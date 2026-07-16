Von Nico Stino

Das Bundesgericht hat diese Woche das Walliser Verkaufsverbot für elektronische Einwegzigaretten bestätigt. Umwelt- und Gesundheitsschutz, so die Richter in Lausanne, rechtfertigten den Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Die Tabakbranche und Philip Morris Switzerland blitzten mit ihrer Beschwerde ab.

Das Urteil wirft eine unbequeme Frage auf: Wenn der Staat beim Dampfen so entschlossen durchgreift — warum tut er es beim Alkohol nicht?

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache

Alkohol tötet in der Schweiz jedes Jahr rund 1600 Menschen zwischen 15 und 74 Jahren. Das entspricht laut Bundesamt für Gesundheit etwa jedem zwölften Todesfall in dieser Altersgruppe, bei Männern sogar rund jedem zehnten. Krebserkrankungen machen davon gut ein Drittel aus, Erkrankungen des Verdauungstrakts ein weiteres Fünftel, Unfälle und Verletzungen den Rest. Dazu kommen jährlich rund 11’500 Spitaleinweisungen wegen Alkoholvergiftung — auch bei Minderjährigen, die legal noch gar nichts kaufen dürften.

Volkswirtschaftlich schlägt der Alkoholkonsum mit rund 2,8 Milliarden Franken pro Jahr zu Buche, davon allein 2,1 Milliarden durch verlorene Arbeitsjahre wegen Krankheit, Frühpensionierung oder Tod. Bei Verkehrsunfällen bleibt Alkohol trotz jahrzehntelanger Prävention die häufigste Ursache in den Wochenendnächten.

Für E-Zigaretten existiert nichts Vergleichbares. Eine australische Metastudie, die über hundert Einzelstudien seit 2017 auswertete, kommt zwar zum Schluss, dass nikotinhaltige Vapes wahrscheinlich Mund- und Lungenkrebs begünstigen. Auch Schweizer Tests fanden Schwermetalle und über hundert bedenkliche Stoffe in den Liquids. Doch das Ausmass der Gefährdung lässt sich laut den Forschern selbst noch nicht beziffern — und eine Todesfallstatistik für Vapes gibt es in der Schweiz schlicht nicht, weil das Phänomen zu jung ist und die Mehrheit der Nutzer gleichzeitig oder vorher Tabak konsumiert hat.

Ein Berner Suchtmediziner bringt die Verhältnisse auf den Punkt

Reto Auer, Suchtspezialist und einer der profiliertesten Vape-Forscher der Schweiz, rechnet gegenüber SRF vor: Von 1000 Rauchern sterben rund 500 an den Folgen des Tabakkonsums. Bei E-Zigaretten sei das Risiko zwar real, aber ungleich kleiner — und vor allem: schlecht quantifiziert. Genau diese fehlende Zahl macht Vapes zum dankbaren Feindbild. Ein unbekanntes Risiko lässt sich politisch leichter bekämpfen als ein exakt beziffertes, seit Generationen sozial verankertes.

Warum Alkohol der Elefant im Raum bleibt

Die im Artikel des Portals muula.ch aufgeworfene Vermutung trifft einen wunden Punkt: Wenn Umweltschutzgesetz und Gesundheitsschutz genügen, um Einwegvapes zu verbieten, liesse sich mit derselben Logik auch bei Bierdosen, Weinflaschen oder Schokoladenverpackung ansetzen. Nur fehlt dazu bislang der politische Wille — Alkohol ist in der Schweiz historisch, kulturell und wirtschaftlich verankert wie kaum ein anderes Konsumgut. Das Bundesgericht selbst hat in seinem Urteil ausdrücklich nur über Einwegzigaretten befunden, nicht über Alkohol. Die Ausweitung bleibt Spekulation der Kommentatoren, nicht Rechtsprechung.

Was das Urteil aber sichtbar macht: Die Schweiz reguliert dort am schärfsten, wo die Datenlage am dünnsten und die Lobby am schwächsten ist. Beim Alkohol, wo beides umgekehrt ist, bleibt es bei Informationskampagnen und der Selbstverantwortung der Konsumenten.

Einordnung

Die Gesundheitsschäden durch Alkohol sind in der Schweiz zahlenmässig um ein Vielfaches besser dokumentiert und grösser als jene durch E-Zigaretten — nicht weil Vapes harmlos wären, sondern weil Alkohol seit Jahrzehnten systematisch erfasst wird und E-Zigaretten ein junges, noch unzureichend erforschtes Phänomen sind. Wer Konsequenz einfordert, müsste sie bei beiden Substanzen einfordern. Bisher tut das in der Schweiz kaum jemand.

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