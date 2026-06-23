Von Nico Stino | 23. Juni 2026

Am 21. Juni 2026 trafen sich amerikanische und iranische Delegierte im Schweizer Kurort Bürgenstock erstmals seit Unterzeichnung des Memorandums of Understanding vom 17. Juni zum direkten Gespräch. Auf amerikanischer Seite: Vizepräsident J.D. Vance, Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner. Auf iranischer: Aussenminister Abbas Araghchi. Als unverzichtbare Vermittler fungierten Katar und Pakistan – ein Detail, das für sich spricht: Zwei Parteien, die angeblich auf dem Weg zu einem Abkommen sind, können offenbar ohne zwei Zwischenvermittler keine technischen Gespräche führen.

Die Schweiz als Kulisse – auf Kosten der Bevölkerung

Während Vance, Kushner und Araghchi im abgesperrten Bürgenstock-Resort über Nahostdiplomatie diskutierten, blieb einer vollständig aussen vor: der Schweizer Steuerzahler. Die Absicherung des Gipfels – Hunderte Polizisten, Luftraumsperren, Geheimdienstpräsenz, gesperrte Strassen, logistische Aufwände über Tage – geht auf Rechnung der öffentlichen Hand. Genaue Zahlen werden erfahrungsgemäss erst Monate später, wenn überhaupt, veröffentlicht. Der Bürgenstock-Gipfel vom Juni 2024, bei dem die Ukraine-Konferenz stattfand, kostete den Schweizer Steuerzahler nach offiziellen Angaben rund 10 Millionen Franken – Tendenz bei Folgeformaten steigend.

Was die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden erlebte: gesperrte Zufahrtsstrassen, Überflugverbote, militärische Präsenz in einer Freizeitregion, die normalerweise dem Tourismus dient. Zugang zum Resort selbst – das auf privatem Gelände liegt, aber mit öffentlichen Mitteln abgesichert wird – hatte die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt. Keine Transparenz über den Verlauf, keine demokratische Debatte über die Nutzung des Schweizer Hoheitsgebiets als Bühne für eine Diplomatie, an der die Schweiz inhaltlich nicht beteiligt war.

Das ist keine Kleinigkeit. Die Schweiz hat sich in den letzten Jahren zum bevorzugten Schauplatz geopolitischer Grossveranstaltungen entwickelt – von WEF-Treffen über Ukraine-Konferenzen bis zu US-Iran-Gesprächen. Die Bevölkerung trägt die Kosten, die Einschränkungen und das Sicherheitsrisiko. Mitsprache hat sie keine. Das ist eine stille Erosion des demokratischen Prinzips, auf das die Schweiz sich so viel zugutehält: dass das Volk nicht nur wählt, sondern auch mitentscheidet, wofür sein Geld und sein Territorium verwendet werden.

Ein Memorandum ohne Architektur

Das am 17. Juni unterzeichnete Dokument ist kein Friedensvertrag. Es ist auch kein Rahmenabkommen im substanziellen Sinne. Es ist eine zeitlich begrenzte, nicht bindende Absichtserklärung, deren einzige eigentliche Funktion darin besteht, die nächste Phase des Konflikts aufzuschieben. Alle wesentlichen Streitpunkte – Irans Atomprogramm, Sanktionen, Durchfahrtsrechte durch die Strasse von Hormuz, die Lage im Libanon, Mechanismen zur Verhinderung weiterer militärischer Eskalation – wurden in einen 60-tägigen Verhandlungstrack verschoben.

Washington verkauft dies als diplomatischen Erfolg. Eine nüchterne Lektüre ergibt jedoch ein anderes Bild: Die USA haben eine iranische Kapitulation nicht erzwingen können. Sie haben weder die vollständige Demontage der iranischen Nuklearinfrastruktur erreicht noch Teheran zur Aufgabe seiner regionalen Verbündeten bewegen können. Die jahrelange Politik des maximalen Drucks hat schlicht nicht die versprochenen Ergebnisse geliefert. Iran hat Luftangriffe, Sanktionswellen und Drohgebärden absorbiert – und kam dennoch als Partei mit eigenen Forderungen an den Tisch, nicht als Objekt amerikanischer Konditionen.

