Die Willigen und ihr Wille: Wie die Schweiz China zum grössten Klimagewinner der Geschichte macht

Bern schickt eine Delegation nach Santa Marta – Peking schickt Dankeskarten

Es war ein bewegender Moment in der Geschichte der internationalen Diplomatie. Ende April 2026, in der kolumbianischen Hafenstadt Santa Marta, wo seit Jahrzehnten Kohle in Richtung Europa und Amerika verschifft wird, versammelten sich 57 Nationen, um feierlich zu beschliessen, dass sie die Kohle eigentlich gar nicht mehr mögen. Historisch. Mutig. Folgenlos.

Die Schweiz war natürlich dabei. Denn wenn es darum geht, Delegationen in fremde Länder zu entsenden, Bedenken zu formulieren und anschliessend auf verbindliche Beschlüsse zu verzichten, ist die Eidgenossenschaft Weltklasse. Umweltbotschafter Felix Wertli reiste nach Santa Marta, verwies auf das gesetzlich verankerte Netto-Null-Ziel und die Energiestrategie 2050 – und dürfte damit bei seinen Gastgebern ungefähr denselben Eindruck hinterlassen haben wie ein Veganer an einem argentinischen Asado.

Gastgeberland dieser historischen Zusammenkunft war Kolumbien. Ein Land, das selbst stark von der Produktion und vom Export von Kohle und Öl profitiert – fossile Energieträger machen mehr als die Hälfte der Exporte des Landes aus. ￼ Die Wahl des Veranstaltungsorts war also von jener erfrischenden Ironie geprägt, die man sonst nur aus Brüsseler Regulierungsdokumenten kennt. Man könnte es auch so sagen: Als würde die Tabakindustrie eine Konferenz gegen das Rauchen ausrichten. In einem Aschenbecher.

Das Protokoll des Nichts

Was wurde in Santa Marta beschlossen? Einen offiziellen Ergebnisrahmen gibt es nicht. Veröffentlicht wurden sogenannte «Takeaways», also zentrale Erkenntnisse. ￼ Erkenntnisse. Man trifft sich fünf Tage lang in der Karibik, um Erkenntnisse zu gewinnen. Konkrete Massnahmen und bindende Beschlüsse? Wurden von den teilnehmenden Staaten sowie NGOs gar nicht erwartet. ￼ Man erwartet also nichts. Bekommt nichts. Und nennt das Fortschritt.

Ein detaillierter Abschlussbericht soll im Juni folgen. Der wiederum soll in eine internationale Roadmap einfliessen. Die Roadmap soll vor der COP31 im November 2026 veröffentlicht werden. Und dann? Dann kommt die nächste Konferenz. Das System ist elegant in seiner Geschlossenheit: Es produziert ausschliesslich sich selbst.

Die Parasiten-Ökonomie der guten Absicht

Man muss den Teilnehmenden in Santa Marta eines lassen: Sie sind ehrlich in ihrer Unehrlichkeit. Die Konferenz wird kein verbindliches Abkommen hervorbringen. ￼ Das war von Anfang an klar. Was sie hervorbringt, sind Flugmeilen, Hotelrechnungen, Konferenzpässe, Beraterhonorare, Pressemitteilungen und jene spezielle Energie, die entsteht, wenn Wissenschaftler, NGO-Vertreter und Politiker gemeinsam in einem klimatisierten Saal sitzen und über die Erderwärmung diskutieren.

Das Geschäftsmodell ist simpel: Man definiert ein Problem als so gross und so dringend, dass es permanente internationale Aufmerksamkeit erfordert. Dann organisiert man Konferenzen über das Problem. Dann Konferenzen über die Ergebnisse der Konferenzen. Dann Roadmaps zu den Konferenzen über die Ergebnisse der Konferenzen. Irgendwann verliert selbst der aufmerksamste Bürger den Überblick – und zahlt einfach weiter.

Die Schweiz hat sich in diesem System besonders komfortabel eingerichtet. Sie verweist auf ihr gesetzlich verankertes Netto-Null-Ziel und die Energiestrategie 2050, soll aber laut Kommentatoren konkreter werden. ￼ «Konkreter werden» ist in der Diplomatensprache das Äquivalent von «bitte anfangen» – ein Hinweis darauf, dass man bisher vor allem dabei war, dabei zu sein.

Peking tippt Dankesbriefe

Und hier beginnt der Teil, über den in Santa Marta niemand gesprochen hat. Während die Koalition der Willigen beschloss, fossile Energien auf null zu senken, sass man in Peking und lächelte. Denn China ist nicht nur der weltgrösste Produzent von Solarmodulen – vor allem in Asien ist ein starker Trend zur Elektrifizierung erkennbar, in Ländern wie China mit Elektrifizierungsraten von 30 Prozent oder höher. ￼ China produziert die Elektroautos. China produziert die Windräder. China produziert die Batterien. China produziert die seltenen Erden, ohne die kein einziges dieser Wundergeräte funktioniert.

Die westliche Klimapolitik ist, nüchtern betrachtet, ein milliardenschweres Förderprogramm für die chinesische Industrie – finanziert von europäischen Steuerzahlern, legitimiert von europäischen Wissenschaftlern und durchgesetzt von europäischen Politikern. Es ist das grösste freiwillige Industriesubventionsprogramm der Geschichte, getarnt als moralische Verpflichtung.

Kolumbien hofft derweil auf finanzielle Unterstützung beim Umbau seiner Wirtschaft. Die Erdölreserven im Land neigen sich dem Ende zu. Gleichzeitig geht die Nachfrage nach kolumbianischer Kohle in den bisherigen Absatzmärkten USA und Europa stark zurück. ￼ Man will also aus der Kohle aussteigen – und braucht dafür Geld von jenen Ländern, die die kolumbianische Kohle bisher gekauft haben. Ein elegantes Modell: erst kaufen, dann bezahlen, damit man nicht mehr kaufen muss. Die Wirtschaftswissenschaftler werden Jahrzehnte brauchen, um das zu klassifizieren.

Was Felix Wertli in Santa Marta nicht gesagt hat

Der Schweizer Umweltbotschafter hätte in Santa Marta einige unbequeme Fragen stellen können. Zum Beispiel diese: Wenn Glencore – ein Unternehmen mit Sitz in Baar, Kanton Zug – Kolumbien mit Klagen bedroht, weil es seine Kohleminen schliessen will ￼, wie ernst meint es die Schweiz dann wirklich mit dem Ausstieg? Wenn Schweizer Rohstoffkonzerne via Investitionsschutzabkommen Milliarden Schadenersatz verlangen können, sobald ein Entwicklungsland eine Klimaschutzentscheidung trifft – ist dann die Schweizer Delegation in Santa Marta Teil der Lösung oder Teil des Problems?

Man hat diese Fragen nicht gestellt. Man hat auf die Energiestrategie 2050 verwiesen. Dann hat man Erkenntnisse mitgenommen. Dann ist man nach Hause geflogen.

Epilog: Die Kunst des willigen Wartens

Die «Koalition der Willigen» – der Name hat etwas Rührendes. Willig klingt nach gutem Willen, nach Einsatz, nach Bereitschaft. Aber Wille ohne Handlung ist Therapiegespräch. Und verbindliche Beschlüsse werden in Kolumbien nicht erwartet – die Ergebnisse sollen in eine internationale Roadmap einfliessen. ￼

Roadmaps, Takeaways, Absichtsbekundungen, Delegationen, Berichte, Folgekonferenzen. Die fossile Energie geht zu Ende – die fossile Bürokratie ist offenbar erneuerbar.

China dankt.

Nico Stino, Swissvox