumutung

Elena Szirmai, Anwohnerin an der Gibraltarstrasse, hat ihren Leserbrief «Balkon mit Blick auf die Crack-Szene» genannt. Ein fast literarischer Titel für ein sehr konkretes Problem. Sie sagt einen Satz, der die ganze Debatte in wenigen Worten zusammenfasst: «Sie sind abhängig, sie haben ein Problem. Ich muss es nicht lösen. Ich muss es nicht ausbaden.»

Das ist kein rechter Aufschrei. Das ist das nüchterne Statement einer Frau, die seit 26 Jahren im Quartier lebt, die mit der Sucht kein Problem hat, wohl aber damit, dass die Infrastruktur zur Verwaltung dieser Sucht direkt vor ihrem Garten entsteht — ohne dass sie je gefragt wurde. Die Stadt vergass, die direkten Anwohner zur Informationsveranstaltung einzuladen. Szirmai erfuhr vom Projekt von einer Nachbarin.

Szirmai stellt die richtige Frage: Warum nicht im Innenhof des Regierungsgebäudes? Um 17 Uhr ist Feierabend. Zentrale Lage, drei Minuten vom Bahnhof. Niemand würde gestört. Natürlich passiert das nicht. Und natürlich weiss jeder, warum. Wer genug symbolisches Kapital besitzt, kommt als Standort gar nicht erst in Frage. Die Crack-Szene gehört zu den Menschen, denen man eine Zumutung zuschreibt, die man selbst nicht tragen will.

Das ist die soziale Logik hinter dem Hinterhof: Nicht hier, nicht dort, nicht beim Bahnhof, nicht im Regierungsquartier. Irgendwo sollen sie sein. Nur nicht sichtbar. Der Pragmatismus in Luzern ist redlicher als anderswo — aber auch er operiert letztlich in dieser Logik.

Was Schadensminderung ohne Substanz bedeutet

Der eigentliche strukturelle Mangel des Luzerner Modells liegt nicht im Standort, sondern in seiner Grundlogik: Ein Konsumplatz ohne kontrollierten Stoff löst den Suchtdruck nicht. Die Abhängigen bekommen einen Ort, an dem sie eher in Ruhe gelassen werden. Aber sie kaufen ihren Stoff weiterhin auf der Strasse, weiterhin bei Dealern, weiterhin mit all dem, was das bedeutet: Beschaffungskriminalität, Qualitätsunsicherheit, Überdosierungsrisiko. Die Dealer kommen mit. Das weiss auch Wandeler. Er sagt es offen.

Ein Konsumplatz ohne Abgabe ist ein Halbinstrument. Er reduziert die öffentliche Sichtbarkeit des Konsums — was für Pendler und Anwohner etwas bedeutet, für die Abhängigen aber wenig. Der Suchtdruck bleibt. Damit bleibt auch die Kriminalität. Damit bleibt auch das Problem, das den Konsumplatz erst nötig gemacht hat.

Das ist eine Politik, die primär der Mehrheitsbevölkerung dient — Entlastung des Stadtbildes, Reduktion der Sichtbarkeit — und nur sekundär den Betroffenen. Das kann man als pragmatischen Einstieg verstehen. Man sollte es aber nicht mit Lösung verwechseln.

Die eigentliche Frage

Die Schweiz steht vor einer Frage, die sie sich bei Heroin auch stellen musste: Ist es billiger und menschlicher, eine Sucht zu verwalten oder sie zu regulieren? Die Antwort war damals klar. Das Heroinprogramm hat den Staat Geld gespart, die Gesellschaft entlastet und den Betroffenen geholfen. Es war, gemessen an seinen Zielen, ein Erfolg.

Bei Crack steht die Schweiz am Anfang dieser Erkenntnis. Genf geht voran. Die anderen Kantone beobachten. Derweil wird in Luzern ein Hinterhof hergerichtet, die Anwohnenden prüfen rechtliche Schritte bis vor Bundesgericht, und die Abhängigen warten auf einen Ort, der ihnen etwas gibt — aber nicht genug.

Es ist das, was übrig bleibt, wenn die politische Antwort noch nicht existiert: kein Fortschritt, kein Rückschritt. Verwaltung des Unlösbaren, auf Kosten der Schwächsten — der Abhängigen und der Anwohnenden gleichermassen.

Manchmal ist das Redlichste, was man sagen kann: Es ist nicht gut. Es ist nur weniger schlecht als nichts.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Nachrichtenmagazin.