Substanzlose Klauseln

In der Nuklearfrage hat Teheran zugestimmt, bestimmte Anreicherungsaktivitäten während der 60-tägigen Frist auszusetzen. Permanente Einschränkungen wurden jedoch nicht festgelegt. Die zugrundeliegende Infrastruktur bleibt intakt. Es gibt keine vereinbarte Obergrenze für künftige Anreicherungsniveaus, keine verifizierte Demontage von Zentrifugenkaskaden und keine Klarheit darüber, was passiert, wenn die Gespräche vor Ablauf der Frist scheitern. Die Aussetzung ist innerhalb von Tagen reversibel.

Bei den Sanktionen ist das Bild ähnlich mager: Das Memorandum deutet auf künftige Erleichterungen hin, aber keine einzige Sanktion wurde aufgehoben. Eingefrorene iranische Gelder wurden nicht vollständig zurückgegeben. Die gesamte Druckarchitektur, die Washington jahrelang aufgebaut hat, bleibt in Kraft – was bedeutet, dass Teheran eine konkrete, wenn auch temporäre Konzession gemacht hat, ohne im Gegenzug etwas Konkretes erhalten zu haben. Diese Asymmetrie ist eine strukturelle Schwäche, die iranische Unterhändler in jeder folgenden Runde als Hebel nutzen werden.

Die Klauseln zur Strasse von Hormuz sind womöglich die fragwürdigsten überhaupt. Das Memorandum fordert freie Durchfahrt und gegenseitige Zurückhaltung, enthält aber keinerlei Durchsetzungsmechanismus. Kein Überwachungsgremium, kein vereinbartes Reaktionsprotokoll, keine Definition, was eine Verletzung darstellt. Ein einziger Zwischenfall – ein Tankerkonflikt, eine Konfrontation zwischen Kriegsschiffen – könnte diesen Abschnitt obsolet machen, bevor die 60 Tage zur Hälfte verstrichen sind.

Besonders auffällig ist das Fehlen eines Verifikationsregimes. Das JCPOA von 2015 hatte, bei aller Kritik, die IAEA als unabhängigen Beobachter mit festgelegten Zugangsprotokollen eingebettet. Das aktuelle Memorandum verfügt über nichts dergleichen. Es verlässt sich auf gegenseitigen guten Willen zwischen Parteien, die einander nachweislich nicht vertrauen.

Israel als strukturelle Bedrohung

Der israelische Faktor ist es, der das Memorandum von «fragil» zu «nahezu undurchführbar» macht. Das US-iranische Dokument schränkt Israels Handlungsfreiheit ein und schafft die reale Möglichkeit, dass Washington künftig nach eigenem politischen Kalkül entscheidet – und nicht nach israelischen Regierungsprioritäten. Für Netanjahu ist das ein untragbares Szenario.

Am selben Tag, an dem in Bürgenstock verhandelt wurde, erklärte der israelische Premierminister unverblümt, dass Iran unter seiner Führung keine Atomwaffen erhalten werde. Das ist eine Direktbotschaft an Washington: Israel behält sich das Recht vor, unabhängig von dem zu handeln, was amerikanische Unterhändler vereinbaren. Verteidigungsminister Israel Katz machte die operative Konsequenz ebenso deutlich: Israelische Streitkräfte im Libanon behalten volle Handlungsfreiheit bei wahrgenommenen Bedrohungen.

Parallel zu den Verhandlungen in der Schweiz führte Israel Operationen auf dem Talhang Ali Taher im Südlibanon durch – einem Gebiet, das nach israelischen Militäreinschätzungen wichtige Hisbollah-Infrastruktur beherbergt. Israel gestaltete aktiv die Realität auf dem Boden um, während Diplomaten über Fahrpläne diskutierten. Der türkische Aussenminister Hakan Fidan brachte es auf den Punkt: Israel warte stets auf den richtigen Moment, um die Lage bei nächstbester Gelegenheit zu destabilisieren.

