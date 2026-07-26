Ein Slogan, der zur Ironie wird: An den Schaufenstern des Basler Traditionshauses prangt derzeit «Final Sale». Die Frage ist nur noch, ob damit der Sommerschlussverkauf gemeint ist – oder das Unternehmen selbst.

Von der Miniziffer in die roten Zahlen

Calida, seit 1941 Synonym für Schweizer Unterwäsche, hat am Freitag Zahlen präsentiert, die selbst hartgesottene Investoren erschreckten. Der Umsatz brach im ersten Halbjahr um fast zehn Prozent auf noch 93,7 Millionen Franken ein. Aus einem Miniplus von einer Million Franken im Vorjahr wurde ein Verlust in ähnlicher Höhe. Selbst die Technik spielte nicht mit: Die Analystenkonferenz litt unter Systemausfällen, Fragen blieben unbeantwortet, Antworten unverständlich. Ein Sinnbild für den Zustand des Konzerns.

Die Börse reagierte, wie Börsen das tun – gnadenlos. Die Calida-Aktie verlor am Freitag fast zehn Prozent. Der Verwaltungsrat sistierte prompt das gerade erst gestartete Aktienrückkaufprogramm. Wer Kapital zurückkaufen wollte, hat offenbar selbst nicht mehr genug davon.

Der Ausverkauf der Familiensilber

Die Rettungsstrategie folgt einem inzwischen vertrauten Muster: verkaufen, was noch etwas wert ist. Nach dem Gartenmöbelgeschäft Lafuma Mobilier, das an den französischen Peugeot-Clan ging, trennte sich Calida nun auch vom US-Lingeriegeschäft Cosabella. Über den Preis schweigt sich CEO Thomas Stöcklin aus, versichert aber, unter dem Strich resultiere kein Verlust. Cosabella erwirtschaftete im ersten Halbjahr immerhin 4,3 Millionen Franken Umsatz – Geld, das dem Konzern nun fehlt.

Was bleibt, sind die Kernmarken Calida und Aubade. Beide schrumpfen munter weiter: Calida um rund fünf, Aubade um fast zehn Prozent. Ein Konzern, der sein Tafelsilber verkauft, um die verbliebenen Löffel zu finanzieren, wird irgendwann vor einem leeren Schrank stehen.

Zwei Schwerter über dem Konzern

Als wäre das operative Geschäft nicht Sorge genug, hängen über Calida zwei juristische Damoklesschwerter. Der Peugeot-Clan reichte wegen des Lafuma-Deals eine Schadensersatzklage über 39 Millionen Euro ein – mehr als die Hälfte des verbliebenen Eigenkapitals von rund 63 Millionen Franken. Rückstellungen dafür: keine. Man halte die Forderung für haltlos, heisst es aus der Konzernzentrale, mit jener gebetsmühlenartigen Zuversicht, die Beobachter meist misstrauisch macht. Hinzu kommt ein Schiedsverfahren im Zusammenhang mit dem Cosabella-Verkauf. Klärung soll frühestens im Herbst kommen.

Parallel dazu wechselte der Konzern die Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER – ein Schritt, der zahlreiche Sondereffekte in die Bilanz spülte und die Zahlen für Aussenstehende zusätzlich verschleiert. Bei einer Bilanzsumme von 107 Millionen Franken und Overhead-Kosten von 27 Millionen Franken im Halbjahr bleibt wenig Spielraum für Fehler.

Bilanz

Das Management schliesst einen vollständigen Verkauf der Resthülle offiziell aus. Doch Experten zweifeln daran, dass Calida und Aubade allein ein tragfähiges Geschäftsmodell tragen können. Die Konsumentenstimmung in den Kernmärkten bleibt laut Konzern verhalten – ein Ausblick, der niemanden beruhigt.

Für ein Unternehmen mit rund 2000 Mitarbeitenden und über achtzig Jahren Geschichte ist das eine bittere Bilanz. Das Läuten der Totenglocke ist noch nicht das Ende. Aber es wird lauter.

Ein Swissvox-Abo ist gleichzeitig ein Techvox-Abo: Für den Preis eines Abonnements erhalten Sie beide Ausgaben – Swissvox auf Deutsch für Schweizer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, und Techvox auf Englisch für Technologie, KI und Robotik mit Fokus auf die Schweiz und Asien. Techvox-Inhalte lassen sich per Klick ins Deutsche übersetzen.