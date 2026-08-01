Ceuta und die Politik der offenen Grenze

Wie lässt eine Grenzpolizei 50’000 Menschen an einem einzigen Nachmittag passieren? Die Antwort aus Ceuta lautet: indem sie es zulässt.

Es gibt Grenzen, die durch Beton und Stacheldraht verlaufen, und es gibt Grenzen, die durch politischen Willen verlaufen. In Ceuta zeigte sich am Donnerstag, wie dünn Letzteres sein kann. Innerhalb weniger Stunden überquerten tausende Menschen die Trennlinie zwischen Marokko und der spanischen Exklave – schwimmend, kletternd, über Zäune springend. Madrid spricht von mindestens 50’000 Grenzübertritten, andere Quellen von über 60’000. Mindestens 18 Menschen starben beim Versuch.

Die Zahlen allein erzählen eine dramatische Geschichte. Interessanter ist, was sie verschweigen: dass Grenzsicherung in Ceuta seit jeher weniger eine technische als eine diplomatische Angelegenheit ist. Die marokkanischen Behörden ließen die Menschen ziehen – oder waren schlicht überfordert. Beides ist möglich, und beides passt ins Muster.

Ein Präzedenzfall aus dem Jahr 2021

Wer sich an die Krise von 2021 erinnert, kennt das Drehbuch. Damals hatte Spanien den Anführer der Frente Polisario medizinisch behandeln lassen – eine Geste, die Rabat als Affront gegen seinen Anspruch auf die Westsahara wertete. Die Antwort folgte prompt: Rund 8’000 Menschen überquerten die Grenze, während marokkanische Grenzschützer wegsahen. Die Botschaft war unmissverständlich: Migration lässt sich als Druckmittel einsetzen, wann immer es politisch nützt. Die Krise endete erst, als Madrid 2022 seine neutrale Haltung zur Westsahara aufgab und den marokkanischen Autonomieplan unterstützte.

Diesmal ist der Auslöser weniger klar. Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska vermutet, Schlepperbanden hätten ein jüngstes Urteil des Obersten Gerichts ausgenutzt, wonach auf See abgefangene Migranten nicht mehr sofort zurückgeführt werden dürfen – ein juristisches Detail mit sofortiger praktischer Wirkung. Die Rechtsopposition sieht darin freilich eine bequemere Erklärung: Vox-Chef Santiago Abascal wirft Premier Pedro Sánchez vor, aus wahltaktischem Kalkül gezielt Männer im wehrfähigen Alter einreisen zu lassen, und unterstellt gar Kollusion mit organisierter Kriminalität. Belege dafür liefert er nicht.

Wenn Aussenpolitik zur Innenpolitik wird

Bemerkenswert ist, wie schnell aus einer bilateralen Grenzfrage ein europäisches Politikum wurde. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni brachte eine Aussetzung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien ins Gespräch – obwohl Italien weder mit Spanien noch mit Marokko eine gemeinsame Landgrenze teilt. Der Vorstoss ist juristisch folgenlos, politisch aber hochwirksam: Er verschiebt eine iberische Grenzkrise ins Zentrum der europäischen Migrationsdebatte, just rechtzeitig für heimisches Publikum. Madrid liess den italienischen Botschafter einbestellen. Die diplomatische Verstimmung dürfte länger anhalten als die eigentliche Grenzkrise.

Was folgt daraus für Europa? Wenig Neues, viel Bestätigtes. Aussengrenzen der EU sind, wo sie an autoritär regierte Nachbarstaaten grenzen, strukturell erpressbar. Das war 2015 an der türkisch-griechischen Grenze so, 2021 in Ceuta, und es ist es heute wieder. Jedes Mal folgt dieselbe Choreografie: Empörung, Krisengipfel, ein informelles Zugeständnis – und ein Nachbar, der gelernt hat, dass sich Druck auszahlt.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob Marokko diesmal bewusst gehandelt hat. Sie lautet, warum die EU ein Grenzregime unterhält, das solche Erpressungsversuche überhaupt lohnend macht.

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