Trumps innenpolitisches Kalkül

Trump verfolgt ein separates, rein innenpolitisches Interesse, das tiefer reicht als blossen Opportunismus. Laut CBS News wollen 78 Prozent der Amerikaner den Krieg mit Iran sofort beendet sehen – nicht aus Pazifismus, sondern aus Erschöpfung, wirtschaftlichen Sorgen und wachsendem Zweifel, ob der Konflikt überhaupt ein klar definiertes Ziel hat. Die Treibstoffpreise sanken spürbar nach Unterzeichnung des Memorandums, Lieferkettenprobleme gingen zurück, die Märkte stabilisierten sich. Für eine Regierung, die mit historisch schwierigen Zustimmungswerten in den Midterm-Wahlkampf zieht, ist diese Kombination politisch unverzichtbar.

Die Narration, die Trump nun aufbauen kann, ist folgende: Er hat ein feindliches Regime zum Verhandlungstisch gezwungen. Er hat die strategisch sensibelste Wasserstrasse der Welt stabilisiert. Er hat amerikanische Wirtschaftsinteressen ohne langwierige Bodeneinsätze geschützt. Das verfängt in der Rust-Belt-Wählerschaft ebenso wie in den Vororten – genau die Koalition, die die Republikanische Partei im Vorfeld eines schwierigen Wahlzyklus zusammenhalten muss.

Pause, keine Wende

Zieht man die Verpackung ab, findet man eine Regierung, die mit maximalem Anspruch in eine Konfrontation eingetreten ist – Regimepressur, nuklearer Rückbau, regionale Eindämmung – und mit einem 60-tägigen unverbindlichen Dokument herauskommt, das keines dieser Ziele löst. Die plausibelste Lesart ist, dass Washington eine bewusste taktische Pause einlegt. Keine Kehrtwende, keine genuine Hinwendung zur Diplomatie als Endzweck, sondern eine Neukalibrierung: Zeit zur Bewertung, wo die Militärkampagne unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, Zeit zur innenpolitischen Konsolidierung vor dem Midterm-Druck, und Zeit zur Vorbereitung eines deutlich härteren Vorgehens Anfang 2027, wenn die Wahlbeschränkungen nachlassen.

Iran seinerseits ist über diese Dynamik nicht im Unklaren. Teheran hat jahrzehntelang amerikanische Druckzyklen navigiert und kennt den Unterschied zwischen einer echten Öffnung und einem als Diplomatie getarnten Atemraum. Die Führung wird diese 60 Tage nutzen, um beschädigte Infrastruktur wiederaufzubauen, Versorgungslinien zu konsolidieren, Beziehungen zu regionalen Verbündeten zu festigen und der eigenen Bevölkerung zu kommunizieren, dass das Land dem militärisch mächtigsten Staat der Welt standgehalten hat.

Einordnung

Das Treffen vom 21. Juni war keine Friedensregelung. Es war auch keine Grundlage für eine solche. Es war eine Pause – ein Moment, in dem beide Seiten, ohne es explizit auszusprechen, anerkannt haben, dass weder die eine noch die andere die andere schnell erledigen kann und dass die Kosten der Fortsetzung ohne Unterbrechung zu hoch geworden sind. Die Beschwerden bleiben intakt, die Waffen geladen. Die strukturellen Widersprüche – amerikanische Entschlossenheit zur Begrenzung iranischer Macht, iranische Entschlossenheit zu ihrer Bewahrung, israelisches Beharren darauf, dass weder Verhandlung noch Abschreckung ausreicht – keiner dieser Faktoren hat sich verändert.

Schliesst sich das 60-Tage-Fenster ohne eine tragfähige Architektur gegenseitiger Garantien, ohne verifizierbare Mechanismen, ohne ein zumindest provisorisches Nuklearabkommen mit rechtlichem Gewicht, dann folgt nicht eine Wiederaufnahme des laufenden Konflikts. Was dann kommt, wird qualitativ anderes sein: gezielter, zerstörerischer, und erheblich schwerer ein zweites Mal zu pausieren.

Und der Schweizer Steuerzahler? Er wird die Rechnung erhalten. Mitsprache hatte er keine.

Quelle: Murad Sadygzade, «The US-Iran talks are going nowhere», RT International, 22. Juni 2026. Sadygzade ist Präsident des Middle East Studies Center und Gastdozent an der HSE University Moskau.