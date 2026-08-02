70’000 Menschen. In wenigen Stunden. An einer einzigen Stelle der europäischen Aussengrenze. Wer diese Zahl zum ersten Mal hört, hält sie für einen Tippfehler. Sie ist keiner.

Was in den vergangenen 72 Stunden in der spanischen Exklave Ceuta geschah, lässt sich mit dem Wort «Migrationswelle» kaum noch fassen. Es war eine Druckwelle – und die Frage, wer sie ausgelöst hat, ist längst nicht mehr die interessanteste. Interessanter ist, wer daraus welchen Nutzen zieht.

Die Choreografie einer Krise

Marokkanische Behörden sprechen von rund 70’000 Menschen, die binnen kürzester Zeit auf die Grenze zu Ceuta zumarschierten. Fotografien zeigen Lastwagen, die Menschen in Grenznähe absetzen, begleitet von marokkanischer Polizei. Wer diesen Vorgang als spontane Volksbewegung beschreibt, verlangt von seinem Publikum viel Gutgläubigkeit.

Als früh von einer organisierten Aktion die Rede war, reagierten Faktenprüfer mit Dementis. Wenige Stunden später äusserte sich ein Sprecher des marokkanischen Königshauses – und sprach unverblümt von Druckmitteln gegenüber Madrid und Brüssel. Der Kontext fehlt dabei nicht: Erst vor rund einem Monat hatte ein marokkanischer Wirtschaftsminister in einem Gespräch mit dem slowenischen Präsidenten klargestellt, wer aus Marokko komme, bringe oft ein Vorstrafenregister mit – und das sei, so die Formulierung, «euer Problem, nicht unseres».

Wer diese Aussagen nebeneinanderlegt, muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um an organisierten Druck zu glauben.

Madrids Zickzackkurs

Ministerpräsident Pedro Sánchez leugnete zunächst, erkannte dann die Tragweite, wechselte in den Tonfall der nationalen Souveränität – und reiste nach Ceuta, wo ihn wütende Anwohner empfingen. Wenig später die überraschende Wende: Ein Grossteil der Angekommenen sei «zurückgekehrt», heisst es, mit einer Rückkehrquote von angeblich 150 bis 170 Personen pro Minute. Parallel dazu die Meldung, wonach 7’000 Minderjährige in Gemeinden verteilt werden müssten.

Zwei Erzählungen, die sich schwer miteinander vereinbaren lassen. Genau das macht diese Krise so schwer greifbar – und so nützlich für alle, die aus ihr politisches Kapital schlagen wollen.

Rom und Kopenhagen ergreifen die Initiative

Italien und Dänemark riefen zu einem Treffen der EU-Innenminister auf, das am Dienstag stattfinden soll. 22 Staaten folgten der Einladung – Spanien, Frankreich und Portugal blieben aussen vor. Giorgia Meloni nutzte die Gelegenheit, um ihre Position zur Grenzkontrolle zu schärfen, obwohl Italien geografisch mit der spanischen Krise nichts zu tun hat. Rom hat inzwischen eine Klausel zur Aussetzung der Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums angewendet – ein Instrument, das zuvor bereits Frankreich und Ungarn in Anspruch genommen hatten.

Ein Muster mit Geschichte

Wer sich an 2015/16 erinnert, kennt das Drehbuch: Die Türkei nutzte damals syrische und afghanische Geflüchtete als Verhandlungsmasse gegenüber Berlin – mit Erfolg, gemessen an den Milliarden, die anschliessend flossen. Kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine setzte Belarus dieselbe Taktik gegenüber Polen ein, mit Migranten aus dem Nahen Osten. Marokko, so legt es die Beweislage nahe, bedient sich desselben Instruments gegenüber Spanien.

Ein Umstand sticht dabei besonders hervor: Madrid hat sich zuletzt merklich an Algerien angenähert – just in einem Moment, in dem der Konflikt zwischen Marokko und Algerien um die Westsahara ungelöst bleibt. Gleichzeitig unterstützt Spanien den Ausbau des marokkanischen Eisenbahnnetzes mit erheblichen Mitteln. Zwischen diesen Fäden liegt vermutlich mehr Erklärung als in jeder offiziellen Verlautbarung.

Die politische Bühne dahinter

Am 18. April 2027 wählt Frankreich einen neuen Präsidenten – der Chef der Elysée-Republik erreicht in Umfragen derzeit gerade einmal 12 bis 13 Prozent Vertrauen. Marine Le Pen, deren Kandidatur zeitweise juristisch blockiert schien, ist nach dem Ende der Sperrfrist wieder im Rennen. Spanien hat unterdessen eine Regularisierung für Migranten angekündigt, die bereits vor 2026 im Land lebten und bestimmte Aufenthaltskriterien erfüllen – ein Schritt, der Fragen zur zeitlichen Nähe zur aktuellen Krise aufwirft, ohne dass sich ein direkter Zusammenhang beweisen liesse.

Und Deutschland? Dort inszeniert sich Friedrich Merz zunehmend als Getriebener statt als Gestaltender – konfrontiert mit einer Wirtschaftskrise historischen Ausmasses, einer wachsenden Zahl von Werksschliessungen und einer Bevölkerung, die für die Kosten der Integration immer weniger Verständnis aufbringt.

Die Kehrseite: Ein Kontinent, der Substanz verliert

Die Ceuta-Krise trifft ein Europa, das ohnehin unter Druck steht. Volkswagen streicht rund 100’000 Stellen, BMW 8’000, Bosch 13’000, Continental, Daimler Truck, Renault, Ericsson und weitere Konzerne kündigen Stellenabbau bis 2027 an. In Summe stehen europaweit schätzungsweise 600’000 Arbeitsplätze zur Disposition. Die Automobilindustrie, einst Innovationsmotor, gilt vielen inzwischen als reifer, saturierter Sektor – Forschung und Entwicklung wandern zunehmend nach Asien und in die USA ab.

Wer die europäische Industriepolitik der vergangenen Jahre betrachtet, sieht wenig Strategie und viel Kurzfristdenken – ausgerichtet an Wahlterminen, nicht an Jahrzehnten. Der Gotthard-Basistunnel wurde für hundert Jahre Betriebsdauer konzipiert. Eine vergleichbare Weitsicht sucht man in der europäischen Wirtschaftspolitik derzeit vergeblich.

Einordnung

Ceuta ist kein isolierter Vorfall. Es ist ein Symptom einer Ordnung, in der Migration zunehmend als geopolitisches Werkzeug eingesetzt wird – und in der Europa, geschwächt durch wirtschaftlichen Substanzverlust und politische Kurzatmigkeit, kaum eigene Antworten formuliert. Wer glaubt, das Thema erledige sich mit ein paar Tagen Schlagzeilen, irrt. Die eigentliche Rechnung kommt später – wenn die politischen Kräfteverhältnisse in Paris, Berlin und Madrid neu geordnet werden.

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