Die Schweiz kürzt ihre internationale Zusammenarbeit – und Aussenminister Ignazio Cassis rechtfertigt das mit einem Argument, das einer näheren Prüfung nicht standhält.

An einer Medienkonferenz zur Neuausrichtung der schweizerischen Entwicklungspolitik räumte Cassis offen ein, dass sich der Bundesrat von seinem eigenen Ziel entfernt, 0,5 Prozent des Bruttonationalprodukts für internationale Zusammenarbeit aufzuwenden. Sein Kommentar dazu: «Ja, das ist so.» Doch Cassis blieb nicht bei dieser Ehrlichkeit. Er ergänzte, dass «alle Länder vor allem in der westlichen Welt» ihre Entwicklungshilfe kürzen würden – und nannte als Belege Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und die USA. Es sei eben «die neue Welt, in der wir heute sind».

Das ist eine Halbwahrheit, die zur Fehlinformation wird.

Skandinavien kürztnicht – es erhöht

Wer den Blick weitet, erkennt ein differenzierteres Bild. Laut einer Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) vom April dieses Jahres haben acht Länder ihre öffentliche Entwicklungshilfe 2025 tatsächlich erhöht: Dänemark, Island, Italien, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Spanien und Ungarn. Vier davon – Dänemark, Luxemburg, Norwegen und Schweden – leisten Entwicklungshilfe im Umfang von mehr als 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftskraft. Das internationale Richtziel, das die Schweiz seit Jahrzehnten schuldig bleibt.

Die Frage drängt sich auf: Warum wählt Cassis ausgerechnet die grossen Nationen als Vergleichsmassstab, nicht aber die bevölkerungsmässig und wirtschaftlich ähnlich aufgestellten skandinavischen Länder? Die Antwort liegt auf der Hand: weil der Vergleich unvorteilhaft wäre.

SDG-Ranking: Schweiz auf Rang 22 – hinter dem eigenen Anspruch

Die Schwäche der Schweiz in der Entwicklungspolitik ist kein Einzelphänomen. Im soeben veröffentlichten Sustainable Development Report 2026 belegen Finnland, Schweden und Dänemark erneut die Plätze eins bis drei, Norwegen rückte von Rang sieben auf vier vor. Die Schweiz findet sich auf Platz 22 – weit abgeschlagen und weiter absinkend. 2018, kurz nach Amtsantritt von Cassis, lag sie noch auf Rang 7.

Dieser Rückfall ist keine Naturgewalt. Er ist das Resultat politischer Entscheidungen.

Spillover-Effekte: Die Schweiz als Last für andere

Besonders heikel ist eine weitere Dimension, die im offiziellen Diskurs selten thematisiert wird: die sogenannten «Spillover-Effekte». Gemeint sind die negativen Auswirkungen, die die Schweiz durch ihre eigene Politik – etwa im Rohstoffhandel, im Konsum oder in der Produktion – auf andere Länder ausübt. Hier steht die Schweiz laut dem Sustainable Development Report nahezu an der Weltspitze, knapp hinter den Niederlanden und Luxemburg. Nur Singapur belastet andere Länder noch stärker.

Der Bundesrat erkennt das Problem offiziell an. In seinem neuen Länderbericht zur Agenda 2030 bezeichnet er die «Spillover-Effekte» gar als «zentrale Herausforderung für die Politikkohärenz der nachhaltigen Entwicklung». Drei Viertel der von der Schweiz verursachten Umweltbelastungen fallen im Ausland an. Und der Rohstoffhandelsplatz Schweiz, so der Bericht, ist «mit positiven und negativen Auswirkungen für die betroffenen Länder, Gemeinschaften und Menschen» verbunden.

Anerkennen und handeln sind jedoch zwei verschiedene Dinge.

Finanzkontrolle: «Das Ziel ist nicht erreicht»

Ende März veröffentlichte die Eidgenössische Finanzkontrolle ihre Bilanz zur «Umsetzung der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030» – und das Ergebnis fiel vernichtend aus. Die Kontrollbehörde fand kein einziges Beispiel, bei dem «eine wesentliche Inkonsistenz in der Bundespolitik» tatsächlich behoben worden wäre. Ihr Schluss: «Die Strategie leistet einen geringen Beitrag zum Ziel einer kohärenten Bundespolitik in Bezug auf nachhaltige Entwicklung. Das Ziel ist also nicht erreicht.»

Cassis reagierte auf diese Befunde nicht mit einem Kurswechsel, sondern mit einer Kapitulationserklärung: Im Vorwort zum neuen Länderbericht zur Agenda 2030 erklärte er die Ziele bereits vier Jahre vor Ablauf der Frist als nicht «im ursprünglich vorgesehenen Umfang erreichbar».

Einordnung

Was Cassis an seiner Medienkonferenz betrieb, ist eine klassische Technik der selektiven Wahrheit: Fakten werden nicht erfunden, aber so curated, dass ein falsches Gesamtbild entsteht. Ja, einige Länder kürzen ihre Entwicklungshilfe. Nein, nicht alle. Und die Länder, die ihre Versprechen halten, wurden vom Aussenminister schlicht verschwiegen.

Die Schweiz bewegt sich in der Entwicklungspolitik in die falsche Richtung – beim Budget, bei den SDG-Zielen, bei der globalen Folgelast ihres eigenen Wohlstands. Das wäre eine ehrliche Botschaft. Cassis hat eine andere gewählt.

Quellen: EDA Medienmitteilung vom 9. April 2026; Sustainable Development Report 2026 (dashboards.sdgindex.org); Eidgenössische Finanzkontrolle, Bericht «Umsetzung der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030», März 2026; Bundesrat, Länderbericht Agenda 2030.